Учинчи «Дюна» трейлери чиқди: Пол Атрейдес олдида энг оғир синов бор
Warner Bros. компанияси “Dune: Part Three” фильмининг тўлиқ трейлерини эълон қилди. Роликда Пол Атрейдес, Чани, Дункан Айдахо, Стилгар, Иррулан Коррино, Алия Атрейдес ва бошқа муҳим қаҳрамонлар намойиш этилган.
Учинчи қисм Френк Гербертнинг “Мессия” романи асосида суратга олинмоқда. Бу сафар воқеалар нафақат Арракис, балки бутун галактика тақдири атрофида кечади.
Пол Атрейдес энди император сифатида синовга тушади
Фильм воқеалари Пол Атрейдес Империумда ҳокимиятни қўлга киритганидан деярли 20 йил ўтгач содир бўлади.
Энди у оддий етакчи эмас, балки галактика бўйлаб муқаддас урушга сабаб бўлган шафқатсиз император сифатида тасвирланади. Янги қисмда Пол ўз ҳукмронлигининг оғир оқибатлари билан юзма-юз келади.
Унга қарши катта фитна етилаётгани кўрсатилди
Сюжет марказида Пол Атрейдесга қарши тайёрланаётган кенг кўламли фитна туради.
Унга қарши Бене Гессерит, Тлейлаксу, Космик гильдия ва бошқа кучлар ҳаракатга келади. Ҳатто унинг яқинлари орасида ҳам ишончсизлик ва хиёнат сояси пайдо бўлади.
Чани билан боғлиқ воқеа асосий чизиқлардан бири бўлади
Расмий тавсифга кўра, Пол империянинг қулаши, ўтмишдаги иттифоқчиларнинг қайтиши ва йўқотилган муҳаббатини қайтариш хаёллари билан яшайди.
Чани билан боғлиқ воқеалар эса катта фитнанинг марказий нуқталаридан бирига айланади. Шу сабаб учинчи қисм нафақат сиёсий тўқнашув, балки шахсий драмани ҳам кучайтириши кутилмоқда.
Асосий актёрлар яна ўз ролларига қайтди
Фильм режиссёри яна Дени Вильнёв бўлади.
Ролларда Тимоти Шаламе, Зендея, Флоренс Пью, Жейсон Момоа, Жош Бролин, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем ва Аня Тейлор-Жой иштирок этади.
Янги актёрлар орасида Роберт Паттинсон ва Исаак де Банколе ҳам борлиги маълум қилинган.
Премьера санаси ҳам маълум
“Dune: Part Three” фильмининг премьераси 2026 йил 18 декабрга белгиланган.
Маълумотларга кўра, фильм давомийлиги 2 соат 20 дақиқани ташкил этади ва бу уни сериядаги энг қисқа қисмга айлантиради.
«Дюна» бошқа йирик фильмлар режасига ҳам таъсир қилди
Учинчи “Дюна” премьераси туфайли “Жуманджи 3” фильмининг чиқиш санаси кечиктирилгани айтилмоқда.
Шунингдек, миш-мишларга кўра, “Қасоскорлар: Доктор Дум” кинокомикси премьераси ҳам ўзгариши мумкин. Чунки у ҳозирча “Дюна”нинг учинчи қисми билан бир кунда чиқиши режалаштирилган.
“Дюна: Учинчи қисм” Пол Атрейдес ҳокимиятининг энг қоронғи босқичини очиб бериши кутилмоқда — энди савол битта: император ўз қудратини сақлаб қоладими ёки унинг атрофидаги фитна галактикани бутунлай ўзгартирадими?
…