Х ижтимоий тармоғи алгоритмларини ўзгартирди: Энди платформа камроқ “жанг майдони”га айланади

·27·Техно
Х ижтимоий тармоғи алгоритмларини ўзгартирди: Энди платформа камроқ “жанг майдони”га айланади

Илон Маскка тегишли Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғи фойдаланувчилар ўртасидаги мулоқот сифатини яхшилаш ва платформадаги агрессив муҳитни камайтириш мақсадида ўз алгоритмларига муҳим ўзгартириш киритди. Эндиликда тизим фойдаланувчининг ўзаро обуна бўлган дўстлари (мутуалс) томонидан қолдирилган пост ва изоҳларга кўпроқ устуворлик беради. Бу ҳақда компаниянинг маҳсулотлар бўйича раҳбари Никита Биер маълум қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Никита Биернинг таъкидлашича, аввалроқ алгоритмларда ушбу муҳим маълумотлар ҳисобга олинмаган, натижада фойдаланувчиларнинг яқин танишлари қолдирган изоҳлар пастга тушиб кетган. Бу эса изоҳлар бўлимини нотаниш одамлар бир-бири билан тортишадиган “жанг майдони”га айлантириб қўйган эди. Янги ўзгаришдан сўнг, фойдаланувчилар ўзлари танийдиган ва мулоқот қиладиган инсонларнинг фикрларини биринчи навбатда кўра бошлайдилар.

Ҳамжамият ва қизиқишлар маркази

Ушбу кичик кўринган “тузатиш” аслида платформанинг умумий муҳитини тубдан ўзгартириши кутилмоқда. Биернинг сўзларига кўра, янги алгоритм фойдаланувчиларнинг қизиқишлари атрофида гуруҳлар ва ҳамжамиятлар шаклланишига ёрдам беради. Бу кўплаб фойдаланувчилар томонидан узоқ вақтдан бери сўралаётган функциялардан бири эди. Х энди шунчаки турли овозлар бақирадиган рақамли бўшлиқ эмас, балки ҳақиқий мулоқот майдонига айланиши кўзда тутилган.

Сўнгги пайтларда Х платформаси контент яратувчиларни (креаторс) қўллаб-қувватлашга қаратилган қатор янгиликларни жорий этмоқда. Масалан, жорий йил бошида компания бошқа саҳифалардан кўчирилган контент ўрнига оригинал материалларни рағбатлантириш учун тўлов тизимини ўзгартирди. Шунингдек, яқинда платформанинг ўзида видеоларни таҳрирлаш имконини берувчи янги видео-редактор ишга туширилди.

Рақобат ва Threads таъсири

Х ижтимоий тармоғининг ушбу қадами Meta компаниясига тегишли Threads платформаси билан рақобат кучайган бир пайтда юз бермоқда. Threads яқинда ўзининг ойлик фаол фойдаланувчилари сони 500 миллионга етганини эълон қилди ва фойдаланувчиларга ўз тасмаларини (феед) шахсан назорат қилиш имконини берувчи “Ёур Алго” функциясини тақдим этди.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу ўзгаришлар сезиларли бўлиши мумкин. Маҳаллий сегментда кўпинча муҳокамалар ўзаро ҳақорат ва тушунмовчиликлар билан кечишини ҳисобга олсак, алгоритмларнинг дўстлар ва танишлар контентига урғу бериши ижтимоий тармоқдаги мулоқот маданиятини бироз бўлсада тартибга солишга хизмат қилади. Эндиликда Х нафақат янгиликлар манбаи, балки яқин фикрдошлар билан мулоқот қилиш учун қулайроқ маконга айланади.

ХElon MuskИжтимоий ТармоқАлгоритмТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Uber стратегияси: Компания нима учун "ҳамма нарса учун илова" бўлишни истамайди?Uber стратегияси: Компания нима учун "ҳамма нарса учун илова" бўлишни истамайди?Бугун, 05:51Ассассинъс Креэд Блакк Флаг Ресйнсед учун қандай видеокарта керак? Тест натижалариАссассинъс Креэд Блакк Флаг Ресйнсед учун қандай видеокарта керак? Тест натижалариБугун, 05:29ПихВерсе стартапи 439 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, уникорн мақомига эришдиПихВерсе стартапи 439 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, уникорн мақомига эришдиБугун, 05:22Сунъий интеллект оламида янги гигант: Ноус Ресеарч 1,5 миллиард долларга баҳоланмоқдаСунъий интеллект оламида янги гигант: Ноус Ресеарч 1,5 миллиард долларга баҳоланмоқдаБугун, 04:52Tesla ва Samsung ҳамкорлиги: Янги AI5 чиплари NVIDIA билан рақобатга тайёрTesla ва Samsung ҳамкорлиги: Янги AI5 чиплари NVIDIA билан рақобатга тайёрБугун, 03:51Lenovo ихчам ва кучли ТинкЦентре нео 50q Ген 6 мини-компьютерини тақдим этдиLenovo ихчам ва кучли ТинкЦентре нео 50q Ген 6 мини-компьютерини тақдим этдиБугун, 03:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди