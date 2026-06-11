Муниса Ризаева ўғли учун клип суратга олмоқдами? (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Муниса Ризаева ўғлига бағишлаб куйлаган қўшиғи учун клип ишлаётгани ҳақида маълумот тарқалди.
Маълум бўлишича, хонанда ўғлига аталган янги қўшиқни тайёрлаб, унга видеоклип суратга олиш жараёнларини бошлаган бўлиши мумкин. Ҳозирча бу борада расмий тасдиқ берилмаган бўлса-да, мухлислар орасида ушбу янгилик катта қизиқиш уйғотмоқда. Муҳлислар бу қўшиқ оналик ҳис-туйғуларига бой бўлишини тахмин қилишмоқда.
Муниса Ризаеванинг бу янги ижодий иши тез орада тўлиқ тақдим этилишини муҳлислар интиқлик билан кутмоқда.
…