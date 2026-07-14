ПихВерсе стартапи 439 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, уникорн мақомига эришди
Сунъий интеллект ёрдамида видео яратиш технологиялари бозорида янги етакчи пайдо бўлмоқда. Сингапурда асос солинган ПихВерсе стартапи ўзининг К серияли инвестиция раундини муваффақиятли якунлаб, жами 439 миллион доллар маблағ тўплаганини эълон қилди. TechCrunch нашри хабарига кўра, ушбу молиявий оқимдан сўнг компаниянинг бозор қиймати 2 миллиард доллардан ошиб кетди ва у расман "уникорн" (қиймати 1 миллиард доллардан ортиқ стартап) мақомига эга бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ПихВерсе компаниясига 2023-йилда Ванг Чангҳу ва Жаден Хие томонидан асос солинган. Таъкидлаш жоизки, Ванг Чангҳу илгари БйтеДансе компаниясида компьютер кўриши (компутер висион) йўналишида фаолият юритган ва TikTok платформасининг визуал тушуниш технологияларини ишлаб чиқишда муҳим рол ўйнаган. Ушбу тажриба бугунги кунда ПихВерсе моделларининг аниқлиги ва сифати учун асос бўлиб хизмат қилмоқда.
Инвестиция раундида дунёнинг йирик технологик гигантлари ва венчур жамғармалари, жумладан Алибаба, Лоллапалооза Капитал, Ивй Капитал ва Мирае Ассет каби компаниялар иштирок этди. Тўпланган маблағлар компаниянинг глобал миқёсда кенгайиши ҳамда сунъий интеллектга асосланган "дунё моделлари" (ворлд моделс) устидаги тадқиқотларни кучайтиришга йўналтирилади.
Профессионал ва маиший фойдаланиш учун турли моделларПихВерсе бозорда ўз ўрнини мустаҳкамлаш учун фойдаланувчиларга уч хил йўналишдаги моделларни таклиф этмоқда:
- В-Сериес: Оддий истеъмолчилар ва API орқали интеграция қилувчи дастурчилар учун мўлжалланган видео модели.
- К-Сериес: Профессионал кино саноати ва тижорат реклама роликларини тайёрлаш учун юқори сифатли иш оқимларини таъминловчи модел.
- Р-Сериес: Ўйинлар саноати ва виртуал оламларни яратиш учун мўлжалланган махсус дунё моделлари.
ПихВерсе асосчиларидан бири Жаден Хие бозордаги рақобат ҳақида гапирар экан, OpenAI компанияси Sora лойиҳасини вақтинча тўхтатгани ва Meta ҳамда Тенсент каби гигантлар ҳали юқори сифатли видео моделларни тақдим эта олмаётганини таъкидлади. Унинг фикрича, ҳозирда бозорда сифат стандартларига жавоб бера оладиган саноқли компаниялар қолган ва ПихВерсе улардан бири ҳисобланади.
Стартапнинг асосий устунлиги маълумотлар базасининг катталигида эмас, балки уларни маркировка қилиш (лабелинг) услубида экани айтилмоқда. TikTok платформасида қўлланилган визуал таҳлил технологиялари бу ерда ҳам қўл келмоқда. Бу эса сунъий интеллектга видеодаги ҳар бир элементни аниқроқ тушуниш ва фойдаланувчи сўровига мосроқ натижа бериш имконини яратади.
Келгусида ПихВерсе нафақат кўнгилочар контент яратувчилар, балки маркетинг, таълим ва корпоратив сектор учун ҳам муҳим воситага айланишни кўзламоқда. Ўзбекистонлик ижодкорлар ва видео-контент яратувчилари учун ҳам бундай платформаларнинг ривожланиши юқори сифатли визуал маҳсулотларни арзонроқ ва тезроқ тайёрлаш имкониятини беради.
…