Майкл Олисе Реал Мадрид қизиқишига қарамай Бавария билан келажаги борасида қарор қилди
Мюнхеннинг Бавария жамоаси ҳужумкор ярим ҳимоячиси Майкл Олисе ўзининг келажаги борасидаги барча шубҳаларга нуқта қўйди. Сўнгги ҳафталарда Мадриднинг Реал Мадрид клуби томонидан бўлаётган жиддий қизиқишларга қарамай, Франция терма жамоаси аъзоси Германия грандида қолишга қарор қилди. Бу ҳақда Sky Sports нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
2024-йилда Англиянинг Кристал Пелас клубидан Аллианз Арена стадиони томон йўл олган Олисе қисқа вақт ичида Бундеслиганинг энг ёрқин юлдузларидан бирига айланди. Унинг майдондаги ажойиб ҳаракатлари ва сермаҳсуллиги Европанинг бошқа гигантлари, хусусан, Мадрид клуби скаутлари эътиборини тортган эди. Бироқ, 24 ёшли футболчи раҳбариятга Мюнхен шаҳрида бахтли эканини ва жамоани тарк этиш нияти йўқлигини расман маълум қилди.
Халқаро ОАВда тарқалган хабарларга кўра, Реал Мадрид раҳбарияти Олисени ўзининг франциялик жамоадоши Килиан Мбаппе билан бирлаштиришни мақсад қилган эди. Аммо футболчи трансфер сўрови билан чиқиш ўрнига, Бавария билан амалдаги шартномасини ҳурмат қилишини ва клуб лойиҳасига тўлиқ содиқлигини билдирди. Бу хабар мюнхенлик мухлислар учун ҳақиқий енгиллик бўлди.
Бавария раҳбариятининг позицияси ва янги шартномаБавария раҳбарияти Олисени жамоанинг дахлсиз футболчиларидан бири деб ҳисоблайди. Футболчининг амалдаги шартномаси 2029-йилга қадар имзоланган бўлиб, унда трансфер нархини белгиловчи товон пули (релеасе клаусе) мавжуд эмас. Бу эса клубга музокараларда тўлиқ устунлик беради ва исталган таклифни рад этиш имконини тақдим этади.
Клуб мутасаддилари нафақат футболчини сотишни исташмаяпти, балки уни муносиб тақдирлашга ҳам тайёр. Маълумотларга кўра, Бавария раҳбарияти Олисе учун янги, яхшиланган шартнома тайёрламоқда. Агар ушбу келашув имзоланса, франциялик вингер жамоанинг энг кўп маош олувчи учта футболчисидан бирига айланади.
Олисе Мюнхен клуби сафида ўтказган 107 та учрашувида жами 96 та голда бевосита иштирок этиб, феноменал натижа қайд этди. Бундай барқарорлик уни замонавий футболдаги энг хавфли ҳужумкор ўйинчилардан бирига айлантирди. Шу сабабли, Бавария спорт директорлари ҳар қандай трансфер таклифларини кўриб чиқишдан ҳам бош тортишмоқда.
Олисенинг ушбу қарори Бавария учун стратегик аҳамиятга эга. Жамоа нафақат ўзининг асосий етакчисини сақлаб қолди, балки Реал Мадрид каби рақобатчиларга ўз юлдузларини осонликча қўйиб юбормаслигини яна бир бор исботлади. Эндиликда барча эътибор футболчининг янги шартнома имзолаш жараёнига қаратилади.
…