Шохруҳхон ва Умидахон янги дуэтини эълон қилди: "Хатлар" (видео)
Хонандалар Шохруҳхон ва Умидахоннинг “Хатлар” номли янги дуэтидан қисқа парча ижтимоий тармоқларда эълон қилиниб, мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотди.
Тарқалган лавҳада қўшиқнинг қисқа қисми ва эмоционал оҳанги тингловчилар эътиборини тортган. Орадан кўп вақт ўтмай, видео турли саҳифаларда кенг тарқалиб, ижтимоий тармоқларда фаол муҳокама қилина бошлади.
Ҳозирча ижодкорлар қўшиқнинг расмий премьера санасини маълум қилмаган. Шунга қарамай, мухлислар изоҳларда таронанинг тўлиқ версиясини сабрсизлик билан кутаётганини ёзмоқда.
Кўпчилик тингловчилар дуэтнинг қисқа парчаси ҳам уларда илиқ таассурот қолдирганини таъкидлаб, “Хатлар” йилнинг энг оммабоп қўшиқларидан бирига айланиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.
Энди мухлислар Шохруҳхон ва Умидахоннинг янги таронаси қачон расман тақдим этилишини интиқлик билан кутмоқда.
…