Хамдам Собиров янги қўшиғидан илк лавҳани эълон қилди (видео)

·38·Маданият
Хамдам Собиров янги қўшиғидан илк лавҳани эълон қилди (видео)

Хонанда Хамдам Собиров ўзининг Instagram саҳифасида янги қўшиғидан қисқа видеолавҳани улашди. У видео остига шунчаки "Пешта" деб изоҳ қолдирган. Афтидан, бу хонанданинг навбатдаги таронаси номи бўлиши кутилмоқда.

Қўшиқнинг қисқа парчаси эълон қилинган заҳоти мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотди. Ижтимоий тармоқларда кўплаб фойдаланувчилар таронанинг оҳанги ва услубига ижобий баҳо бериб, унинг тўлиқ талқинини интиқлик билан кутаётганини ёзмоқда.

Ҳозирча Хамдам Собиров қўшиқнинг расмий премьера санасини маълум қилмаган. Шунга қарамай, эълон қилинган қисқа лавҳанинг ўзиёқ ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.

Мухлислар изоҳларда янги тарона ҳам хонанданинг аввалги хитлари қаторидан жой олиши мумкинлигини таъкидлаб, премьеранинг тезроқ эълон қилинишини сўрашмоқда.

Хамдам СобировИнстаграмПешта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шоир Икром Отамурод 75 ёшида вафот этдиШоир Икром Отамурод 75 ёшида вафот этдиБугун, 05:25Ҳувайдо Жумаева: "Комик актриса бўламан, деб ҳеч ўйламагандим" (видео)Ҳувайдо Жумаева: "Комик актриса бўламан, деб ҳеч ўйламагандим" (видео)Бугун, 04:08"Юра даври боғи" юлдузи Сем Нилл 78 ёшида вафот этди"Юра даври боғи" юлдузи Сем Нилл 78 ёшида вафот этдиБугун, 02:50Рианна уч йиллик танаффусдан сўнг яна катта саҳнага қайтдиРианна уч йиллик танаффусдан сўнг яна катта саҳнага қайтдиБугун, 02:15Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишдиШоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишдиКеча, 22:37Олимпиада чемпионкаси Диёра Келдиёрова туғилган кунидан унутилмас лавҳалар улашди (видео)Олимпиада чемпионкаси Диёра Келдиёрова туғилган кунидан унутилмас лавҳалар улашди (видео)Кеча, 15:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди