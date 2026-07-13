Жорге Жесус Португалия терма жамоасини бошқаради: Криштиано Роналдо сафда қолади
Португалия миллий терма жамоасининг янги бош мураббийи этиб тайинланган Жорге Жесус ўзининг илк баёнотларида жамоа сардори Криштиано Роналдо борасидаги режалари билан ўртоқлашди. Тажрибали мутахассис 41 ёшли ҳужумчи ҳали ҳам терма жамоа учун муҳим фигура эканини ва у билан ишлашда ҳеч қандай муаммо кўрмаётганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
71 ёшли мураббий Португалия футбол федерацияси билан 2030-йилги Жаҳон чемпионатига қадар мўлжалланган тўрт йиллик шартнома имзолади. Goal.com нашрининг хабар беришича, Жесус Роберто Мартинезнинг ўрнини эгаллади. Мартинез 2026-йилги Жаҳон чемпионати нимчорак финалида Испаниядан қабул қилинган мағлубиятдан сўнг ўз лавозимини тарк этган эди.
Тажриба ва ишонч омилиЖорге Жесус ва Криштиано Роналдо учун бир-бири билан ишлаш бегона эмас. Улар яқиндагина Саудия Арабистонининг Ал-Насср клубида бирга фаолият юритиб, Саудия Pro лигасида чемпионликни қўлга киритишган эди. Айнан шу муваффақиятли ҳамкорлик мураббийнинг терма жамоадаги қарорларига ҳам таъсир кўрсатиши кутилмоқда.
"Модомики у ўйнашда давом этар ва чақирувга муносиб ҳолатда бўлар экан, мен уни таркибга жалб қиламан. Албатта, бу муайян лимитлар ва терма жамоа учун энг мақбул деб ҳисоблаган шароитларим доирасида амалга ошади", — дея тушунтирди Жорге Жесус матбуот анжуманида.
Роналдо — муаммо эмас, балки рамзКўплаб мутахассислар ёши ўтиб бораётган юлдуз футболчини бошқариш янги мураббий учун қийинчилик туғдириши мумкинлигини тахмин қилаётган бир пайтда, Жесус бу фикрларни рад этди. Унинг сўзларига кўра, Криштиано Роналдо каби юқори даражадаги профессионал билан ишлаш мураббий учун фақат завқ бағишлайди.
"Криштиано Роналдо ҳеч қачон терма жамоа учун муаммо бўлмайди. На жамоа учун ва на мен учун. Ўтган йили у билан бирга ишлаш мен учун катта шараф бўлди, у билан тил топишиш жуда осон", — дея қўшимча қилди мураббий. Жесус Роналдони Португалия футболининг рамзи ва кийиниш хонасида улкан нуфузга эга бўлган етакчи сифатида таърифлади.
Эслатиб ўтамиз, Португалия терма жамоаси 2026-йилги мундиалда ўз юришини эрта тўхтатишга мажбур бўлган эди. Роберто Мартинез ўз вақтида жамоани чемпион қилиш мақсадида келганини, бироқ бунга эриша олмагач, кетиш вақти келганини тан олган эди. Эндиликда Жорге Жесус иқтидорли ёшлар ва тажрибали фахрийлар уйғунлигида янги жамоа шакллантириши лозим бўлади.
…