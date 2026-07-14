"Юра даври боғи" юлдузи Сем Нилл 78 ёшида вафот этди
"Юра даври боғи" фильмлари орқали дунё миқёсида шуҳрат қозонган Янги Зеландиялик актёр Сем Нилл 78 ёшида вафот этди. Унинг ўлими ҳақида оила аъзолари маълум қилиб, актёрнинг оламдан ўтганини тасдиқлади. Маълумотларга кўра, у Сидней шаҳрида кутилмаганда вафот этган.
Сем Нилл қарийб эллик йилдан ортиқ давом этган ижодий фаолияти давомида кино ихлосмандларига унутилмас образларни тақдим этди. У, айниқса, "Юра даври боғи" фильмидаги доктор Алан Грант роли билан миллионлаб мухлисларнинг меҳрини қозонган эди.
Актёр, шунингдек, "Ўлик сукунат", "Қизил октабр ортидан ов", "Пианино", "Юра даври боғи", "Уфқ ортида" ва "Юра даври боғи III" каби кўплаб машҳур картиналарда рол ижро этган. Унинг истеъдоди ва серқирра ижроси кино оламида алоҳида эътироф этилган.
Сем Ниллнинг вафоти муносабати билан кино саноати вакиллари, ҳамкасблари ва мухлислари ижтимоий тармоқларда чуқур ҳамдардлик билдириб, унинг санъатдаги бой мероси узоқ йиллар давомида ёдда қолишини таъкидламоқда.
…