Зуҳра Солиевага энг кўп бериладиган 5 та савол қандай?

·0·Маданият
Зуҳра Солиевага энг кўп бериладиган 5 та савол қандай?

Актриса Зуҳра Солиева ижтимоий тармоқларда фаоллиги сабаб мухлислардан турли саволларни қабул қилиб туради. Айниқса, унинг ташқи кўриниши, ижодий фаолияти ва шахсий ҳаёти билан боғлиқ саволлар энг кўп муҳокама қилинади.

Қуйида Зуҳра Солиевага энг кўп бериладиган бешта саволни келтирамиз:

  1. Қандай қилиб 115 килограммдан 50 килограммгача оздингиз?

  2. Турмушга чиққанмисиз?

  3. Нега ҳозир театрда ишламайсиз?

  4. Ростдан ҳам ижарада яшайсизми?

  5. Ҳаётда ҳам шунчалик жаҳлдорсизми?

Ушбу саволлар Зуҳра Солиеванинг мухлислари томонидан ижтимоий тармоқларда энг кўп йўлланаётган мавзулардан ҳисобланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шохруҳхон ва Умидахон янги дуэти билан мухлисларни хурсанд қилди (видео)Шохруҳхон ва Умидахон янги дуэти билан мухлисларни хурсанд қилди (видео)Бугун, 20:38Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказидаТўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказидаБугун, 20:35Зебо Раҳимованинг 30-саёҳат давлати бу сафар Монако бўлди!Зебо Раҳимованинг 30-саёҳат давлати бу сафар Монако бўлди!Бугун, 19:38IU ва Ли Чон Сок ажрашганини расман тасдиқладиIU ва Ли Чон Сок ажрашганини расман тасдиқладиБугун, 16:21Аббосбек Файзуллаевнинг куёв навкаридан видеолар тарқалди (видео)Аббосбек Файзуллаевнинг куёв навкаридан видеолар тарқалди (видео)Бугун, 16:00ЖЧ-2026 финалида саҳнага чиқадиган юлдузлар маълум бўлдиЖЧ-2026 финалида саҳнага чиқадиган юлдузлар маълум бўлдиБугун, 14:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди