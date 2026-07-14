Ассассинъс Креэд Блакк Флаг Ресйнсед учун қандай видеокарта керак? Тест натижалари
Яқинда тақдим этилган Ассассинъс Креэд Блакк Флаг Ресйнсед ўйини ўзининг график имкониятлари ва тизим талаблари билан кўплаб геймерлар эътиборини тортди. ТечПоверУп нашри мутахассислари ушбу лойиҳанинг техник ҳолатини ўрганиш мақсадида 35 хил турдаги видеокарталарни синовдан ўтказишди. Маълум бўлишича, ўйин Унреал Энгине 5 двигателидаги энг оғир лойиҳалар каби талабчан бўлмаса-да, барқарор кадрлар частотасига эришиш учун замонавий ва кучли қурилма талаб этилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Синовлар натижасига кўра, Фулл ҲД (1080p) рухсатида максимал график созламалар билан сониясига 60 кадр (ФПС) олиш учун фойдаланувчиларга NVIDIA RTX 3070 Ти ёки янги авлодга мансуб RTX 5060 даражасидаги видеокарталар керак бўлади. Бу шуни кўрсатадики, ўйин ўрта даражадаги компьютерлар учун ҳам сезиларли юклама ҳосил қилади. Таъкидлаш жоизки, барча тестлар тасвир сифатини сунъий оширувчи технологияларсиз (упскалер) ўтказилган.
Юқори сифатли тасвир ва Radeon устунлигиСифатни 1440p даражасига кўтарганда талаблар янада ортади. Ушбу режимда барқарор 60 ФПС кўрсаткичига эга бўлиш учун камида RTX 5070 видеокартаси талаб қилинади. Қизиқарлиси шундаки, ушбу ўйинда AMD Radeon карталари ўзининг юқори самарадорлигини намойиш этган. Масалан, RX 9070 ХТ модели 1440p рухсатда RTX 5080 билан деярли тенглашиб олган, ваҳоланки у одатда RTX 5070 Ти билан рақобатлашиши кутилган эди.
Энг юқори 4K рухсатига келганда эса, бозордаги саноқли флагманларгина вазифани уддалай олади. Мутахассисларнинг хабар беришича, бу даражада RTX 5090, RTX 4090 ва RTX 5080 моделларидан бошқа деярли ҳеч бир карта кадрлар частотасини 60 дан юқори ушлаб тура олмайди. Бу эса ўйиннинг визуал жиҳатдан қанчалик бой ва ресурсларга чанқоқ эканлигини тасдиқлайди.
Нурлар траекторияси ва технологияларНурлар траекторияси (Ray Tracing) технологияси ёқилганда эса унумдорлик кескин пасайиб кетади. Ҳатто энг кучли ҳисобланган RTX 5090 видеокартаси ҳам 4K рухсатида нурлар траекторияси билан бор-йўғи 65 ФПС атрофида натижа кўрсатган. Бу ҳолат ўйиннинг визуал эффектлари нақадар мураккаб эканлигидан далолат беради.
Шунга қарамай, Ассассинъс Креэд Блакк Флаг Ресйнсед замонавий бозорнинг барча илғор ютуқларини қўллаб-қувватлайди. Ўйинда NVIDIA, AMD ва Intel компанияларининг тасвирни масштаблаш ва кадрлар генерацияси технологиялари мавжуд. Бу эса бироз кучсизроқ тизим эгаларига ҳам созламаларни оптималлаштириш орқали ўйиндан завқ олиш имконини беради. ТечПоверУп таҳлилчилари ўйиннинг умумий визуал кўринишини юқори баҳолашган.
…