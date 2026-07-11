Абдуқодир Ҳусанов Аббосбек Файзуллаев тўйидан илк фотони улашди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов футболчи Аббосбек Файзуллаевнинг тўй маросимидан илк суратни ижтимоий тармоқдаги саҳифаси орқали эълон қилди.
Қисқа вақт ичида ушбу сурат мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотиб, ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди. Кўплаб фойдаланувчилар тўйдан илк кадрларни қизиқиш билан қарши олди ва изоҳлар қолдирди.
Маълумки, Аббосбек Файзуллаевнинг тўй маросимида ўзбек футболидаги қатор машҳур спортчилар, дўстлари ва яқинлари иштирок этган. Абдуқодир Ҳусанов томонидан эълон қилинган мазкур сурат эса тантанадан омма эътиборига ҳавола қилинган дастлабки фотолардан бири бўлди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…