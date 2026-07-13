2,8 млрд сўмлик газ иши: Ургутда прокурор ўринбосари қамоққа олинди
Самарқанд вилоятида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходими билан боғлиқ жиддий ҳолат фош этилди. Тергов материалларига кўра, Ургут тумани прокурори ўринбосари давлатга етказилган йирик зарар миқдорини камайтириб бериш эвазига пул олганликда гумон қилинмоқда.
ДХХ ва прокуратура ҳамкорлигида тезкор тадбир ўтказилди
Давлат хавфсизлик хизматининг Самарқанд вилояти бўйича бошқармаси Бош прокуратура ва вилоят прокуратураси билан ҳамкорликда тезкор-қидирув тадбирлари ўтказди.
Тадбирлар натижасида Ургут тумани прокурори ўринбосарининг ноқонуний ҳаракатлари фош этилгани маълум қилинди.
Бу ишда гап оддий маъмурий хато ҳақида эмас. Тергов материалларида давлатга етказилган миллиардлаб сўмлик зарар, хизмат мавқеидан фойдаланиш ва воситачилар орқали пул олиш ҳолатлари тилга олинмоқда.
2,887 млрд сўмлик зарар 805,9 млн сўмга туширилгани айтилмоқда
Маълум қилинишича, прокурор ўринбосари Паст Дарғом тумани прокуратурасида ишлаган даврида маҳаллий масъулияти чекланган жамият билан боғлиқ ишга аралашган.
Ушбу МЧЖ томонидан табиий газдан ноқонуний фойдаланиш оқибатида давлатга 2 миллиард 887 миллион сўм зарар етказилгани аниқланган.
Тергов материалларига кўра, мансабдор шахс хизмат мавқеидан фойдаланиб, ушбу зарар миқдорини 805,9 миллион сўмгача камайтириб бериш эвазига воситачилар орқали 6,5 минг АҚШ доллари ва 35 миллион сўм олган.
Яна 15 минг доллар талаб қилингани маълум қилинди
Иш шу билан тугамаган. Маълумотларга кўра, у мазкур МЧЖ мансабдорларига нисбатан Жиноят кодексининг 169-моддаси билан қўзғатилган иш доирасида ҳам “ёрдам” таклиф қилган.
Тергов материалларида айтилишича, у зарар миқдорини 150–200 миллион сўмгача камайтириш ҳамда суд органларидаги танишлари орқали енгилроқ жазо тайинланишига кўмаклашишини билдирган.
Бунинг эвазига корхона эгасидан яна 15 минг АҚШ доллари талаб қилгани маълум қилинди.
Ашёвий далиллар расмийлаштирилган
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан прокурор ўринбосарининг ноқонуний ҳаракатлари юзасидан ашёвий далиллар процессуал тартибда расмийлаштирилган.
Мазкур ҳолат юзасидан унга нисбатан жиноят иши қўзғатилди. Суд қарори билан “қамоқ” эҳтиёт чораси қўлланди.
Айни пайтда иш бўйича дастлабки тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.
Бу иш нима учун катта шов-шувга сабаб бўлди?
Бу ҳолатда жамоатчилик эътиборини тортган асосий жиҳат — гумонланувчининг айнан прокуратура тизимида раҳбар лавозимлардан бирида ишлагани.
Чунки прокуратура қонун устуворлигини таъминлаши, жиноятларни фош этиши ва давлат манфаатларини ҳимоя қилиши керак бўлган тизим ҳисобланади. Шу боис бундай ҳолатлар жамиятда ишонч, адолат ва назорат масалаларини яна кун тартибига олиб чиқади.
Оддий қилиб айтганда, қонунни ҳимоя қилиши керак бўлган одамнинг ўзи қонун олдида жавоб бериши — жуда оғир сигнал.
Тергов сўнгги нуқтани қўяди
Ҳозирча иш бўйича дастлабки тергов ҳаракатлари давом этмоқда. Қонунчиликка кўра, шахснинг айбдорлиги суд ҳукми билан исботланмагунча у айбсиз ҳисобланади.
Шу билан бирга, ушбу ҳолат мансабдор шахслар фаолияти устидан назорат, давлатга етказилган зарарларни ҳисоблаш ва жиноят ишларида шаффофлик масалаларининг қанчалик муҳим эканини яна бир бор кўрсатди.
Сизнингча, бундай ҳолатларнинг олдини олиш учун прокуратура ва суд тизимида қандай назорат механизмлари кучайтирилиши керак?
…