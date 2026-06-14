Феруза Норматова ҳақида фитна тарқатган фейк аккаунт эгаси топилди
Таниқли санъаткор Феруза Норматова ижтимоий тармоқларда унинг оиласи ҳақида асоссиз маълумотлар тарқатаётган шахс аниқланганини маълум қилди.
Хонанданинг айтишича, Instagram орқали турли туҳмат ва фитналар тарқатаётган фейк аккаунт эгасини ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар қисқа вақт ичида топишга муваффақ бўлган.
Феруза Норматованинг сўзларига кўра, текширув натижасида аккаунт ортида икки нафар фарзанди бор, ажрашган аёл тургани маълум бўлган.
“Унга: ‘Бу менинг оилам бўлса, сизда нима ҳақ бор эди бундай гапларни тарқатишга?’ деб савол бердим. Кўпчилик фейк аккаунт очсам, мени ҳеч ким тополмайди, деб ўйлайди. Аслида эса бундай эмас”, — деди хонанда.
Унинг таъкидлашича, ички ишлар органлари ходимлари мурожаатдан сўнг тезкор чора кўриб, аккаунт эгасининг шахсини аниқлашган.
Феруза Норматова мазкур ҳолатни мисол қилиб келтирар экан, ижтимоий тармоқларда сохта саҳифа ортига яшириниб, бошқаларнинг шаъни ва оиласига дахл қилувчи маълумотлар тарқатишнинг оқибати бўлиши мумкинлигини эслатди.
…