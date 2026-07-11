Жасмин Аббос Файзуллаев тўйида кутилмаган сирни ошкор қилди (видео)
Кеча Ўзбекистон миллий терма жамоаси футболчиси Аббос Файзуллаевнинг никоҳ тўйига ташриф буюрган хонанда Жасмин қизиқарли эътирофи билан ижтимоий тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлди.
Тўйхонага кириб келаётган жараён видеога олинаётган пайтда хонанда ҳазиломуз тарзда: “Аббос Файзуллаевнинг тўйига келдик. Менинг фамилиядошим. Менинг ҳам фамилиям Файзуллаева”, дея айтиб ўтди. Ушбу самимий сўзлар видеони томоша қилган интернет фойдаланувчиларининг эътиборини тортди.
Маълумки, санъаткор мухлисларга Жасмин тахаллуси билан танилган бўлса-да, унинг фамилияси ҳақидаги ушбу маълумот кўпчилик учун кутилмаган бўлди.
Тўй оқшомида Жасмин ўзининг машҳур ва шўх тароналари билан саҳнага чиқиб, меҳмонларга кўтаринки кайфият улашди. Хонанданинг чиқиши тўй иштирокчилари томонидан илиқ кутиб олиниб, видеолари ижтимоий тармоқларда кенг тарқалмоқда.
…