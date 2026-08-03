Сергей Лазарев Майамидан қарийб 1 миллион долларлик ҳашаматли квартира сотиб олди!
Россиялик хонанда Сергей Лазарев АҚШнинг Маями шаҳридаги Те Флоридиан Кондо турар-жой мажмуасидан қарийб 1 миллион долларга қимматбаҳо квартира сотиб олди. Маями-Бич соҳилидаги 10-қаватда жойлашган ушбу уйнинг умумий майдони 106,6 квадрат метрни ташкил етиб, унда иккита ётоқхона, иккита ҳаммом, ошхона билан бирлаштирилган кенг меҳмонхона ва кўрфазга қараган балкон бор.
Россиялик машҳур хонанда Сергей Лазарев АҚШнинг Майами шаҳрида жойлашган қимматбаҳо кўчмас мулкка эгалик қилди. У Майами-Бич соҳилидаги нуфузли The Floridian Condo турар-жой мажмуасидан қарийб 1 миллион долларлик квартира харид қилгани маълум бўлди.
Маълумотларга кўра, хонанда сотиб олган хонадон 10-қаватда жойлашган бўлиб, унинг умумий майдони 106,6 квадрат метрни ташкил этади. Квартирада иккита ётоқхона, иккита ҳаммом, ошхона билан бирлаштирилган кенг меҳмонхона ҳамда Бискейн кўрфазига қараган балкон мавжуд.
Бундан ташқари, элита турар-жой мажмуаси аҳолиси учун бассейн, замонавий спорт зали, қўриқлаш хизмати, автотураргоҳ, хусусий соҳилга чиқиш йўлаги ва яхталар учун махсус причаллар каби қулайликлар ҳам яратилган.
Mash нашрининг ёзишича, комиссия тўловлари ва бошқа хизмат харажатларини инобатга олганда, битим қиймати 1 миллион доллардан бироз ошган. Квартиранинг аввалги эгалари Вики ва Кейт Жордан жуфтлиги бўлган.
…