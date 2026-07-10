Ғайбулла Турсуновнинг кутилган “Бу юрак” қўшиғи тақдим этилди (видео)
Хонанда Ғайбулла Турсуновнинг мухлислари интиқлик билан кутган “Бу юрак” номли янги қўшиғи ва унга ишланган видеоклип бугун, 10 июль куни соат 19:00 да хонанданинг расмий YouTube каналида расман премьера қилинди.
Санъаткор янги ижод маҳсулоти ҳақида бир неча кун аввал ижтимоий тармоқлардаги саҳифалари орқали маълум қилган эди. Премьера олдидан эълон қилинган қисқа лавҳалар тингловчиларда катта қизиқиш уйғотиб, қўшиқнинг тўлиқ талқинини кутаётганлар сонини янада оширганди.
Премьера эълон қилинганидан сўнг “Бу юрак” қисқа вақт ичида кўплаб томошаларни йиғишга улгурди. Мухлислар қўшиқ ва видеоклипни илиқ кутиб олиб, ижтимоий тармоқларда ўз таассуротлари билан фаол бўлишмоқда.
Изоҳларда кўплаб тингловчилар Ғайбулла Турсуновни навбатдаги ижодий иши билан табриклаб, қўшиқнинг мазмуни, мусиқаси ва клипдаги образларга юқори баҳо бермоқда.
…