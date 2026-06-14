Дурдона Қурбонованинг аввалги гаплари ва янги кадри бир бирига тўғри келмаяптими? (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Актриса Дурдона Қурбонова иштирокидаги янги видео ва фотосуратлар ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Гап шундаки, санъаткор аввалги интервьюларидан бирида қучоқлашиш ёки қўл ушлаш талаб этиладиган саҳналарда иштирок этмаслигини айтган эди. Шу боис унинг шахсий қарашлари ва принциплари кўпчиликка яхши таниш.
Бироқ яқинда ижтимоий тармоқларда “Dili Me” номи билан танилган блогер билан туширилган кадрлар тарқалди. Унда Дурдона Қурбонова блогер билан яқин ҳолатда акс этгани мухлислар эътиборини тортди.
…