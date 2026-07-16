SpaceX тарихий натижани қайд этди: Falcon 9 ракетаси 600-марта коинотга учирилди
Илон Маск асос солган SpaceX компанияси кўп маротаба фойдаланиладиган ракета технологиялари соҳасида навбатдаги улкан маррани забт этди. Компания тарихида илк бор Falcon 9 ракетасининг биринчи босқичидан қайта фойдаланган ҳолда амалга оширилган парвозлар сони 600 тага етди. Бу кўрсаткич коинотни ўзлаштириш саноатида харажатларни камайтириш ва парвозлар интенсивлигини ошириш борасидаги инқилобий қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Юбилей кўрсаткичи саккиз соатдан камроқ вақт оралиғида амалга оширилган Starlink сунъий йўлдошларининг иккита кетма-кет парвози давомида қайд этилди. ixbt.com маълумотига кўра, биринчи миссия Калифорниядаги Ванденберг базасидан, иккинчиси эса Флоридадаги Канаверал бурнида жойлашган космодромдан старт олган. Ҳар икки парвоз ҳам муваффақиятли якунланиб, орбитага мос равишда 27 ва 29 та янги сунъий йўлдошлар жойлаштирилди.
Кўп маротаба фойдаланиш технологиясининг самарасиМазкур парвозларнинг асосий жиҳати шундаки, вазифани бажариб бўлгач, Falcon 9 ракетасининг ҳар икки биринчи босқичи ҳам Ерга хавфсиз қайтиб келди ва махсус платформаларга қўнди. Флоридадаги миссияда иштирок этган B1093 рақамли тезлатгич ўзининг 15-парвозини амалга оширган бўлса, Калифорниядан учган B1080 босқичи коинотга 28-марта йўл олди.
SpaceX муҳандислари биринчи босқичларни қайта тиклаш ва улардан такроран фойдаланиш орқали космик парвозлар таннархини кескин пасайтиришга муваффақ бўлишди. Бугунги кунда компаниянинг мутлақ рекорди битта биринчи босқичнинг 36 марта коинотга чиқиб қайтиши билан боғлиқ бўлиб турибди. Бу натижа анъанавий бир марталик ракеталар даври ўтмишда қолаётганидан далолат беради.
Ушбу ютуқ нафақат SpaceX, балки бутун жаҳон аэрокосмик саноати учун муҳим аҳамиятга эга. Starlink лойиҳаси доирасидаги сунъий йўлдошлар сонининг ортиши дунё бўйлаб, жумладан, энг чекка ҳудудларда ҳам юқори тезликдаги интернет қамровини кенгайтириш имконини беради. Ўзбекистон каби денгизга чиқиш имконияти чекланган ва тоғли ҳудудларга эга мамлакатлар учун бундай сунъий йўлдошли алоқа тизимлари келажакда рақамли тафовутни бартараф этишда муҳим рол ўйнаши мумкин.
Экспертларнинг таъкидлашича, Falcon 9 ракетасининг бундай барқарор ва ишончли парвозлари SpaceX компаниясига келажакдаги янада мураккаб миссиялар, хусусан, Марсни ўзлаштириш ва Ойга қайтиш дастурлари учун мустаҳкам пойдевор яратиб бермоқда. 600 та муваффақиятли қайта парвоз — бу шунчаки рақам эмас, балки муҳандислик соҳасидаги юксак маҳорат маҳсулидир.
…