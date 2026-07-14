Шоир Икром Отамурод 75 ёшида вафот этди

·18·Маданият
Шоир Икром Отамурод 75 ёшида вафот этди

Ўзбекистон хизмат кўрсатган маданият ходими, таниқли шоир Икром Отамурод вафот этди. Бу ҳақда 12 июль куни Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси маълум қилди.

Уюшма марҳумнинг оила аъзолари, яқинлари ва ижодкорнинг мухлисларига чуқур ҳамдардлик билдириб, унинг ўзбек адабиёти равнақига қўшган хизматларини юксак эътироф этди.

Икром Отамурод 1951 йилда Қашқадарё вилояти Касби туманининг Касби қишлоғида таваллуд топган. Ўрта мактабни тамомлагач, 1969–1974 йилларда ҳозирги Ўзбекистон Миллий университетининг Журналистика факультетида таҳсил олган.

Меҳнат фаолиятини 1974 йилда Ўзбекистон энциклопедияси нашриётида муҳаррир сифатида бошлаган. Орадан бир йил ўтиб эса “Шарқ юлдузи” журналида иш бошлаган ва узоқ йиллар давомида аввал адабий ходим, кейинчалик шеърият бўлими мудири лавозимида фаолият юритган.

Шоирнинг илк шеърий тўплами “Вақт ранглари” номи билан чоп этилган. Кейинчалик унинг “Жануб қушлари”, “Тўрғайли манзиллар”, “Уфқлар орти бепоён”, “Руҳимнинг қайғуси”, “Сен”, “Кўнглим, ўзинг”, “Тавр” каби шеърий китоблари китобхонларга тақдим этилди.

Унинг ижоди турк, араб, рус, болгар, молдаван, озарбайжон, қозоқ, қирғиз, тожик ва грузин тилларига таржима қилинган.

Ижодкор таржимон сифатида ҳам самарали фаолият олиб борган. У жаҳон адабиётининг йирик намояндалари — Уолт Уитмен, Пабло Неруда, Евгений Евтушенко ва Ўлжас Сулаймоновнинг шеър ҳамда достонларини ўзбек тилига таржима қилиб, китобхонларга етказган.

Икром Отамурод ўзининг сермаҳсул ижоди ва адабиёт ривожига қўшган муносиб ҳиссаси билан ўзбек шеърияти тарихида муносиб из қолдирди.

Икром ОтамуродЎзбекистонЎзбекистон Ёзувчилар уюшмасиЎзбекистон Миллий университети
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хамдам Собиров янги қўшиғидан илк лавҳани эълон қилди (видео)Хамдам Собиров янги қўшиғидан илк лавҳани эълон қилди (видео)Бугун, 04:58Ҳувайдо Жумаева: "Комик актриса бўламан, деб ҳеч ўйламагандим" (видео)Ҳувайдо Жумаева: "Комик актриса бўламан, деб ҳеч ўйламагандим" (видео)Бугун, 04:08"Юра даври боғи" юлдузи Сем Нилл 78 ёшида вафот этди"Юра даври боғи" юлдузи Сем Нилл 78 ёшида вафот этдиБугун, 02:50Рианна уч йиллик танаффусдан сўнг яна катта саҳнага қайтдиРианна уч йиллик танаффусдан сўнг яна катта саҳнага қайтдиБугун, 02:15Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишдиШоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишдиКеча, 22:37Олимпиада чемпионкаси Диёра Келдиёрова туғилган кунидан унутилмас лавҳалар улашди (видео)Олимпиада чемпионкаси Диёра Келдиёрова туғилган кунидан унутилмас лавҳалар улашди (видео)Кеча, 15:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди