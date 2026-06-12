“Онам хоҳлаганидек врач қизга уйланяпман” — Шаҳзод Султонов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Шаҳзод Султонов шахсий ҳаёти билан боғлиқ янгиликлари орқали мухлислар диққат марказига тушиб қолди. Унинг бўлажак никоҳи ҳақидаги гаплари ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинмоқда.
Хонанданинг сўзларига кўра, “Онам ҳар доим келиним врач бўлишини истайман, деб ният қилиб юрар эдилар.” Шаҳзоднинг таъкидлашича, бўлажак рафиқаси тиббиёт соҳасида фаолият юритувчи шифокор қиз бўлиб, у оилавий қадриятларга содиқлик ва ҳурматни биринчи ўринга қўяди.
У “Instagram"га қизиқмаслигини билгач, ‘менбоп қиз экан’ деб ўйладим. Кейин эса унинг оддийликни афзал кўриши ва интернет дунёсига берилиб кетмаганига ҳайрон қолдим. ‘Шундай қизлар ҳали ҳам борми?’ деган савол ўзи-ўзидан хаёлимдан ўтди.”
…