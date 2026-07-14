Сунъий интеллект оламида янги гигант: Ноус Ресеарч 1,5 миллиард долларга баҳоланмоқда

·33·Техно
Сунъий интеллект оламида янги гигант: Ноус Ресеарч 1,5 миллиард долларга баҳоланмоқда

Сунъий интеллект технологиялари соҳасида очиқ манбали ечимлари билан танилган Ноус Ресеарч стартапи янги инвестиция босқичини якунлаш арафасида турибди. Мазкур келишув доирасида компаниянинг бозор қиймати 1,5 миллиард долларга баҳоланиши кутилмоқда. Бу кўрсаткич ёш компаниянинг қисқа вақт ичида глобал технология бозорида нақадар муҳим ўрин эгаллаганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, янги молиялаштириш раунди Робот Вентурес бошчилигида амалга оширилмоқда. Шунингдек, УСВ ва бошқа бир қатор йирик инвесторлар ушбу жараёнда фаол иштирок этмоқда. Ноус Ресеарч камида 75 миллион доллар миқдорида маблағ жалб қилишни режалаштирган. Эътиборлиси, мазкур янгилик компания ўзининг 50 миллион долларлик А серияли инвестиция босқичини эълон қилганидан атиги уч ой ўтиб юз бермоқда.

Ҳермес агенти ва унинг технологик устунлиги

Ноус Ресеарч компаниясининг энг машҳур маҳсулоти бу Ҳермес деб номланган сунъий интеллект агентидир. У ўзининг рақобатчиси OpenClaw каби фойдаланувчи компьютерида маҳаллий даражада ишлай олади, бироқ Ҳермес бир қатор ўзига хос устунликларга эга. Хусусан, у тайёр "кўникмалар" (скиллс) тўплами билан тақдим этилади: у интернетдан қидирув ўтказиш, дастурлаш кодини ёзиш ва тасвирларни таҳлил қилиш имкониятига эга.

Ҳермес агентининг яна бир муҳим жиҳати шундаки, у фойдаланувчи билан мулоқот жараёнида автоматик равишда ўрганиш ва янги кўникмаларни шакллантириш қобилиятига эга. Фойдаланувчилар ушбу агент ёрдамида турли вазифаларни автоматлаштиришлари, Telegram ва Discord каби платформалар орқали у билан мулоқот қилишлари мумкин. Бу каби воситалар сунъий интеллектни масофадан ва танаффуссиз бошқариш имконини бергани учун дастурчилар орасида жуда оммалашган.

Очиқ манба ва ҳамжамият эътирофи

ixbt.com маълумотига кўра, Ноус Ресеарч нафақат дастурий таъминот, балки ҳисоблаш қувватларини тақдим этувчи марказлашмаган тармоқ устида ҳам ишламоқда. Компания томонидан ишлаб чиқилган математик ҳисоб-китоблар ва кодлашга ихтисослашган тил моделлари аллақачон соҳа мутахассислари эътиборини тортган. GitHub платформасида Ҳермес лойиҳаси 214 мингдан ортиқ "юлдузча" тўплагани ва 40 минг марта нусхаланган (форк) экани унинг ҳамжамиятдаги нуфузини кўрсатади.

Компания ўз маҳсулотларини нафақат шахсий компьютерларда, балки булутли тизимлар орқали ҳам таклиф этмоқда. Фойдаланувчилар мураккаб созламаларсиз тайёр булутли версиядан фойдаланишлари мумкин, бунинг учун ойига 20 доллардан 200 долларгача бўлган тариф режаларини танлаш имконияти мавжуд. Янги жалб қилинаётган сармоялар Ҳермес маҳсулотлар қаторини кенгайтириш ва бизнес моделини янада такомиллаштиришга йўналтирилади.

Ноус Ресеарч 2023-йилда Жеффрей Қуеснелле, Каран Малҳотра, Рян Текниум ва Шивани Митра томонидан ташкил этилган. Қисқа вақт ичида компания Paradigm ва ОСС Капитал каби нуфузли инвесторларнинг ишончини қозонишга улгурди. Ўзбекистонлик технология ишқибозлари ва дастурчилар учун ҳам бундай очиқ манбали лойиҳалар сунъий интеллектни ўрганиш ва амалиётда қўллаш учун қулай имконият яратади.

Ноус РесеарчҲермесСунъий ИнтеллектСтартапИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Uber стратегияси: Компания нима учун "ҳамма нарса учун илова" бўлишни истамайди?Uber стратегияси: Компания нима учун "ҳамма нарса учун илова" бўлишни истамайди?Бугун, 05:51Ассассинъс Креэд Блакк Флаг Ресйнсед учун қандай видеокарта керак? Тест натижалариАссассинъс Креэд Блакк Флаг Ресйнсед учун қандай видеокарта керак? Тест натижалариБугун, 05:29ПихВерсе стартапи 439 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, уникорн мақомига эришдиПихВерсе стартапи 439 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, уникорн мақомига эришдиБугун, 05:22Х ижтимоий тармоғи алгоритмларини ўзгартирди: Энди платформа камроқ “жанг майдони”га айланадиХ ижтимоий тармоғи алгоритмларини ўзгартирди: Энди платформа камроқ “жанг майдони”га айланадиБугун, 04:54Tesla ва Samsung ҳамкорлиги: Янги AI5 чиплари NVIDIA билан рақобатга тайёрTesla ва Samsung ҳамкорлиги: Янги AI5 чиплари NVIDIA билан рақобатга тайёрБугун, 03:51Lenovo ихчам ва кучли ТинкЦентре нео 50q Ген 6 мини-компьютерини тақдим этдиLenovo ихчам ва кучли ТинкЦентре нео 50q Ген 6 мини-компьютерини тақдим этдиБугун, 03:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди