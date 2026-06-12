Райҳоннинг Крейг Дэвид концертидаги иштироки муҳокамалар марказида (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистон шоу-бизнесининг таниқли вакили Райҳон Ғаниева жаҳон мусиқа саҳнасининг машҳур юлдузларидан бири Крейг Дэвиднинг концертида иштирок этди.
Хонанданинг мазкур тадбирдан олинган сурат ва видеолари ижтимоий тармоқларда тез орада кенг тарқалиб, мухлислар диққатини ўзига тортди. Кадрларда Райҳон концерт муҳитидан завқланаётгани ва мусиқий кечадан илиқ таассуротлар олганини кўриш мумкин.
…