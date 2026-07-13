Жорге Жесус Португалия терма жамоасини бошқаради: Криштиано Роналдо сафда қолади

·0·Спорт
Жорге Жесус Португалия терма жамоасини бошқаради: Криштиано Роналдо сафда қолади

Португалия миллий терма жамоасининг янги бош мураббийи этиб тайинланган Жорге Жесус ўзининг илк баёнотларида жамоа сардори Криштиано Роналдо борасидаги режалари билан ўртоқлашди. Тажрибали мутахассис 41 ёшли ҳужумчи ҳали ҳам терма жамоа учун муҳим фигура эканини ва у билан ишлашда ҳеч қандай муаммо кўрмаётганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

71 ёшли мураббий Португалия футбол федерацияси билан 2030-йилги Жаҳон чемпионатига қадар мўлжалланган тўрт йиллик шартнома имзолади. Goal.com нашрининг хабар беришича, Жесус Роберто Мартинезнинг ўрнини эгаллади. Мартинез 2026-йилги Жаҳон чемпионати нимчорак финалида Испаниядан қабул қилинган мағлубиятдан сўнг ўз лавозимини тарк этган эди.

Тажриба ва ишонч омили

Жорге Жесус ва Криштиано Роналдо учун бир-бири билан ишлаш бегона эмас. Улар яқиндагина Саудия Арабистонининг Ал-Насср клубида бирга фаолият юритиб, Саудия Pro лигасида чемпионликни қўлга киритишган эди. Айнан шу муваффақиятли ҳамкорлик мураббийнинг терма жамоадаги қарорларига ҳам таъсир кўрсатиши кутилмоқда.

"Модомики у ўйнашда давом этар ва чақирувга муносиб ҳолатда бўлар экан, мен уни таркибга жалб қиламан. Албатта, бу муайян лимитлар ва терма жамоа учун энг мақбул деб ҳисоблаган шароитларим доирасида амалга ошади", — дея тушунтирди Жорге Жесус матбуот анжуманида.

Роналдо — муаммо эмас, балки рамз

Кўплаб мутахассислар ёши ўтиб бораётган юлдуз футболчини бошқариш янги мураббий учун қийинчилик туғдириши мумкинлигини тахмин қилаётган бир пайтда, Жесус бу фикрларни рад этди. Унинг сўзларига кўра, Криштиано Роналдо каби юқори даражадаги профессионал билан ишлаш мураббий учун фақат завқ бағишлайди.

"Криштиано Роналдо ҳеч қачон терма жамоа учун муаммо бўлмайди. На жамоа учун ва на мен учун. Ўтган йили у билан бирга ишлаш мен учун катта шараф бўлди, у билан тил топишиш жуда осон", — дея қўшимча қилди мураббий. Жесус Роналдони Португалия футболининг рамзи ва кийиниш хонасида улкан нуфузга эга бўлган етакчи сифатида таърифлади.

Эслатиб ўтамиз, Португалия терма жамоаси 2026-йилги мундиалда ўз юришини эрта тўхтатишга мажбур бўлган эди. Роберто Мартинез ўз вақтида жамоани чемпион қилиш мақсадида келганини, бироқ бунга эриша олмагач, кетиш вақти келганини тан олган эди. Эндиликда Жорге Жесус иқтидорли ёшлар ва тажрибали фахрийлар уйғунлигида янги жамоа шакллантириши лозим бўлади.

ПортугалияКриштиано РоналдоЖорге ЖесусФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Испанияга қарши: Танқидчиларга жавоб бериш учун сўнгги имкониятКилиан Мбаппе Испанияга қарши: Танқидчиларга жавоб бериш учун сўнгги имкониятБугун, 12:33Рубен Аморим Манчестер Юнайтед юлдузларини Милан сафига чорламоқдаРубен Аморим Манчестер Юнайтед юлдузларини Милан сафига чорламоқдаБугун, 12:31Коул Палмер янги Эден Ҳазард бўла оладими: Мутахассислар футболчининг пасайиши сабабини айтдиКоул Палмер янги Эден Ҳазард бўла оладими: Мутахассислар футболчининг пасайиши сабабини айтдиБугун, 12:19Жуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасидаги зиддият: Англия терма жамоасида нима бўляпти?Жуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасидаги зиддият: Англия терма жамоасида нима бўляпти?Бугун, 12:10Жо Коул: “Англия Лионель Месси ва Аргентинани турнирдан чиқариб юборади”Жо Коул: “Англия Лионель Месси ва Аргентинани турнирдан чиқариб юборади”Бугун, 11:35Уимблдон–2026: Янник Синнер чемпионлик тахтини сақлаб қолдиУимблдон–2026: Янник Синнер чемпионлик тахтини сақлаб қолдиБугун, 11:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди