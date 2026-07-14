Рианна уч йиллик танаффусдан сўнг яна катта саҳнага қайтди
2023 йилдаги Super Bowl финалидаги унутилмас чиқишидан кейин ижодий фаолиятини анча секинлаштирган дунёга машҳур хонанда Рианна ниҳоят мухлисларини қувонтирди. Санъаткор узоқ танаффусдан сўнг Jay-Zнинг мусиқий фаолиятидаги 30 йиллик юбилейига бағишлаб Нью-Йорк шаҳрида ташкил этилган тантанали концертда кутилмаган меҳмон сифатида саҳнага чиқди.
Афсонавий Yankee стадионида бўлиб ўтган ушбу концертга минглаб мухлислар ташриф буюрди. Рианнанинг саҳнага чиқиши томошабинлар учун кечанинг энг катта сюрпризларидан бирига айланди. Хонанда ўзининг энг машҳур қўшиқларини ижро этиб, стадионни тўлдирган мухлисларнинг олқишларига сазовор бўлди.
Рианнанинг чиқиши нафақат концерт иштирокчиларини, балки ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларини ҳам ҳайажонга солди. Унинг саҳнадаги образлари, жонли ижроси ва энергияси қисқа фурсатда интернетда кенг муҳокама қилина бошлади. Кўплаб мухлислар хонанданинг катта саҳнага қайтишини янги альбом ёки жаҳон гастроли олдидан берилган муҳим ишора сифатида баҳоламоқда.
…