Санъатгача бўлган машаққатли йўл: Хувайдо Жумаева очиқ гапирди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбек шоу-бизнесининг таниқли вакили Хувайдо Жумаева санъат оламига кириб келишидан аввал бошидан кечирган қийинчиликлари ҳақида сўзлаб берди. Актриса бу ҳақда ҳамкасби Шаҳзода Муҳаммедова билан бўлган суҳбатда самимий фикрларини баён қилди.
Хувайдо Жумаеванинг таъкидлашича, бугунги муваффақиятлар ортида катта меҳнат, сабр ва машаққатли йўл ётади. У санъат соҳасида ўз ўрнини топиш учун кўплаб синовлардан ўтганини айтди.
Суҳбат давомида Шаҳзода Муҳаммедова ҳам ижодий фаолиятининг илк босқичлари осон кечмаганини таъкидлаб, актёр ва актрисаларнинг муваффақиятга эришиши ортида кўринмайдиган меҳнат ва курашлар борлигини қайд этди.
…