Шохруҳхон ва Умидахон янги дуэти билан мухлисларни хурсанд қилди (видео)
Хонандалар Шохруҳхон ва Умидахоннинг узоқ кутилган "Хатлар" номли янги дуэти бугун, соат 19:00 да YouTube платформасида расман тақдим этилди. Премьера мухлислар томонидан катта қизиқиш билан кутиб олинди.
Қўшиқ эълон қилинганига ҳали кўп вақт ўтмаган бўлса-да, у қисқа фурсатда минглаб тингловчилар эътиборини қозонишга улгурди. Тарона ижтимоий тармоқларда фаол улашилмоқда, видеоклип остида эса мухлислар самимий ва илиқ фикрларини қолдириб, дуэтни юқори баҳоламоқда.
Кўплаб тингловчилар Шохруҳхон ва Умидахоннинг овоз уйғунлиги, қўшиқнинг таъсирли матни ҳамда куйини алоҳида эътироф этмоқда. Айрим мухлислар эса ушбу дуэт йилнинг энг чиройли премьераларидан бири бўлишини таъкидламоқда.
Маълум қилинишича, "Хатлар" қўшиғининг матни ва мусиқаси Шохруҳхонга тегишли. Янги ижод намунаси қисқа вақт ичида тингловчилар қалбидан жой олиб, мусиқасеварлар орасида кенг муҳокама қилинмоқда.
…