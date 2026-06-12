Райҳоннинг Крейг Дэвид концертидаги иштироки муҳокамалар марказида (видео)

·0·Маданият
Райҳоннинг Крейг Дэвид концертидаги иштироки муҳокамалар марказида (видео)

Ўзбекистон шоу-бизнесининг таниқли вакили Райҳон Ғаниева жаҳон мусиқа саҳнасининг машҳур юлдузларидан бири Крейг Дэвиднинг концертида иштирок этди.

Хонанданинг мазкур тадбирдан олинган сурат ва видеолари ижтимоий тармоқларда тез орада кенг тарқалиб, мухлислар диққатини ўзига тортди. Кадрларда Райҳон концерт муҳитидан завқланаётгани ва мусиқий кечадан илиқ таассуротлар олганини кўриш мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳонгир Отажоновнинг Ню-Ёркда суратга олинган янги тарона парчаси мухлисларни қизиқтириб қўйдиЖаҳонгир Отажоновнинг Ню-Ёркда суратга олинган янги тарона парчаси мухлисларни қизиқтириб қўйдиБугун, 12:17Мавлуда ва Гули Асалхўжаевалардан янги дуэт — “Қариндошларим” тақдим этилди (аудио)Мавлуда ва Гули Асалхўжаевалардан янги дуэт — “Қариндошларим” тақдим этилди (аудио)Бугун, 11:43Режиссёр Икром Али хонандаликда дебют қилди (видео)Режиссёр Икром Али хонандаликда дебют қилди (видео)Бугун, 11:25Тўйда кутилмаган ҳолат: келинга робот совға қилиндиТўйда кутилмаган ҳолат: келинга робот совға қилиндиБугун, 09:01Шаҳзода Муҳаммедова қизини сосискадан қандай воз кечиргани ҳақидаги сир билан бўлишдиШаҳзода Муҳаммедова қизини сосискадан қандай воз кечиргани ҳақидаги сир билан бўлишдиБугун, 08:51Бибисора Ассаубаевага Ўзбекистон номидан мусобақаларда қатнашиш таклиф қилиндиБибисора Ассаубаевага Ўзбекистон номидан мусобақаларда қатнашиш таклиф қилиндиБугун, 08:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди