Рубен Аморим Манчестер Юнайтед юлдузларини Милан сафига чорламоқда

·25·Спорт
Рубен Аморим Манчестер Юнайтед юлдузларини Милан сафига чорламоқда

Италиянинг Милан клуби бош мураббийи этиб тайинланган Рубен Аморим ўзининг янги лойиҳасини шакллантиришда собиқ жамоаси Манчестер Юнайтед футболчиларига асосий эътиборни қаратмоқда. Португалиялик мутахассис "россонерилар" таркибини кучайтириш мақсадида Англия клубининг тўрт нафар аъзосини ўз рўйхатига киритган. Улар орасида энг асосий нишон сифатида марокашлик ҳимоячи Ноуссаир Мазраоуи кўрилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Метро Sport нашри хабарига кўра, Рубен Аморим Милан раҳбариятига Мазраоуи бўйича ўз қизиқишини расман билдирган. Ўтган йили Бавария сафидан 17 миллион фунт эвазига Манчестерга кўчиб ўтган ҳимоячи ўзининг универсал хислатлари билан мураббийнинг ишончини қозонган эди. Аморим уни нафақат ҳимояда, балки ўйин темпини назорат қилишда ҳам муҳим фигура деб ҳисоблайди.

Трансфер рўйхатидаги бошқа номлар

Мазраоуи Аморимнинг ягона нишони эмас. Мураббий Манчестер Юнайтед таркибидан яна уч нафар футболчини Италияга олиб келишни истамоқда:

  • Мануэль Угарте — Аморим уни Sporting CP давридан бери яхши танийди;
  • Мейсон Моунт — ярим ҳимоядаги креативликни ошириш учун;
  • Амад Диалло — ҳужум чизиғини тезкорлик билан таъминлаш мақсадида.
Бироқ, бу трансферларни амалга ошириш Милан учун осон кечмайди. Хусусан, Мануэль Угарте Жаҳон чемпионати пайтида олган жиддий жароҳати сабабли трансфер бозоридаги жозибасини бироз йўқотган бўлса, Манчестер Юнайтед раҳбарияти Мейсон Моунт ва Амад Диалло бўйича таклифларни кўриб чиқиш ниятида эмаслигини билдирган.

Машҳур трансфер эксперти Маттео Мореттонинг Fabrizio Romano YouTube каналида маълум қилишича, ҳозирча клублар ўртасида расмий музокаралар бошланмаган. Мазраоуи 2028-йилгача шартномага эга бўлса-да, Аморимнинг унга бўлган шахсий қизиқиши трансфер ойнасининг сўнгги кунларида вазиятни ўзгартириши мумкин.

Рубен Аморим ўз вақтида Манчестерда ишлаган даврида Мазраоуи ҳақида юқори фикрлар билдирган эди. "У замонавий футболчи. Ўйинни жуда яхши тушунади, техникаси юқори ва яккама-якка курашларда кучли. Бизга айнан шундай тўп билан ишончли ҳаракат қиладиган ўйинчилар керак", деган эди мураббий Goal.com нашри келтирган иқтибосда.

Милан бош мураббийи Англиядаги 14 ойлик фаолиятидан сўнг Италияда янги саҳифа очишга ва ўз услубини такомиллаштиришга интилмоқда. Унинг Манчестер Юнайтеддан амалга оширмоқчи бўлган ушбу "рейд"и А Серияда чемпионлик учун курашадиган таркибни шакллантириш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.

МиланМанчестер ЮнайтедРубен АморимТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жорге Жесус Португалия терма жамоасини бошқаради: Криштиано Роналдо сафда қоладиЖорге Жесус Португалия терма жамоасини бошқаради: Криштиано Роналдо сафда қоладиБугун, 12:53Килиан Мбаппе Испанияга қарши: Танқидчиларга жавоб бериш учун сўнгги имкониятКилиан Мбаппе Испанияга қарши: Танқидчиларга жавоб бериш учун сўнгги имкониятБугун, 12:33Коул Палмер янги Эден Ҳазард бўла оладими: Мутахассислар футболчининг пасайиши сабабини айтдиКоул Палмер янги Эден Ҳазард бўла оладими: Мутахассислар футболчининг пасайиши сабабини айтдиБугун, 12:19Жуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасидаги зиддият: Англия терма жамоасида нима бўляпти?Жуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасидаги зиддият: Англия терма жамоасида нима бўляпти?Бугун, 12:10Жо Коул: “Англия Лионель Месси ва Аргентинани турнирдан чиқариб юборади”Жо Коул: “Англия Лионель Месси ва Аргентинани турнирдан чиқариб юборади”Бугун, 11:35Уимблдон–2026: Янник Синнер чемпионлик тахтини сақлаб қолдиУимблдон–2026: Янник Синнер чемпионлик тахтини сақлаб қолдиБугун, 11:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди