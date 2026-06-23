Жаҳонгир Отажонов Португалияга қарши ўйин ҳақида фикр билдирди (видео)

·0·Маданият
Жаҳонгир Отажонов Португалияга қарши ўйин ҳақида фикр билдирди (видео)

Хонанда Жаҳонгир Отажонов ўзининг ижтимоий тармоқ саҳифасида Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Португалияга қарши бўладиган бугунги ўйини ҳақида фикр билдирди.

Санъаткор мухлислардан келган саволларга жавоб берар экан, ўйинга ишонч билан қараётганини таъкидлади:

“Бугун футболни кўрамизми деб ёзишибди, ўртоқлар, укалар. Нимасини кўраман, биламан футболни нима билан тугашини. Бугун Португалия ютқазади. Чунки ёши катта Роналдо ва шунга ўхшаш футболчиларнинг ҳаракатларини бизнинг ёш футболчиларимиз аллақачон яхши ўрганиб бўлишган,” — деди у.

Видеонинг давомида Отажонов футбол майдонидаги ҳаракатларни жонли тарзда тасвирлаб, оёқ техникаси орқали қандай қилиб гол уриш мумкинлигини ҳам кўрсатиб ўтди.

Мазкур видео ижтимоий тармоқларда мухлислар томонидан илиқ кутиб олиниб, кўплаб ижобий изоҳлар қолдирилди. Кўпчилик фойдаланувчилар бугунги ўйинда терма жамоамизга омад тилашмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лола Аҳмедова терма жамоани қўллаб, трендга қўшилди (видео)Лола Аҳмедова терма жамоани қўллаб, трендга қўшилди (видео)Бугун, 17:44Жим Керри яна қайтади: “Гринч 2” расман йўлдаЖим Керри яна қайтади: “Гринч 2” расман йўлдаБугун, 16:54“Актрисаликка қайтсаммикан?” — Муниса Ризаеванинг саволи муҳокамаларга сабаб бўлди“Актрисаликка қайтсаммикан?” — Муниса Ризаеванинг саволи муҳокамаларга сабаб бўлдиБугун, 15:06“Ўйинчоқлар тарихи 5” касса рекордларини янгилади“Ўйинчоқлар тарихи 5” касса рекордларини янгиладиБугун, 14:29Муниса Ризаевага саҳнада улкан гулдаста совға қилишди (видео)Муниса Ризаевага саҳнада улкан гулдаста совға қилишди (видео)Бугун, 13:23Ўзбекистонлик модел халқаро танловда ғолиб бўлдиЎзбекистонлик модел халқаро танловда ғолиб бўлдиКеча, 22:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...