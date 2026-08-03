Сергей Лазарев Майамидан қарийб 1 миллион долларлик ҳашаматли квартира сотиб олди!

·18·Маданият
Сергей Лазарев Майамидан қарийб 1 миллион долларлик ҳашаматли квартира сотиб олди!
Қисқача

Россиялик хонанда Сергей Лазарев АҚШнинг Маями шаҳридаги Те Флоридиан Кондо турар-жой мажмуасидан қарийб 1 миллион долларга қимматбаҳо квартира сотиб олди. Маями-Бич соҳилидаги 10-қаватда жойлашган ушбу уйнинг умумий майдони 106,6 квадрат метрни ташкил етиб, унда иккита ётоқхона, иккита ҳаммом, ошхона билан бирлаштирилган кенг меҳмонхона ва кўрфазга қараган балкон бор.

Россиялик машҳур хонанда Сергей Лазарев АҚШнинг Майами шаҳрида жойлашган қимматбаҳо кўчмас мулкка эгалик қилди. У Майами-Бич соҳилидаги нуфузли The Floridian Condo турар-жой мажмуасидан қарийб 1 миллион долларлик квартира харид қилгани маълум бўлди.

Маълумотларга кўра, хонанда сотиб олган хонадон 10-қаватда жойлашган бўлиб, унинг умумий майдони 106,6 квадрат метрни ташкил этади. Квартирада иккита ётоқхона, иккита ҳаммом, ошхона билан бирлаштирилган кенг меҳмонхона ҳамда Бискейн кўрфазига қараган балкон мавжуд.

Бундан ташқари, элита турар-жой мажмуаси аҳолиси учун бассейн, замонавий спорт зали, қўриқлаш хизмати, автотураргоҳ, хусусий соҳилга чиқиш йўлаги ва яхталар учун махсус причаллар каби қулайликлар ҳам яратилган.

Mash нашрининг ёзишича, комиссия тўловлари ва бошқа хизмат харажатларини инобатга олганда, битим қиймати 1 миллион доллардан бироз ошган. Квартиранинг аввалги эгалари Вики ва Кейт Жордан жуфтлиги бўлган.

Сергей ЛазаревМайамиАҚШЗе Флоридиан КондоМаш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зебо Раҳимова яна бир мўъжиза гувоҳи бўлди: қасрдан туриб Атлантика океанига ботаётган қуёшни кўрдиЗебо Раҳимова яна бир мўъжиза гувоҳи бўлди: қасрдан туриб Атлантика океанига ботаётган қуёшни кўрдиБугун, 01:39Юлдуз Усмонова саратон билан курашаётган болалар ҳолидан хабар олди (видео)Юлдуз Усмонова саратон билан курашаётган болалар ҳолидан хабар олди (видео)Кеча, 17:49Зебо Раҳимова бу сафар Рапунсел мултифилмидаги қасрни ҳаётда кўрганидан ҳайратда!Зебо Раҳимова бу сафар Рапунсел мултифилмидаги қасрни ҳаётда кўрганидан ҳайратда!Кеча, 16:48«Kara Sevda» юлдузи Неслиҳан Атагюл ҳақида 3 қизиқарли факт«Kara Sevda» юлдузи Неслиҳан Атагюл ҳақида 3 қизиқарли факт01.08, 20:53Ҳувайдо Жумаева: "Аёл ўз-ўзидан ёмон йўлга кирмайди"Ҳувайдо Жумаева: "Аёл ўз-ўзидан ёмон йўлга кирмайди"01.08, 19:54Роналдунинг 12 миллион долларлик тўйи дунёни ҳайратга солмоқдаРоналдунинг 12 миллион долларлик тўйи дунёни ҳайратга солмоқда01.08, 17:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида