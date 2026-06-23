Жаҳонгир Отажонов Португалияга қарши ўйин ҳақида фикр билдирди (видео)
Хонанда Жаҳонгир Отажонов ўзининг ижтимоий тармоқ саҳифасида Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Португалияга қарши бўладиган бугунги ўйини ҳақида фикр билдирди.
Санъаткор мухлислардан келган саволларга жавоб берар экан, ўйинга ишонч билан қараётганини таъкидлади:
“Бугун футболни кўрамизми деб ёзишибди, ўртоқлар, укалар. Нимасини кўраман, биламан футболни нима билан тугашини. Бугун Португалия ютқазади. Чунки ёши катта Роналдо ва шунга ўхшаш футболчиларнинг ҳаракатларини бизнинг ёш футболчиларимиз аллақачон яхши ўрганиб бўлишган,” — деди у.
Видеонинг давомида Отажонов футбол майдонидаги ҳаракатларни жонли тарзда тасвирлаб, оёқ техникаси орқали қандай қилиб гол уриш мумкинлигини ҳам кўрсатиб ўтди.
Мазкур видео ижтимоий тармоқларда мухлислар томонидан илиқ кутиб олиниб, кўплаб ижобий изоҳлар қолдирилди. Кўпчилик фойдаланувчилар бугунги ўйинда терма жамоамизга омад тилашмоқда.
…