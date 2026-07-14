Uber стратегияси: Компания нима учун "ҳамма нарса учун илова" бўлишни истамайди?

·0·Техно
Uber стратегияси: Компания нима учун "ҳамма нарса учун илова" бўлишни истамайди?

Дунёга машҳур Uber технологик гиганти ўз фаолият доирасини кенгайтиришда давом этмоқда, бироқ компания раҳбарияти Осиёдаги Граб каби "супер-иловалар" йўлидан боришни мақсад қилмаган. Uber маҳсулотлар бўйича бош директори Сачин Кансал TechCrunch нашрига берган интервюсида компаниянинг янги йўналишлари, жумладан, меҳмонхоналарни банд қилиш ва автоном транспорт воситалари соҳасидаги режаларини очиқлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Сўнгги бир йил ичида Uber фойдаланувчилари илова ичида нафақат такси чақириш ёки таом буюртма қилиш, балки Эхпедиа платформаси орқали меҳмонхоналарни банд қилиш, Европада қайиқ ижарага олиш ва махсус курьерлик хизматларидан фойдаланиш имкониятига эга бўлишди. Кансалнинг таъкидлашича, саёҳат йўналиши Uber учун учинчи муҳим устунга айланмоқда. Статистик маълумотларга кўра, платформадаги 1,5 миллиард йиллик сафарлар фойдаланувчининг ўз шаҳридан ташқарида амалга оширилади.

Молиявий хизматлар ва ҳайдовчилар учун янгиликлар

Uber нафақат истеъмолчилар, балки ҳайдовчилар ва курерлар учун ҳам молиявий экотизим яратиш устида ишламоқда. Ҳозирда Uber Pro деб номланган дебет карталари жорий этилган бўлиб, улар орқали хизмат кўрсатувчилар ўз даромадларини тезкор бошқаришлари мумкин. Компания, шунингдек, ҳайдовчиларга қўшимча даромад манбаи сифатида маълумотларни маркировка қилиш (дата лабелинг) каби рақамли вазифаларни ҳам таклиф қилмоқда.

Шунга қарамай, Uber анъанавий банк хизматларини тўлиқ ўз зиммасига олиш ниятида эмас. Масалан, "ҳозир сотиб ол, кейин тўла" (БНПЛ) тизими бўйича компания ўз маҳсулотини яратишдан кўра, соҳа мутахассислари бўлган ҳамкорлар билан ишлашни афзал кўради. Сачин Кансалнинг сўзларига кўра, Uber "ҳамма учун ҳамма нарса бўлишга" интилмайди, балки ўзининг асосий йўналишларини тўлдирувчи сервислар сифатига эътибор қаратади.

Роботаксилар ва АВ Лабс лойиҳаси

Компаниянинг энг қизиқарли ва сирли лойиҳаларидан бири — олти ой олдин ташкил этилган АВ Лабс бўлимидир. Ушбу бўлинма махсус датчиклар билан жиҳозланган автомобиллар паркини бошқаради. Мазкур транспорт воситаларининг асосий вазифаси йўловчи ташиш эмас, балки автоном ҳайдаш технологиялари учун улкан ҳажмдаги маълумотларни йиғишдир.

Ушбу ташаббус Uber учун стратегик аҳамиятга эга. Компания Ваймо каби автоном транспорт соҳасидаги етакчилар билан ҳамкорлик қилса-да, ўзининг шахсий маълумотлар базасига эга бўлиши унга бозорда мустақил позицияни сақлаб қолиш имконини беради. Келажакда сунъий интеллект ёрдамида такомиллашган ушбу тизимлар ҳам ҳайдовчилар, ҳам йўловчилар учун хизмат сифатини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

Ўзбекистон бозорида ҳам Uber каби платформаларнинг ривожланиш тенденциялари кузатилмоқда. Маҳаллий агрегаторлар ҳам аста-секин етказиб бериш ва бошқа сервислар билан интеграциялашаётган бир пайтда, Uber тажрибаси глобал технологик трансформациянинг қайси йўналишда кетаётганини кўрсатиб беради.

UberТехнологияРоботаксиСунъий ИнтеллектБизнес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ассассинъс Креэд Блакк Флаг Ресйнсед учун қандай видеокарта керак? Тест натижалариАссассинъс Креэд Блакк Флаг Ресйнсед учун қандай видеокарта керак? Тест натижалариБугун, 05:29ПихВерсе стартапи 439 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, уникорн мақомига эришдиПихВерсе стартапи 439 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, уникорн мақомига эришдиБугун, 05:22Х ижтимоий тармоғи алгоритмларини ўзгартирди: Энди платформа камроқ “жанг майдони”га айланадиХ ижтимоий тармоғи алгоритмларини ўзгартирди: Энди платформа камроқ “жанг майдони”га айланадиБугун, 04:54Сунъий интеллект оламида янги гигант: Ноус Ресеарч 1,5 миллиард долларга баҳоланмоқдаСунъий интеллект оламида янги гигант: Ноус Ресеарч 1,5 миллиард долларга баҳоланмоқдаБугун, 04:52Tesla ва Samsung ҳамкорлиги: Янги AI5 чиплари NVIDIA билан рақобатга тайёрTesla ва Samsung ҳамкорлиги: Янги AI5 чиплари NVIDIA билан рақобатга тайёрБугун, 03:51Lenovo ихчам ва кучли ТинкЦентре нео 50q Ген 6 мини-компьютерини тақдим этдиLenovo ихчам ва кучли ТинкЦентре нео 50q Ген 6 мини-компьютерини тақдим этдиБугун, 03:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди