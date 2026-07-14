Сунъий интеллект оламида янги гигант: Ноус Ресеарч 1,5 миллиард долларга баҳоланмоқда
Сунъий интеллект технологиялари соҳасида очиқ манбали ечимлари билан танилган Ноус Ресеарч стартапи янги инвестиция босқичини якунлаш арафасида турибди. Мазкур келишув доирасида компаниянинг бозор қиймати 1,5 миллиард долларга баҳоланиши кутилмоқда. Бу кўрсаткич ёш компаниянинг қисқа вақт ичида глобал технология бозорида нақадар муҳим ўрин эгаллаганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, янги молиялаштириш раунди Робот Вентурес бошчилигида амалга оширилмоқда. Шунингдек, УСВ ва бошқа бир қатор йирик инвесторлар ушбу жараёнда фаол иштирок этмоқда. Ноус Ресеарч камида 75 миллион доллар миқдорида маблағ жалб қилишни режалаштирган. Эътиборлиси, мазкур янгилик компания ўзининг 50 миллион долларлик А серияли инвестиция босқичини эълон қилганидан атиги уч ой ўтиб юз бермоқда.
Ҳермес агенти ва унинг технологик устунлигиНоус Ресеарч компаниясининг энг машҳур маҳсулоти бу Ҳермес деб номланган сунъий интеллект агентидир. У ўзининг рақобатчиси OpenClaw каби фойдаланувчи компьютерида маҳаллий даражада ишлай олади, бироқ Ҳермес бир қатор ўзига хос устунликларга эга. Хусусан, у тайёр "кўникмалар" (скиллс) тўплами билан тақдим этилади: у интернетдан қидирув ўтказиш, дастурлаш кодини ёзиш ва тасвирларни таҳлил қилиш имкониятига эга.
Ҳермес агентининг яна бир муҳим жиҳати шундаки, у фойдаланувчи билан мулоқот жараёнида автоматик равишда ўрганиш ва янги кўникмаларни шакллантириш қобилиятига эга. Фойдаланувчилар ушбу агент ёрдамида турли вазифаларни автоматлаштиришлари, Telegram ва Discord каби платформалар орқали у билан мулоқот қилишлари мумкин. Бу каби воситалар сунъий интеллектни масофадан ва танаффуссиз бошқариш имконини бергани учун дастурчилар орасида жуда оммалашган.
Очиқ манба ва ҳамжамият эътирофиixbt.com маълумотига кўра, Ноус Ресеарч нафақат дастурий таъминот, балки ҳисоблаш қувватларини тақдим этувчи марказлашмаган тармоқ устида ҳам ишламоқда. Компания томонидан ишлаб чиқилган математик ҳисоб-китоблар ва кодлашга ихтисослашган тил моделлари аллақачон соҳа мутахассислари эътиборини тортган. GitHub платформасида Ҳермес лойиҳаси 214 мингдан ортиқ "юлдузча" тўплагани ва 40 минг марта нусхаланган (форк) экани унинг ҳамжамиятдаги нуфузини кўрсатади.
Компания ўз маҳсулотларини нафақат шахсий компьютерларда, балки булутли тизимлар орқали ҳам таклиф этмоқда. Фойдаланувчилар мураккаб созламаларсиз тайёр булутли версиядан фойдаланишлари мумкин, бунинг учун ойига 20 доллардан 200 долларгача бўлган тариф режаларини танлаш имконияти мавжуд. Янги жалб қилинаётган сармоялар Ҳермес маҳсулотлар қаторини кенгайтириш ва бизнес моделини янада такомиллаштиришга йўналтирилади.
Ноус Ресеарч 2023-йилда Жеффрей Қуеснелле, Каран Малҳотра, Рян Текниум ва Шивани Митра томонидан ташкил этилган. Қисқа вақт ичида компания Paradigm ва ОСС Капитал каби нуфузли инвесторларнинг ишончини қозонишга улгурди. Ўзбекистонлик технология ишқибозлари ва дастурчилар учун ҳам бундай очиқ манбали лойиҳалар сунъий интеллектни ўрганиш ва амалиётда қўллаш учун қулай имконият яратади.
…