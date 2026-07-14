Ассассинъс Креэд Блакк Флаг Ресйнсед учун қандай видеокарта керак? Тест натижалари

·32·Техно
Ассассинъс Креэд Блакк Флаг Ресйнсед учун қандай видеокарта керак? Тест натижалари

Яқинда тақдим этилган Ассассинъс Креэд Блакк Флаг Ресйнсед ўйини ўзининг график имкониятлари ва тизим талаблари билан кўплаб геймерлар эътиборини тортди. ТечПоверУп нашри мутахассислари ушбу лойиҳанинг техник ҳолатини ўрганиш мақсадида 35 хил турдаги видеокарталарни синовдан ўтказишди. Маълум бўлишича, ўйин Унреал Энгине 5 двигателидаги энг оғир лойиҳалар каби талабчан бўлмаса-да, барқарор кадрлар частотасига эришиш учун замонавий ва кучли қурилма талаб этилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Синовлар натижасига кўра, Фулл ҲД (1080p) рухсатида максимал график созламалар билан сониясига 60 кадр (ФПС) олиш учун фойдаланувчиларга NVIDIA RTX 3070 Ти ёки янги авлодга мансуб RTX 5060 даражасидаги видеокарталар керак бўлади. Бу шуни кўрсатадики, ўйин ўрта даражадаги компьютерлар учун ҳам сезиларли юклама ҳосил қилади. Таъкидлаш жоизки, барча тестлар тасвир сифатини сунъий оширувчи технологияларсиз (упскалер) ўтказилган.

Юқори сифатли тасвир ва Radeon устунлиги

Сифатни 1440p даражасига кўтарганда талаблар янада ортади. Ушбу режимда барқарор 60 ФПС кўрсаткичига эга бўлиш учун камида RTX 5070 видеокартаси талаб қилинади. Қизиқарлиси шундаки, ушбу ўйинда AMD Radeon карталари ўзининг юқори самарадорлигини намойиш этган. Масалан, RX 9070 ХТ модели 1440p рухсатда RTX 5080 билан деярли тенглашиб олган, ваҳоланки у одатда RTX 5070 Ти билан рақобатлашиши кутилган эди.

Энг юқори 4K рухсатига келганда эса, бозордаги саноқли флагманларгина вазифани уддалай олади. Мутахассисларнинг хабар беришича, бу даражада RTX 5090, RTX 4090 ва RTX 5080 моделларидан бошқа деярли ҳеч бир карта кадрлар частотасини 60 дан юқори ушлаб тура олмайди. Бу эса ўйиннинг визуал жиҳатдан қанчалик бой ва ресурсларга чанқоқ эканлигини тасдиқлайди.

Нурлар траекторияси ва технологиялар

Нурлар траекторияси (Ray Tracing) технологияси ёқилганда эса унумдорлик кескин пасайиб кетади. Ҳатто энг кучли ҳисобланган RTX 5090 видеокартаси ҳам 4K рухсатида нурлар траекторияси билан бор-йўғи 65 ФПС атрофида натижа кўрсатган. Бу ҳолат ўйиннинг визуал эффектлари нақадар мураккаб эканлигидан далолат беради.

Шунга қарамай, Ассассинъс Креэд Блакк Флаг Ресйнсед замонавий бозорнинг барча илғор ютуқларини қўллаб-қувватлайди. Ўйинда NVIDIA, AMD ва Intel компанияларининг тасвирни масштаблаш ва кадрлар генерацияси технологиялари мавжуд. Бу эса бироз кучсизроқ тизим эгаларига ҳам созламаларни оптималлаштириш орқали ўйиндан завқ олиш имконини беради. ТечПоверУп таҳлилчилари ўйиннинг умумий визуал кўринишини юқори баҳолашган.

Ассассинъс КреэдВидеокартаNVIDIARadeonТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Uber стратегияси: Компания нима учун "ҳамма нарса учун илова" бўлишни истамайди?Uber стратегияси: Компания нима учун "ҳамма нарса учун илова" бўлишни истамайди?Бугун, 05:51ПихВерсе стартапи 439 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, уникорн мақомига эришдиПихВерсе стартапи 439 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, уникорн мақомига эришдиБугун, 05:22Х ижтимоий тармоғи алгоритмларини ўзгартирди: Энди платформа камроқ “жанг майдони”га айланадиХ ижтимоий тармоғи алгоритмларини ўзгартирди: Энди платформа камроқ “жанг майдони”га айланадиБугун, 04:54Сунъий интеллект оламида янги гигант: Ноус Ресеарч 1,5 миллиард долларга баҳоланмоқдаСунъий интеллект оламида янги гигант: Ноус Ресеарч 1,5 миллиард долларга баҳоланмоқдаБугун, 04:52Tesla ва Samsung ҳамкорлиги: Янги AI5 чиплари NVIDIA билан рақобатга тайёрTesla ва Samsung ҳамкорлиги: Янги AI5 чиплари NVIDIA билан рақобатга тайёрБугун, 03:51Lenovo ихчам ва кучли ТинкЦентре нео 50q Ген 6 мини-компьютерини тақдим этдиLenovo ихчам ва кучли ТинкЦентре нео 50q Ген 6 мини-компьютерини тақдим этдиБугун, 03:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди