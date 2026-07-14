Хамдам Собиров янги қўшиғидан илк лавҳани эълон қилди (видео)
Хонанда Хамдам Собиров ўзининг Instagram саҳифасида янги қўшиғидан қисқа видеолавҳани улашди. У видео остига шунчаки "Пешта" деб изоҳ қолдирган. Афтидан, бу хонанданинг навбатдаги таронаси номи бўлиши кутилмоқда.
Қўшиқнинг қисқа парчаси эълон қилинган заҳоти мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотди. Ижтимоий тармоқларда кўплаб фойдаланувчилар таронанинг оҳанги ва услубига ижобий баҳо бериб, унинг тўлиқ талқинини интиқлик билан кутаётганини ёзмоқда.
Ҳозирча Хамдам Собиров қўшиқнинг расмий премьера санасини маълум қилмаган. Шунга қарамай, эълон қилинган қисқа лавҳанинг ўзиёқ ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.
Мухлислар изоҳларда янги тарона ҳам хонанданинг аввалги хитлари қаторидан жой олиши мумкинлигини таъкидлаб, премьеранинг тезроқ эълон қилинишини сўрашмоқда.
…