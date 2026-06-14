Нилуфар Усмонова тан олди: ҳеч қачон бозорлик қилмаганман
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Таниқли хонанда Нилуфар Усмонова оилавий ҳаётига оид қизиқ маълумот билан мухлислари эътиборини тортди. Санъаткорнинг айтишича, уларнинг хонадонида кундалик бозор-ўчар ишлари билан турмуш ўртоғи шуғулланади.
Хонанда бу ҳақдаги саволга жавоб берар экан, уй-рўзғор учун зарур маҳсулотларни харид қилиш вазифаси фарзандларининг отаси зиммасида эканини таъкидлади.
“Болаларимнинг отаси бозорлик қилади. Ростини айтсам, мен умуман бозорлик қилмаганман”, — деди Нилуфар Усмонова.
…