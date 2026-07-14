"Юра даври боғи" юлдузи Сем Нилл 78 ёшида вафот этди

·0·Маданият
"Юра даври боғи" юлдузи Сем Нилл 78 ёшида вафот этди

"Юра даври боғи" фильмлари орқали дунё миқёсида шуҳрат қозонган Янги Зеландиялик актёр Сем Нилл 78 ёшида вафот этди. Унинг ўлими ҳақида оила аъзолари маълум қилиб, актёрнинг оламдан ўтганини тасдиқлади. Маълумотларга кўра, у Сидней шаҳрида кутилмаганда вафот этган.

Сем Нилл қарийб эллик йилдан ортиқ давом этган ижодий фаолияти давомида кино ихлосмандларига унутилмас образларни тақдим этди. У, айниқса, "Юра даври боғи" фильмидаги доктор Алан Грант роли билан миллионлаб мухлисларнинг меҳрини қозонган эди.

Актёр, шунингдек, "Ўлик сукунат", "Қизил октабр ортидан ов", "Пианино", "Юра даври боғи", "Уфқ ортида" ва "Юра даври боғи III" каби кўплаб машҳур картиналарда рол ижро этган. Унинг истеъдоди ва серқирра ижроси кино оламида алоҳида эътироф этилган.

Сем Ниллнинг вафоти муносабати билан кино саноати вакиллари, ҳамкасблари ва мухлислари ижтимоий тармоқларда чуқур ҳамдардлик билдириб, унинг санъатдаги бой мероси узоқ йиллар давомида ёдда қолишини таъкидламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рианна уч йиллик танаффусдан сўнг яна катта саҳнага қайтдиРианна уч йиллик танаффусдан сўнг яна катта саҳнага қайтдиБугун, 02:15Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишдиШоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишдиКеча, 22:37Олимпиада чемпионкаси Диёра Келдиёрова туғилган кунидан унутилмас лавҳалар улашди (видео)Олимпиада чемпионкаси Диёра Келдиёрова туғилган кунидан унутилмас лавҳалар улашди (видео)Кеча, 15:07Юлдуз Турдиева машҳур қўшиқ ортидаги сирни очди (видео)Юлдуз Турдиева машҳур қўшиқ ортидаги сирни очди (видео)Кеча, 11:46Туркиялик модель ва актёр Бурак Ўзчивитнинг янги кўриниши гап-сўзларга сабаб бўлдиТуркиялик модель ва актёр Бурак Ўзчивитнинг янги кўриниши гап-сўзларга сабаб бўлдиКеча, 08:36Жалолиддин Аҳмадалиев “Баҳор ёмғирлари” билан мухлислар қаршисида (аудио)Жалолиддин Аҳмадалиев “Баҳор ёмғирлари” билан мухлислар қаршисида (аудио)12.07, 19:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди