ПихВерсе стартапи 439 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, уникорн мақомига эришди

·18·Техно
ПихВерсе стартапи 439 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, уникорн мақомига эришди

Сунъий интеллект ёрдамида видео яратиш технологиялари бозорида янги етакчи пайдо бўлмоқда. Сингапурда асос солинган ПихВерсе стартапи ўзининг К серияли инвестиция раундини муваффақиятли якунлаб, жами 439 миллион доллар маблағ тўплаганини эълон қилди. TechCrunch нашри хабарига кўра, ушбу молиявий оқимдан сўнг компаниянинг бозор қиймати 2 миллиард доллардан ошиб кетди ва у расман "уникорн" (қиймати 1 миллиард доллардан ортиқ стартап) мақомига эга бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ПихВерсе компаниясига 2023-йилда Ванг Чангҳу ва Жаден Хие томонидан асос солинган. Таъкидлаш жоизки, Ванг Чангҳу илгари БйтеДансе компаниясида компьютер кўриши (компутер висион) йўналишида фаолият юритган ва TikTok платформасининг визуал тушуниш технологияларини ишлаб чиқишда муҳим рол ўйнаган. Ушбу тажриба бугунги кунда ПихВерсе моделларининг аниқлиги ва сифати учун асос бўлиб хизмат қилмоқда.

Инвестиция раундида дунёнинг йирик технологик гигантлари ва венчур жамғармалари, жумладан Алибаба, Лоллапалооза Капитал, Ивй Капитал ва Мирае Ассет каби компаниялар иштирок этди. Тўпланган маблағлар компаниянинг глобал миқёсда кенгайиши ҳамда сунъий интеллектга асосланган "дунё моделлари" (ворлд моделс) устидаги тадқиқотларни кучайтиришга йўналтирилади.

Профессионал ва маиший фойдаланиш учун турли моделлар

ПихВерсе бозорда ўз ўрнини мустаҳкамлаш учун фойдаланувчиларга уч хил йўналишдаги моделларни таклиф этмоқда:

  • В-Сериес: Оддий истеъмолчилар ва API орқали интеграция қилувчи дастурчилар учун мўлжалланган видео модели.
  • К-Сериес: Профессионал кино саноати ва тижорат реклама роликларини тайёрлаш учун юқори сифатли иш оқимларини таъминловчи модел.
  • Р-Сериес: Ўйинлар саноати ва виртуал оламларни яратиш учун мўлжалланган махсус дунё моделлари.
Компания вакилларининг сўзларига кўра, уларнинг воситаси орқали 4K аниқликдаги, овоз билан бойитилган видеоларни яратиш мумкин. Ҳозирда платформада 150 миллиондан ортиқ рўйхатдан ўтган фойдаланувчи мавжуд бўлиб, ҳар ойда 15 миллионга яқин инсон ушбу хизматдан фаол фойдаланмоқда. Нархлар масаласида ҳам стартап рақобатбардош таклифни ўртага ташлаган: тасвирдан видео яратишнинг бир дақиқаси тахминан 4,80 долларни ташкил этади.

ПихВерсе асосчиларидан бири Жаден Хие бозордаги рақобат ҳақида гапирар экан, OpenAI компанияси Sora лойиҳасини вақтинча тўхтатгани ва Meta ҳамда Тенсент каби гигантлар ҳали юқори сифатли видео моделларни тақдим эта олмаётганини таъкидлади. Унинг фикрича, ҳозирда бозорда сифат стандартларига жавоб бера оладиган саноқли компаниялар қолган ва ПихВерсе улардан бири ҳисобланади.

Стартапнинг асосий устунлиги маълумотлар базасининг катталигида эмас, балки уларни маркировка қилиш (лабелинг) услубида экани айтилмоқда. TikTok платформасида қўлланилган визуал таҳлил технологиялари бу ерда ҳам қўл келмоқда. Бу эса сунъий интеллектга видеодаги ҳар бир элементни аниқроқ тушуниш ва фойдаланувчи сўровига мосроқ натижа бериш имконини яратади.

Келгусида ПихВерсе нафақат кўнгилочар контент яратувчилар, балки маркетинг, таълим ва корпоратив сектор учун ҳам муҳим воситага айланишни кўзламоқда. Ўзбекистонлик ижодкорлар ва видео-контент яратувчилари учун ҳам бундай платформаларнинг ривожланиши юқори сифатли визуал маҳсулотларни арзонроқ ва тезроқ тайёрлаш имкониятини беради.

ПихВерсеСунъий ИнтеллектСтартапАлибабаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Uber стратегияси: Компания нима учун "ҳамма нарса учун илова" бўлишни истамайди?Uber стратегияси: Компания нима учун "ҳамма нарса учун илова" бўлишни истамайди?Бугун, 05:51Ассассинъс Креэд Блакк Флаг Ресйнсед учун қандай видеокарта керак? Тест натижалариАссассинъс Креэд Блакк Флаг Ресйнсед учун қандай видеокарта керак? Тест натижалариБугун, 05:29Х ижтимоий тармоғи алгоритмларини ўзгартирди: Энди платформа камроқ “жанг майдони”га айланадиХ ижтимоий тармоғи алгоритмларини ўзгартирди: Энди платформа камроқ “жанг майдони”га айланадиБугун, 04:54Сунъий интеллект оламида янги гигант: Ноус Ресеарч 1,5 миллиард долларга баҳоланмоқдаСунъий интеллект оламида янги гигант: Ноус Ресеарч 1,5 миллиард долларга баҳоланмоқдаБугун, 04:52Tesla ва Samsung ҳамкорлиги: Янги AI5 чиплари NVIDIA билан рақобатга тайёрTesla ва Samsung ҳамкорлиги: Янги AI5 чиплари NVIDIA билан рақобатга тайёрБугун, 03:51Lenovo ихчам ва кучли ТинкЦентре нео 50q Ген 6 мини-компьютерини тақдим этдиLenovo ихчам ва кучли ТинкЦентре нео 50q Ген 6 мини-компьютерини тақдим этдиБугун, 03:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди