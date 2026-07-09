Учинчи «Дюна» трейлери чиқди: Пол Атрейдес олдида энг оғир синов бор

·0·Маданият
Учинчи «Дюна» трейлери чиқди: Пол Атрейдес олдида энг оғир синов бор

Warner Bros. компанияси “Dune: Part Three” фильмининг тўлиқ трейлерини эълон қилди. Роликда Пол Атрейдес, Чани, Дункан Айдахо, Стилгар, Иррулан Коррино, Алия Атрейдес ва бошқа муҳим қаҳрамонлар намойиш этилган.

Учинчи қисм Френк Гербертнинг “Мессия” романи асосида суратга олинмоқда. Бу сафар воқеалар нафақат Арракис, балки бутун галактика тақдири атрофида кечади.

Пол Атрейдес энди император сифатида синовга тушади

Фильм воқеалари Пол Атрейдес Империумда ҳокимиятни қўлга киритганидан деярли 20 йил ўтгач содир бўлади.

Энди у оддий етакчи эмас, балки галактика бўйлаб муқаддас урушга сабаб бўлган шафқатсиз император сифатида тасвирланади. Янги қисмда Пол ўз ҳукмронлигининг оғир оқибатлари билан юзма-юз келади.

Унга қарши катта фитна етилаётгани кўрсатилди

Сюжет марказида Пол Атрейдесга қарши тайёрланаётган кенг кўламли фитна туради.

Унга қарши Бене Гессерит, Тлейлаксу, Космик гильдия ва бошқа кучлар ҳаракатга келади. Ҳатто унинг яқинлари орасида ҳам ишончсизлик ва хиёнат сояси пайдо бўлади.

Чани билан боғлиқ воқеа асосий чизиқлардан бири бўлади

Расмий тавсифга кўра, Пол империянинг қулаши, ўтмишдаги иттифоқчиларнинг қайтиши ва йўқотилган муҳаббатини қайтариш хаёллари билан яшайди.

Чани билан боғлиқ воқеалар эса катта фитнанинг марказий нуқталаридан бирига айланади. Шу сабаб учинчи қисм нафақат сиёсий тўқнашув, балки шахсий драмани ҳам кучайтириши кутилмоқда.

Асосий актёрлар яна ўз ролларига қайтди

Фильм режиссёри яна Дени Вильнёв бўлади.

Ролларда Тимоти Шаламе, Зендея, Флоренс Пью, Жейсон Момоа, Жош Бролин, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем ва Аня Тейлор-Жой иштирок этади.

Янги актёрлар орасида Роберт Паттинсон ва Исаак де Банколе ҳам борлиги маълум қилинган.

Премьера санаси ҳам маълум

“Dune: Part Three” фильмининг премьераси 2026 йил 18 декабрга белгиланган.

Маълумотларга кўра, фильм давомийлиги 2 соат 20 дақиқани ташкил этади ва бу уни сериядаги энг қисқа қисмга айлантиради.

«Дюна» бошқа йирик фильмлар режасига ҳам таъсир қилди

Учинчи “Дюна” премьераси туфайли “Жуманджи 3” фильмининг чиқиш санаси кечиктирилгани айтилмоқда.

Шунингдек, миш-мишларга кўра, “Қасоскорлар: Доктор Дум” кинокомикси премьераси ҳам ўзгариши мумкин. Чунки у ҳозирча “Дюна”нинг учинчи қисми билан бир кунда чиқиши режалаштирилган.

“Дюна: Учинчи қисм” Пол Атрейдес ҳокимиятининг энг қоронғи босқичини очиб бериши кутилмоқда — энди савол битта: император ўз қудратини сақлаб қоладими ёки унинг атрофидаги фитна галактикани бутунлай ўзгартирадими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зендаянинг премьерадаги либоси нега шов-шувга сабаб бўлди?Зендаянинг премьерадаги либоси нега шов-шувга сабаб бўлди?Кеча, 18:06“Волида Султон” 82 ёшида яна экранларга қайтмоқда“Волида Султон” 82 ёшида яна экранларга қайтмоқдаКеча, 16:34Нодира Муртазаева “Ўз соҳасининг ташаббускори” кўкрак нишонига сазовор бўлдиНодира Муртазаева “Ўз соҳасининг ташаббускори” кўкрак нишонига сазовор бўлдиКеча, 15:33Таниқли актёр Ботир Муҳаммаджонов қизини узатди (видео)Таниқли актёр Ботир Муҳаммаджонов қизини узатди (видео)Кеча, 13:13Шаҳлохоним фарзандлари билан Мисрча образда барчани лол қолдирди!Шаҳлохоним фарзандлари билан Мисрча образда барчани лол қолдирди!Кеча, 12:51Шаҳло Алижонова: "Тўйимизга бир йил бўлди"Шаҳло Алижонова: "Тўйимизга бир йил бўлди"Кеча, 11:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Ўзбекистонлик модел халқаро танловда ғолиб бўлди
Ўзбекистонлик модел халқаро танловда ғолиб бўлди