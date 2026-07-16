SpaceX тарихий натижани қайд этди: Falcon 9 ракетаси 600-марта коинотга учирилди

·0·Техно
SpaceX тарихий натижани қайд этди: Falcon 9 ракетаси 600-марта коинотга учирилди

Илон Маск асос солган SpaceX компанияси кўп маротаба фойдаланиладиган ракета технологиялари соҳасида навбатдаги улкан маррани забт этди. Компания тарихида илк бор Falcon 9 ракетасининг биринчи босқичидан қайта фойдаланган ҳолда амалга оширилган парвозлар сони 600 тага етди. Бу кўрсаткич коинотни ўзлаштириш саноатида харажатларни камайтириш ва парвозлар интенсивлигини ошириш борасидаги инқилобий қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Юбилей кўрсаткичи саккиз соатдан камроқ вақт оралиғида амалга оширилган Starlink сунъий йўлдошларининг иккита кетма-кет парвози давомида қайд этилди. ixbt.com маълумотига кўра, биринчи миссия Калифорниядаги Ванденберг базасидан, иккинчиси эса Флоридадаги Канаверал бурнида жойлашган космодромдан старт олган. Ҳар икки парвоз ҳам муваффақиятли якунланиб, орбитага мос равишда 27 ва 29 та янги сунъий йўлдошлар жойлаштирилди.

Кўп маротаба фойдаланиш технологиясининг самараси

Мазкур парвозларнинг асосий жиҳати шундаки, вазифани бажариб бўлгач, Falcon 9 ракетасининг ҳар икки биринчи босқичи ҳам Ерга хавфсиз қайтиб келди ва махсус платформаларга қўнди. Флоридадаги миссияда иштирок этган B1093 рақамли тезлатгич ўзининг 15-парвозини амалга оширган бўлса, Калифорниядан учган B1080 босқичи коинотга 28-марта йўл олди.

SpaceX муҳандислари биринчи босқичларни қайта тиклаш ва улардан такроран фойдаланиш орқали космик парвозлар таннархини кескин пасайтиришга муваффақ бўлишди. Бугунги кунда компаниянинг мутлақ рекорди битта биринчи босқичнинг 36 марта коинотга чиқиб қайтиши билан боғлиқ бўлиб турибди. Бу натижа анъанавий бир марталик ракеталар даври ўтмишда қолаётганидан далолат беради.

Ушбу ютуқ нафақат SpaceX, балки бутун жаҳон аэрокосмик саноати учун муҳим аҳамиятга эга. Starlink лойиҳаси доирасидаги сунъий йўлдошлар сонининг ортиши дунё бўйлаб, жумладан, энг чекка ҳудудларда ҳам юқори тезликдаги интернет қамровини кенгайтириш имконини беради. Ўзбекистон каби денгизга чиқиш имконияти чекланган ва тоғли ҳудудларга эга мамлакатлар учун бундай сунъий йўлдошли алоқа тизимлари келажакда рақамли тафовутни бартараф этишда муҳим рол ўйнаши мумкин.

Экспертларнинг таъкидлашича, Falcon 9 ракетасининг бундай барқарор ва ишончли парвозлари SpaceX компаниясига келажакдаги янада мураккаб миссиялар, хусусан, Марсни ўзлаштириш ва Ойга қайтиш дастурлари учун мустаҳкам пойдевор яратиб бермоқда. 600 та муваффақиятли қайта парвоз — бу шунчаки рақам эмас, балки муҳандислик соҳасидаги юксак маҳорат маҳсулидир.

SpaceXFalcon 9StarlinkElon MuskТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стардуст иловаси фойдаланувчиларнинг саломатлик маълумотларини учинчи томонларга узатмоқдаСтардуст иловаси фойдаланувчиларнинг саломатлик маълумотларини учинчи томонларга узатмоқдаБугун, 22:59BP энергетика гиганти ўзининг венчур бўлинмасини ёпмоқда: Стратегия ўзгаришиBP энергетика гиганти ўзининг венчур бўлинмасини ёпмоқда: Стратегия ўзгаришиБугун, 22:52Uber компанияси Деливерй Ҳеро платформасини 14,8 миллиард долларга сотиб олмоқдаUber компанияси Деливерй Ҳеро платформасини 14,8 миллиард долларга сотиб олмоқдаБугун, 22:27Бееҳиив платформаси янгиланди: Энди обуначилар ўзаро мулоқот қилиши ва AI ёрдамидан фойдаланиши мумкинБееҳиив платформаси янгиланди: Энди обуначилар ўзаро мулоқот қилиши ва AI ёрдамидан фойдаланиши мумкинБугун, 22:23Google ўзининг НотебоокЛМ хизматини Gemini Нотебоок деб қайта номладиGoogle ўзининг НотебоокЛМ хизматини Gemini Нотебоок деб қайта номладиБугун, 21:57Х платформаси контент ўғриларига қарши курашни кучайтирди: Даромадлар эгаларига қайтариладиХ платформаси контент ўғриларига қарши курашни кучайтирди: Даромадлар эгаларига қайтариладиБугун, 21:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди