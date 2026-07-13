Рубен Аморим Манчестер Юнайтед юлдузларини Милан сафига чорламоқда
Италиянинг Милан клуби бош мураббийи этиб тайинланган Рубен Аморим ўзининг янги лойиҳасини шакллантиришда собиқ жамоаси Манчестер Юнайтед футболчиларига асосий эътиборни қаратмоқда. Португалиялик мутахассис "россонерилар" таркибини кучайтириш мақсадида Англия клубининг тўрт нафар аъзосини ўз рўйхатига киритган. Улар орасида энг асосий нишон сифатида марокашлик ҳимоячи Ноуссаир Мазраоуи кўрилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Метро Sport нашри хабарига кўра, Рубен Аморим Милан раҳбариятига Мазраоуи бўйича ўз қизиқишини расман билдирган. Ўтган йили Бавария сафидан 17 миллион фунт эвазига Манчестерга кўчиб ўтган ҳимоячи ўзининг универсал хислатлари билан мураббийнинг ишончини қозонган эди. Аморим уни нафақат ҳимояда, балки ўйин темпини назорат қилишда ҳам муҳим фигура деб ҳисоблайди.
Трансфер рўйхатидаги бошқа номларМазраоуи Аморимнинг ягона нишони эмас. Мураббий Манчестер Юнайтед таркибидан яна уч нафар футболчини Италияга олиб келишни истамоқда:
- Мануэль Угарте — Аморим уни Sporting CP давридан бери яхши танийди;
- Мейсон Моунт — ярим ҳимоядаги креативликни ошириш учун;
- Амад Диалло — ҳужум чизиғини тезкорлик билан таъминлаш мақсадида.
Машҳур трансфер эксперти Маттео Мореттонинг Fabrizio Romano YouTube каналида маълум қилишича, ҳозирча клублар ўртасида расмий музокаралар бошланмаган. Мазраоуи 2028-йилгача шартномага эга бўлса-да, Аморимнинг унга бўлган шахсий қизиқиши трансфер ойнасининг сўнгги кунларида вазиятни ўзгартириши мумкин.
Рубен Аморим ўз вақтида Манчестерда ишлаган даврида Мазраоуи ҳақида юқори фикрлар билдирган эди. "У замонавий футболчи. Ўйинни жуда яхши тушунади, техникаси юқори ва яккама-якка курашларда кучли. Бизга айнан шундай тўп билан ишончли ҳаракат қиладиган ўйинчилар керак", деган эди мураббий Goal.com нашри келтирган иқтибосда.
Милан бош мураббийи Англиядаги 14 ойлик фаолиятидан сўнг Италияда янги саҳифа очишга ва ўз услубини такомиллаштиришга интилмоқда. Унинг Манчестер Юнайтеддан амалга оширмоқчи бўлган ушбу "рейд"и А Серияда чемпионлик учун курашадиган таркибни шакллантириш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.
…