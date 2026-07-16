Майкл Олисе Реал Мадрид қизиқишига қарамай Бавария билан келажаги борасида қарор қилди

·0·Спорт
Майкл Олисе Реал Мадрид қизиқишига қарамай Бавария билан келажаги борасида қарор қилди

Мюнхеннинг Бавария жамоаси ҳужумкор ярим ҳимоячиси Майкл Олисе ўзининг келажаги борасидаги барча шубҳаларга нуқта қўйди. Сўнгги ҳафталарда Мадриднинг Реал Мадрид клуби томонидан бўлаётган жиддий қизиқишларга қарамай, Франция терма жамоаси аъзоси Германия грандида қолишга қарор қилди. Бу ҳақда Sky Sports нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

2024-йилда Англиянинг Кристал Пелас клубидан Аллианз Арена стадиони томон йўл олган Олисе қисқа вақт ичида Бундеслиганинг энг ёрқин юлдузларидан бирига айланди. Унинг майдондаги ажойиб ҳаракатлари ва сермаҳсуллиги Европанинг бошқа гигантлари, хусусан, Мадрид клуби скаутлари эътиборини тортган эди. Бироқ, 24 ёшли футболчи раҳбариятга Мюнхен шаҳрида бахтли эканини ва жамоани тарк этиш нияти йўқлигини расман маълум қилди.

Халқаро ОАВда тарқалган хабарларга кўра, Реал Мадрид раҳбарияти Олисени ўзининг франциялик жамоадоши Килиан Мбаппе билан бирлаштиришни мақсад қилган эди. Аммо футболчи трансфер сўрови билан чиқиш ўрнига, Бавария билан амалдаги шартномасини ҳурмат қилишини ва клуб лойиҳасига тўлиқ содиқлигини билдирди. Бу хабар мюнхенлик мухлислар учун ҳақиқий енгиллик бўлди.

Бавария раҳбариятининг позицияси ва янги шартнома

Бавария раҳбарияти Олисени жамоанинг дахлсиз футболчиларидан бири деб ҳисоблайди. Футболчининг амалдаги шартномаси 2029-йилга қадар имзоланган бўлиб, унда трансфер нархини белгиловчи товон пули (релеасе клаусе) мавжуд эмас. Бу эса клубга музокараларда тўлиқ устунлик беради ва исталган таклифни рад этиш имконини тақдим этади.

Клуб мутасаддилари нафақат футболчини сотишни исташмаяпти, балки уни муносиб тақдирлашга ҳам тайёр. Маълумотларга кўра, Бавария раҳбарияти Олисе учун янги, яхшиланган шартнома тайёрламоқда. Агар ушбу келашув имзоланса, франциялик вингер жамоанинг энг кўп маош олувчи учта футболчисидан бирига айланади.

Олисе Мюнхен клуби сафида ўтказган 107 та учрашувида жами 96 та голда бевосита иштирок этиб, феноменал натижа қайд этди. Бундай барқарорлик уни замонавий футболдаги энг хавфли ҳужумкор ўйинчилардан бирига айлантирди. Шу сабабли, Бавария спорт директорлари ҳар қандай трансфер таклифларини кўриб чиқишдан ҳам бош тортишмоқда.

Олисенинг ушбу қарори Бавария учун стратегик аҳамиятга эга. Жамоа нафақат ўзининг асосий етакчисини сақлаб қолди, балки Реал Мадрид каби рақобатчиларга ўз юлдузларини осонликча қўйиб юбормаслигини яна бир бор исботлади. Эндиликда барча эътибор футболчининг янги шартнома имзолаш жараёнига қаратилади.

БаварияРеал МадридМайкл ОлисеТрансферБундеслига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Сўғдиёна»дан трансфер бомбаси: А Серияда ўйнаган легионер Жиззахда!«Сўғдиёна»дан трансфер бомбаси: А Серияда ўйнаган легионер Жиззахда!Бугун, 22:31«Нефтчи» 3 дақиқада ўйинни ағдарди: Фарғонада драматик ғалаба«Нефтчи» 3 дақиқада ўйинни ағдарди: Фарғонада драматик ғалабаБугун, 22:28«Сўғдиёна» Зоминда уйғонди: Люпчо Дориев яна гол урди«Сўғдиёна» Зоминда уйғонди: Люпчо Дориев яна гол урдиБугун, 22:24«Динамо» Босниядан янги куч олди: трансфер расман эълон қилинди«Динамо» Босниядан янги куч олди: трансфер расман эълон қилиндиБугун, 22:17Серу Гирасси трансфери: Дортмунднинг Боруссия жамоаси Европа грандларини мот қилдиСеру Гирасси трансфери: Дортмунднинг Боруссия жамоаси Европа грандларини мот қилдиБугун, 22:15Месси Англия устидан қозонилган ғалабадан кейин кескин гапирдиМесси Англия устидан қозонилган ғалабадан кейин кескин гапирдиБугун, 22:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди