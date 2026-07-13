SpaceX янги авлод Starlink сунъий йўлдошларини атайин атмосферада ёқиб юборади
Илон Маскнинг SpaceX компанияси коинотни тадқиқ қилишда навбатдаги муҳим қадамни ташламоқда. Starship ракетасининг бўлажак парвози доирасида орбитага илк бор янги авлод — Starlink V3 сунъий йўлдошлари олиб чиқилиши режалаштирилган. Бироқ, ушбу миссиянинг ўзига хослиги шундаки, мазкур қурилмалар коинотда доимий қолиш учун эмас, балки парвоз якунида атмосферада ёниб кетиш учун мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Starship кемаси ўзининг навбатдаги синов парвози давомида 20 та Starlink V3 сунъий йўлдошини коинотга етказади. Ушбу қурилмалар ракетанинг суборбитал траекторияси бўйлаб ҳаракатланади. Бу дегани, улар маълум бир баландликка кўтарилгач, кема билан бирга пастга шўнғийди ва Ер атмосферасининг зич қатламларига кирганда ишқаланиш натижасида бутунлай йўқ бўлиб кетади.
Starlink V3 серияси глобал сунъий йўлдош интернети тармоғини тубдан яхшилашга хизмат қилиши кутилмоқда. Мазкур янги авлод қурилмалари тармоқнинг ўтказувчанлик қобилиятини сезиларли даражада кенгайтириш ва маълумотлар узатиш тезлигини ошириш учун ишлаб чиқилган. Шундай бўлса-да, биринчи партия фақат техник синовлар ва Starship кемасининг ҳолатини мониторинг қилиш учун қурбон қилинмоқда.
Starship хавфсизлигини текширишда янги усулМиссиянинг энг қизиқарли жиҳати шундаки, ушбу сунъий йўлдошлар Starship кемасининг ўзини текшириш учун ўзига хос "кўз" вазифасини ўтайди. Олтита сунъий йўлдош махсус камералар билан жиҳозланган бўлиб, улар парвоз вақтида Starship кемасининг иссиқликдан ҳимоя қалқонини сканер қилади. Олинган тасвирлар реал вақт режимида SpaceX операторларига узатиб борилади.
Муҳандислар кеманинг иссиқлик ҳимояси қанчалик мустаҳкамлигини текшириш учун айёрона усулни қўллашмоқда. Ҳимоя плиталарининг бир нечтаси оқ рангга бўялган бўлиб, улар сунъий йўлдош камералари учун нишон вазифасини ўтайди. Бу кема атмосферага қайта киришда юзага келадиган юқори ҳароратда ҳимоя қатламининг шикастланишини ёки плиталар кўчиб тушишини аниқ қайд этиш имконини беради.
Ушбу синовлар SpaceX учун жуда муҳим, чунки Starship келажакда Ойни ва Марсни забт этишда асосий транспорт воситаси бўлиши кутилмоқда. Кеманинг Ерга хавфсиз қайтиши унинг иссиқлик қалқони ишончлилигига бевосита боғлиқ. Starlink V3 қурилмаларининг бундай "камикадзе" миссияси келажакдаги хавфсиз парвозлар учун қимматли маълумотлар базасини тақдим этади.
Ҳозирги режаларга кўра, Starship тизимининг навбатдаги парвози 16-июль санасига белгиланган. Агар барчаси муваффақиятли ўтса, ушбу миссия нафақат янги авлод интернет сунъий йўлдошларининг имкониятларини, балки энг йирик ракета тизимининг чидамлилигини ҳам исботлаб беради.
…