Рухшона "Дармоним" номли янги қўшиғини тақдим этишга тайёрланмоқда (видео)

·0·Маданият
Рухшона "Дармоним" номли янги қўшиғини тақдим этишга тайёрланмоқда (видео)

Хонанда Рухшона "Дармоним" номли янги қўшиғини тақдим этишга тайёрланмоқда. Ижтимоий тармоқларда хонанданинг қисқа видеоси тарқалиб, унда янги таронадан парча ижро этилган.

Қўшиқдан берилган қисқа лавҳа мухлислар орасида қизиқиш уйғотди. Изоҳларда кўпчилик Рухшонадан таронани тезроқ тўлиқ шаклда чиқаришини сўраган. Айрим кузатувчилар унга янги ижодий ишида омад тилаган.

Ҳозирча "Дармоним" қўшиғининг аниқ премьера санаси маълум қилинмаган. Рухшона бу борада расмий хабар бергани йўқ.

Шунга қарамай, қисқа парчадан кейин қўшиққа қизиқиш ортган. Мухлислар хонанданинг навбатдаги премьерасини кутишмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аббосбек Файзуллаевнинг тўй оқшомидан ёрқин лавҳалар (видео)Аббосбек Файзуллаевнинг тўй оқшомидан ёрқин лавҳалар (видео)Кеча, 22:07Ғайбулла Турсуновнинг кутилган “Бу юрак” қўшиғи тақдим этилди (видео)Ғайбулла Турсуновнинг кутилган “Бу юрак” қўшиғи тақдим этилди (видео)Кеча, 20:56Зуҳра Солиевага энг кўп бериладиган 5 та савол қандай?Зуҳра Солиевага энг кўп бериладиган 5 та савол қандай?Кеча, 20:53Шохруҳхон ва Умидахон янги дуэти билан мухлисларни хурсанд қилди (видео)Шохруҳхон ва Умидахон янги дуэти билан мухлисларни хурсанд қилди (видео)Кеча, 20:38Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказидаТўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказидаКеча, 20:35Зебо Раҳимованинг 30-саёҳат давлати бу сафар Монако бўлди!Зебо Раҳимованинг 30-саёҳат давлати бу сафар Монако бўлди!Кеча, 19:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди