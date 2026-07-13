2,8 млрд сўмлик газ иши: Ургутда прокурор ўринбосари қамоққа олинди

·0·Жамият
2,8 млрд сўмлик газ иши: Ургутда прокурор ўринбосари қамоққа олинди

Самарқанд вилоятида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходими билан боғлиқ жиддий ҳолат фош этилди. Тергов материалларига кўра, Ургут тумани прокурори ўринбосари давлатга етказилган йирик зарар миқдорини камайтириб бериш эвазига пул олганликда гумон қилинмоқда.

ДХХ ва прокуратура ҳамкорлигида тезкор тадбир ўтказилди

Давлат хавфсизлик хизматининг Самарқанд вилояти бўйича бошқармаси Бош прокуратура ва вилоят прокуратураси билан ҳамкорликда тезкор-қидирув тадбирлари ўтказди.

Тадбирлар натижасида Ургут тумани прокурори ўринбосарининг ноқонуний ҳаракатлари фош этилгани маълум қилинди.

Бу ишда гап оддий маъмурий хато ҳақида эмас. Тергов материалларида давлатга етказилган миллиардлаб сўмлик зарар, хизмат мавқеидан фойдаланиш ва воситачилар орқали пул олиш ҳолатлари тилга олинмоқда.

2,887 млрд сўмлик зарар 805,9 млн сўмга туширилгани айтилмоқда

Маълум қилинишича, прокурор ўринбосари Паст Дарғом тумани прокуратурасида ишлаган даврида маҳаллий масъулияти чекланган жамият билан боғлиқ ишга аралашган.

Ушбу МЧЖ томонидан табиий газдан ноқонуний фойдаланиш оқибатида давлатга 2 миллиард 887 миллион сўм зарар етказилгани аниқланган.

Тергов материалларига кўра, мансабдор шахс хизмат мавқеидан фойдаланиб, ушбу зарар миқдорини 805,9 миллион сўмгача камайтириб бериш эвазига воситачилар орқали 6,5 минг АҚШ доллари ва 35 миллион сўм олган.

Яна 15 минг доллар талаб қилингани маълум қилинди

Иш шу билан тугамаган. Маълумотларга кўра, у мазкур МЧЖ мансабдорларига нисбатан Жиноят кодексининг 169-моддаси билан қўзғатилган иш доирасида ҳам “ёрдам” таклиф қилган.

Тергов материалларида айтилишича, у зарар миқдорини 150–200 миллион сўмгача камайтириш ҳамда суд органларидаги танишлари орқали енгилроқ жазо тайинланишига кўмаклашишини билдирган.

Бунинг эвазига корхона эгасидан яна 15 минг АҚШ доллари талаб қилгани маълум қилинди.

Ашёвий далиллар расмийлаштирилган

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан прокурор ўринбосарининг ноқонуний ҳаракатлари юзасидан ашёвий далиллар процессуал тартибда расмийлаштирилган.

Мазкур ҳолат юзасидан унга нисбатан жиноят иши қўзғатилди. Суд қарори билан “қамоқ” эҳтиёт чораси қўлланди.

Айни пайтда иш бўйича дастлабки тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.

Бу иш нима учун катта шов-шувга сабаб бўлди?

Бу ҳолатда жамоатчилик эътиборини тортган асосий жиҳат — гумонланувчининг айнан прокуратура тизимида раҳбар лавозимлардан бирида ишлагани.

Чунки прокуратура қонун устуворлигини таъминлаши, жиноятларни фош этиши ва давлат манфаатларини ҳимоя қилиши керак бўлган тизим ҳисобланади. Шу боис бундай ҳолатлар жамиятда ишонч, адолат ва назорат масалаларини яна кун тартибига олиб чиқади.

Оддий қилиб айтганда, қонунни ҳимоя қилиши керак бўлган одамнинг ўзи қонун олдида жавоб бериши — жуда оғир сигнал.

Тергов сўнгги нуқтани қўяди

Ҳозирча иш бўйича дастлабки тергов ҳаракатлари давом этмоқда. Қонунчиликка кўра, шахснинг айбдорлиги суд ҳукми билан исботланмагунча у айбсиз ҳисобланади.

Шу билан бирга, ушбу ҳолат мансабдор шахслар фаолияти устидан назорат, давлатга етказилган зарарларни ҳисоблаш ва жиноят ишларида шаффофлик масалаларининг қанчалик муҳим эканини яна бир бор кўрсатди.

Сизнингча, бундай ҳолатларнинг олдини олиш учун прокуратура ва суд тизимида қандай назорат механизмлари кучайтирилиши керак?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда аномал иссиққа қарши кўчаларга сув сепилмоқдаТошкентда аномал иссиққа қарши кўчаларга сув сепилмоқдаБугун, 11:58“Soliq” иловаси билан қўрқитиш: Берунийда шубҳали ҳолат юз берди“Soliq” иловаси билан қўрқитиш: Берунийда шубҳали ҳолат юз бердиБугун, 11:47Андижонда гулли Onix ижтимоий тармоқларда шов-шувга сабаб бўлди (видео)Андижонда гулли Onix ижтимоий тармоқларда шов-шувга сабаб бўлди (видео)Бугун, 10:27Машинасига уй кондиционери ўрнатган ҳайдовчи интернетни ҳайратда қолдирди (видео)Машинасига уй кондиционери ўрнатган ҳайдовчи интернетни ҳайратда қолдирди (видео)Бугун, 10:21Сергелида 138 туп тақиқланган ўсимлик мусодара қилиндиСергелида 138 туп тақиқланган ўсимлик мусодара қилиндиБугун, 10:07Миробод туманида жойлашган кафеда ёнғин чиқдиМиробод туманида жойлашган кафеда ёнғин чиқдиБугун, 08:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди