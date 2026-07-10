Зуҳра Солиевага энг кўп бериладиган 5 та савол қандай?
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Актриса Зуҳра Солиева ижтимоий тармоқларда фаоллиги сабаб мухлислардан турли саволларни қабул қилиб туради. Айниқса, унинг ташқи кўриниши, ижодий фаолияти ва шахсий ҳаёти билан боғлиқ саволлар энг кўп муҳокама қилинади.
Қуйида Зуҳра Солиевага энг кўп бериладиган бешта саволни келтирамиз:
Қандай қилиб 115 килограммдан 50 килограммгача оздингиз?
Турмушга чиққанмисиз?
Нега ҳозир театрда ишламайсиз?
Ростдан ҳам ижарада яшайсизми?
Ҳаётда ҳам шунчалик жаҳлдорсизми?
Ушбу саволлар Зуҳра Солиеванинг мухлислари томонидан ижтимоий тармоқларда энг кўп йўлланаётган мавзулардан ҳисобланади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…