Оғир дардни енгган Феруза Юсупова ҳаётида янги саҳифа очди (видео)

·52·Маданият
Оғир дардни енгган Феруза Юсупова ҳаётида янги саҳифа очди (видео)

Ўзбекистонлик таниқли актриса Феруза Юсупова сўнгги вақтларда бошидан кечирган оғир синовлар ҳақида очиқчасига сўзлаб берди. Актрисанинг айтишича, у маълум вақт давомида жиддий хасталик билан курашишга мажбур бўлган.

Актриса мазкур оғир давр унинг ҳаётга бўлган қарашларини тубдан ўзгартирганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, саломатлик билан боғлиқ муаммолар инсонни кўп нарсаларни қайта баҳолашга ундар экан.

Шунингдек, Феруза Юсупова ташқи қиёфасида ҳам муҳим ўзгариш қилди. У ҳижоб ўрашга қарор қилганини маълум қилди. Актрисанинг бу қарори ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Кўплаб мухлислар уни қўллаб-қувватлаб, эзгу тилакларини билдирмоқда.

Санъаткорнинг таъкидлашича, бу қарор унинг ички кечинмалари ва ҳаётий тажрибалари билан боғлиқ. У янги босқични хотиржамлик ва шукроналик билан қарши олаётганини қайд этди. Кўпчилик актрисага мустаҳкам соғлиқ ва ижодий муваффақиятлар тиламоқда.

Феруза ЮсуповаЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муниса Ризаева Крейг Дэвид концертида мухлисларни ҳайратга солди (видео)Муниса Ризаева Крейг Дэвид концертида мухлисларни ҳайратга солди (видео)Бугун, 16:07Шаҳзод Султоновнинг бўлажак турмуш ўртоғининг юз кўриниши маълум бўлди (видео)Шаҳзод Султоновнинг бўлажак турмуш ўртоғининг юз кўриниши маълум бўлди (видео)Бугун, 11:32Актриса Азиза Ахралхўжаева "Оппоғой" образини тақдим этдиАктриса Азиза Ахралхўжаева "Оппоғой" образини тақдим этдиБугун, 11:31Соҳиб Ҳасанов: "Эркак киши 2 сабаб билан ажралиши мумкин"Соҳиб Ҳасанов: "Эркак киши 2 сабаб билан ажралиши мумкин"Бугун, 11:07Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқдаШаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқдаБугун, 09:52Райҳон Ғаниева агар кинога қайтса ким билан партнёр бўлишни хоҳлайди?Райҳон Ғаниева агар кинога қайтса ким билан партнёр бўлишни хоҳлайди?Бугун, 09:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
“Кўк жигули” янгради: Озода концертида кутилмаган дует
“Кўк жигули” янгради: Озода концертида кутилмаган дует