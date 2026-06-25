Зиёданинг “Фарк эт” қисқа таронаси тармоқларда юқори баҳоланмоқда! (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Хонанда Зиёда мухлислари учун навбатдаги мусиқий янгиликни тайёрламоқда. Санъаткор яқин кунларда “Фарк эт” номли янги таронасини тақдим этиши кутилмоқда.
Премьерадан аввал эълон қилинган қисқа парча ижтимоий тармоқларда қисқа вақт ичида кенг тарқалиб, мухлисларнинг эътиборини тортди. Кўпчилик қўшиқнинг ўзгача услуби ва янгича оҳангини юқори баҳоламоқда.
Айниқса, санъат оламидаги кўплаб ижодкорлар ҳам ушбу таронага бефарқ қолмай, изоҳларда Зиёданинг янги ижодий изланишларини олқишлашмоқда.
Мухлислар эса “Фарк эт”нинг тўлиқ талқинини интиқлик билан кутаётганини билдириб, қўшиқ навбатдаги хитлардан бирига айланишини тахмин қилмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…