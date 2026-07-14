Uber стратегияси: Компания нима учун "ҳамма нарса учун илова" бўлишни истамайди?
Дунёга машҳур Uber технологик гиганти ўз фаолият доирасини кенгайтиришда давом этмоқда, бироқ компания раҳбарияти Осиёдаги Граб каби "супер-иловалар" йўлидан боришни мақсад қилмаган. Uber маҳсулотлар бўйича бош директори Сачин Кансал TechCrunch нашрига берган интервюсида компаниянинг янги йўналишлари, жумладан, меҳмонхоналарни банд қилиш ва автоном транспорт воситалари соҳасидаги режаларини очиқлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Сўнгги бир йил ичида Uber фойдаланувчилари илова ичида нафақат такси чақириш ёки таом буюртма қилиш, балки Эхпедиа платформаси орқали меҳмонхоналарни банд қилиш, Европада қайиқ ижарага олиш ва махсус курьерлик хизматларидан фойдаланиш имкониятига эга бўлишди. Кансалнинг таъкидлашича, саёҳат йўналиши Uber учун учинчи муҳим устунга айланмоқда. Статистик маълумотларга кўра, платформадаги 1,5 миллиард йиллик сафарлар фойдаланувчининг ўз шаҳридан ташқарида амалга оширилади.
Молиявий хизматлар ва ҳайдовчилар учун янгиликларUber нафақат истеъмолчилар, балки ҳайдовчилар ва курерлар учун ҳам молиявий экотизим яратиш устида ишламоқда. Ҳозирда Uber Pro деб номланган дебет карталари жорий этилган бўлиб, улар орқали хизмат кўрсатувчилар ўз даромадларини тезкор бошқаришлари мумкин. Компания, шунингдек, ҳайдовчиларга қўшимча даромад манбаи сифатида маълумотларни маркировка қилиш (дата лабелинг) каби рақамли вазифаларни ҳам таклиф қилмоқда.
Шунга қарамай, Uber анъанавий банк хизматларини тўлиқ ўз зиммасига олиш ниятида эмас. Масалан, "ҳозир сотиб ол, кейин тўла" (БНПЛ) тизими бўйича компания ўз маҳсулотини яратишдан кўра, соҳа мутахассислари бўлган ҳамкорлар билан ишлашни афзал кўради. Сачин Кансалнинг сўзларига кўра, Uber "ҳамма учун ҳамма нарса бўлишга" интилмайди, балки ўзининг асосий йўналишларини тўлдирувчи сервислар сифатига эътибор қаратади.
Роботаксилар ва АВ Лабс лойиҳасиКомпаниянинг энг қизиқарли ва сирли лойиҳаларидан бири — олти ой олдин ташкил этилган АВ Лабс бўлимидир. Ушбу бўлинма махсус датчиклар билан жиҳозланган автомобиллар паркини бошқаради. Мазкур транспорт воситаларининг асосий вазифаси йўловчи ташиш эмас, балки автоном ҳайдаш технологиялари учун улкан ҳажмдаги маълумотларни йиғишдир.
Ушбу ташаббус Uber учун стратегик аҳамиятга эга. Компания Ваймо каби автоном транспорт соҳасидаги етакчилар билан ҳамкорлик қилса-да, ўзининг шахсий маълумотлар базасига эга бўлиши унга бозорда мустақил позицияни сақлаб қолиш имконини беради. Келажакда сунъий интеллект ёрдамида такомиллашган ушбу тизимлар ҳам ҳайдовчилар, ҳам йўловчилар учун хизмат сифатини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
Ўзбекистон бозорида ҳам Uber каби платформаларнинг ривожланиш тенденциялари кузатилмоқда. Маҳаллий агрегаторлар ҳам аста-секин етказиб бериш ва бошқа сервислар билан интеграциялашаётган бир пайтда, Uber тажрибаси глобал технологик трансформациянинг қайси йўналишда кетаётганини кўрсатиб беради.
…