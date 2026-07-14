Х ижтимоий тармоғи алгоритмларини ўзгартирди: Энди платформа камроқ “жанг майдони”га айланади
Илон Маскка тегишли Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғи фойдаланувчилар ўртасидаги мулоқот сифатини яхшилаш ва платформадаги агрессив муҳитни камайтириш мақсадида ўз алгоритмларига муҳим ўзгартириш киритди. Эндиликда тизим фойдаланувчининг ўзаро обуна бўлган дўстлари (мутуалс) томонидан қолдирилган пост ва изоҳларга кўпроқ устуворлик беради. Бу ҳақда компаниянинг маҳсулотлар бўйича раҳбари Никита Биер маълум қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Никита Биернинг таъкидлашича, аввалроқ алгоритмларда ушбу муҳим маълумотлар ҳисобга олинмаган, натижада фойдаланувчиларнинг яқин танишлари қолдирган изоҳлар пастга тушиб кетган. Бу эса изоҳлар бўлимини нотаниш одамлар бир-бири билан тортишадиган “жанг майдони”га айлантириб қўйган эди. Янги ўзгаришдан сўнг, фойдаланувчилар ўзлари танийдиган ва мулоқот қиладиган инсонларнинг фикрларини биринчи навбатда кўра бошлайдилар.
Ҳамжамият ва қизиқишлар марказиУшбу кичик кўринган “тузатиш” аслида платформанинг умумий муҳитини тубдан ўзгартириши кутилмоқда. Биернинг сўзларига кўра, янги алгоритм фойдаланувчиларнинг қизиқишлари атрофида гуруҳлар ва ҳамжамиятлар шаклланишига ёрдам беради. Бу кўплаб фойдаланувчилар томонидан узоқ вақтдан бери сўралаётган функциялардан бири эди. Х энди шунчаки турли овозлар бақирадиган рақамли бўшлиқ эмас, балки ҳақиқий мулоқот майдонига айланиши кўзда тутилган.
Сўнгги пайтларда Х платформаси контент яратувчиларни (креаторс) қўллаб-қувватлашга қаратилган қатор янгиликларни жорий этмоқда. Масалан, жорий йил бошида компания бошқа саҳифалардан кўчирилган контент ўрнига оригинал материалларни рағбатлантириш учун тўлов тизимини ўзгартирди. Шунингдек, яқинда платформанинг ўзида видеоларни таҳрирлаш имконини берувчи янги видео-редактор ишга туширилди.
Рақобат ва Threads таъсириХ ижтимоий тармоғининг ушбу қадами Meta компаниясига тегишли Threads платформаси билан рақобат кучайган бир пайтда юз бермоқда. Threads яқинда ўзининг ойлик фаол фойдаланувчилари сони 500 миллионга етганини эълон қилди ва фойдаланувчиларга ўз тасмаларини (феед) шахсан назорат қилиш имконини берувчи “Ёур Алго” функциясини тақдим этди.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу ўзгаришлар сезиларли бўлиши мумкин. Маҳаллий сегментда кўпинча муҳокамалар ўзаро ҳақорат ва тушунмовчиликлар билан кечишини ҳисобга олсак, алгоритмларнинг дўстлар ва танишлар контентига урғу бериши ижтимоий тармоқдаги мулоқот маданиятини бироз бўлсада тартибга солишга хизмат қилади. Эндиликда Х нафақат янгиликлар манбаи, балки яқин фикрдошлар билан мулоқот қилиш учун қулайроқ маконга айланади.
…