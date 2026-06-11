Оғир дардни енгган Феруза Юсупова ҳаётида янги саҳифа очди (видео)
Ўзбекистонлик таниқли актриса Феруза Юсупова сўнгги вақтларда бошидан кечирган оғир синовлар ҳақида очиқчасига сўзлаб берди. Актрисанинг айтишича, у маълум вақт давомида жиддий хасталик билан курашишга мажбур бўлган.
Актриса мазкур оғир давр унинг ҳаётга бўлган қарашларини тубдан ўзгартирганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, саломатлик билан боғлиқ муаммолар инсонни кўп нарсаларни қайта баҳолашга ундар экан.
Шунингдек, Феруза Юсупова ташқи қиёфасида ҳам муҳим ўзгариш қилди. У ҳижоб ўрашга қарор қилганини маълум қилди. Актрисанинг бу қарори ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Кўплаб мухлислар уни қўллаб-қувватлаб, эзгу тилакларини билдирмоқда.
Санъаткорнинг таъкидлашича, бу қарор унинг ички кечинмалари ва ҳаётий тажрибалари билан боғлиқ. У янги босқични хотиржамлик ва шукроналик билан қарши олаётганини қайд этди. Кўпчилик актрисага мустаҳкам соғлиқ ва ижодий муваффақиятлар тиламоқда.
…