Феруза Норматова ҳақида фитна тарқатган фейк аккаунт эгаси топилди

·7·Маданият
Феруза Норматова ҳақида фитна тарқатган фейк аккаунт эгаси топилди

Таниқли санъаткор Феруза Норматова ижтимоий тармоқларда унинг оиласи ҳақида асоссиз маълумотлар тарқатаётган шахс аниқланганини маълум қилди.

Хонанданинг айтишича, Instagram орқали турли туҳмат ва фитналар тарқатаётган фейк аккаунт эгасини ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар қисқа вақт ичида топишга муваффақ бўлган.

Феруза Норматованинг сўзларига кўра, текширув натижасида аккаунт ортида икки нафар фарзанди бор, ажрашган аёл тургани маълум бўлган.

“Унга: ‘Бу менинг оилам бўлса, сизда нима ҳақ бор эди бундай гапларни тарқатишга?’ деб савол бердим. Кўпчилик фейк аккаунт очсам, мени ҳеч ким тополмайди, деб ўйлайди. Аслида эса бундай эмас”, — деди хонанда.

Унинг таъкидлашича, ички ишлар органлари ходимлари мурожаатдан сўнг тезкор чора кўриб, аккаунт эгасининг шахсини аниқлашган.

Феруза Норматова мазкур ҳолатни мисол қилиб келтирар экан, ижтимоий тармоқларда сохта саҳифа ортига яшириниб, бошқаларнинг шаъни ва оиласига дахл қилувчи маълумотлар тарқатишнинг оқибати бўлиши мумкинлигини эслатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пул сизни изласин: Жаҳонгир Отажоновдан кутилмаган маслаҳатПул сизни изласин: Жаҳонгир Отажоновдан кутилмаган маслаҳатБугун, 09:10Нилуфар Усмонова тан олди: ҳеч қачон бозорлик қилмаганманНилуфар Усмонова тан олди: ҳеч қачон бозорлик қилмаганманБугун, 08:54«Instagram’ига қараб билганман». Шаҳзод Султонов нега 18 ёшли қизни танлади?«Instagram’ига қараб билганман». Шаҳзод Султонов нега 18 ёшли қизни танлади?Бугун, 08:54Ғиёс Бойтоевни курсдошлари кутилмаган тарзда қутладиҒиёс Бойтоевни курсдошлари кутилмаган тарзда қутладиБугун, 08:22Имрон мактабда қандай ўқигани ва ёқтирмаган фанини очиқ айтдиИмрон мактабда қандай ўқигани ва ёқтирмаган фанини очиқ айтдиБугун, 07:08Жавоҳир Синдоров ва Бибисаранинг биргаликдаги саёҳати қисқа вақт ичида мухлислар эътиборини тортдиЖавоҳир Синдоров ва Бибисаранинг биргаликдаги саёҳати қисқа вақт ичида мухлислар эътиборини тортдиБугун, 21:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди