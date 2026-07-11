Рухшона "Дармоним" номли янги қўшиғини тақдим этишга тайёрланмоқда (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Хонанда Рухшона "Дармоним" номли янги қўшиғини тақдим этишга тайёрланмоқда. Ижтимоий тармоқларда хонанданинг қисқа видеоси тарқалиб, унда янги таронадан парча ижро этилган.
Қўшиқдан берилган қисқа лавҳа мухлислар орасида қизиқиш уйғотди. Изоҳларда кўпчилик Рухшонадан таронани тезроқ тўлиқ шаклда чиқаришини сўраган. Айрим кузатувчилар унга янги ижодий ишида омад тилаган.
Ҳозирча "Дармоним" қўшиғининг аниқ премьера санаси маълум қилинмаган. Рухшона бу борада расмий хабар бергани йўқ.
Шунга қарамай, қисқа парчадан кейин қўшиққа қизиқиш ортган. Мухлислар хонанданинг навбатдаги премьерасини кутишмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…