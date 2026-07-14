Ҳувайдо Жумаева: "Комик актриса бўламан, деб ҳеч ўйламагандим" (видео)

·18·Маданият
Ҳувайдо Жумаева: "Комик актриса бўламан, деб ҳеч ўйламагандим" (видео)

Актриса Ҳувайдо Жумаева "Sevda’s TV"га берган интервюсида ижодий фаолиятининг илк йиллари, орзулари ва бошидан кечирган қийинчиликлари ҳақида самимий фикр билдирди.

Санъаткорнинг айтишича, у ёшлигида комик актриса бўлишни эмас, аксинча, жиддий ва романтик образларни гавдалантиришни орзу қилган.

"Пешонага ёзилгани бўлар экан. Мен комик актриса бўламан, деб ҳеч ўйламагандим. Аслида Кумуш, Жулетта каби қаҳрамонларни ижро этадиган актриса бўлишни истардим. Аммо чучварани хом санаган эканман. Гавда тузилиши, характер, ташқи қиёфа — буларни устозлар яхшироқ баҳолайди. Охир-оқибат, одамнинг тақдирида нима ёзилган бўлса, ўша бўлар экан", — деди у.

Ҳувайдо Жумаева талабалик ва фаолиятининг дастлабки йилларида осон бўлмаган синовларни бошдан кечирганини ҳам яширмади.

"Бизнинг бошимиздан кўп қийинчиликлар ўтди. Ҳеч ким кинога ҳам чақирмасди, театрда ҳам рол тегмасди. Агар ўша пайтда тушкунликка тушиб, сабр қилмай қишлоғимизга қайтиб кетганимизда, бугун бу ерда бўлмасдик", — дейди актриса.

Унинг таъкидлашича, санъаткор бўла олмаган айрим курсдошлари ҳам бугун яхши ҳаёт кечирмоқда. Аммо улар қалбида армон қолган бўлиши мумкин.

"Санъаткор бўлмаган курсдошларимнинг ҳаёти ҳам ёмон эмас. Лекин барибир қалбида армон бор. Мени телевизорда кўрганида буни ҳис қиламан. Балки улар: 'Яна бироз сабр қилганимда, бугун мен ҳам саҳнада бўлардим', деб ўйлашар", — дея сўзларини якунлади Ҳувайдо Жумаева.

Актрисанинг ушбу фикрлари ижтимоий тармоқларда ҳам қизғин муҳокама қилиниб, кўплаб мухлислар унинг матонати, сабри ва меҳнати бугунги муваффақиятининг асосий омили бўлганини таъкидламоқда.

Ҳувайдо ЖумаеваСевдас ТВКумушЖульетта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Юра даври боғи" юлдузи Сем Нилл 78 ёшида вафот этди"Юра даври боғи" юлдузи Сем Нилл 78 ёшида вафот этдиБугун, 02:50Рианна уч йиллик танаффусдан сўнг яна катта саҳнага қайтдиРианна уч йиллик танаффусдан сўнг яна катта саҳнага қайтдиБугун, 02:15Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишдиШоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишдиКеча, 22:37Олимпиада чемпионкаси Диёра Келдиёрова туғилган кунидан унутилмас лавҳалар улашди (видео)Олимпиада чемпионкаси Диёра Келдиёрова туғилган кунидан унутилмас лавҳалар улашди (видео)Кеча, 15:07Юлдуз Турдиева машҳур қўшиқ ортидаги сирни очди (видео)Юлдуз Турдиева машҳур қўшиқ ортидаги сирни очди (видео)Кеча, 11:46Туркиялик модель ва актёр Бурак Ўзчивитнинг янги кўриниши гап-сўзларга сабаб бўлдиТуркиялик модель ва актёр Бурак Ўзчивитнинг янги кўриниши гап-сўзларга сабаб бўлдиКеча, 08:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди