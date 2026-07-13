SpaceX янги авлод Starlink сунъий йўлдошларини атайин атмосферада ёқиб юборади

·0·Техно
SpaceX янги авлод Starlink сунъий йўлдошларини атайин атмосферада ёқиб юборади

Илон Маскнинг SpaceX компанияси коинотни тадқиқ қилишда навбатдаги муҳим қадамни ташламоқда. Starship ракетасининг бўлажак парвози доирасида орбитага илк бор янги авлод — Starlink V3 сунъий йўлдошлари олиб чиқилиши режалаштирилган. Бироқ, ушбу миссиянинг ўзига хослиги шундаки, мазкур қурилмалар коинотда доимий қолиш учун эмас, балки парвоз якунида атмосферада ёниб кетиш учун мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Starship кемаси ўзининг навбатдаги синов парвози давомида 20 та Starlink V3 сунъий йўлдошини коинотга етказади. Ушбу қурилмалар ракетанинг суборбитал траекторияси бўйлаб ҳаракатланади. Бу дегани, улар маълум бир баландликка кўтарилгач, кема билан бирга пастга шўнғийди ва Ер атмосферасининг зич қатламларига кирганда ишқаланиш натижасида бутунлай йўқ бўлиб кетади.

Starlink V3 серияси глобал сунъий йўлдош интернети тармоғини тубдан яхшилашга хизмат қилиши кутилмоқда. Мазкур янги авлод қурилмалари тармоқнинг ўтказувчанлик қобилиятини сезиларли даражада кенгайтириш ва маълумотлар узатиш тезлигини ошириш учун ишлаб чиқилган. Шундай бўлса-да, биринчи партия фақат техник синовлар ва Starship кемасининг ҳолатини мониторинг қилиш учун қурбон қилинмоқда.

Starship хавфсизлигини текширишда янги усул

Миссиянинг энг қизиқарли жиҳати шундаки, ушбу сунъий йўлдошлар Starship кемасининг ўзини текшириш учун ўзига хос "кўз" вазифасини ўтайди. Олтита сунъий йўлдош махсус камералар билан жиҳозланган бўлиб, улар парвоз вақтида Starship кемасининг иссиқликдан ҳимоя қалқонини сканер қилади. Олинган тасвирлар реал вақт режимида SpaceX операторларига узатиб борилади.

Муҳандислар кеманинг иссиқлик ҳимояси қанчалик мустаҳкамлигини текшириш учун айёрона усулни қўллашмоқда. Ҳимоя плиталарининг бир нечтаси оқ рангга бўялган бўлиб, улар сунъий йўлдош камералари учун нишон вазифасини ўтайди. Бу кема атмосферага қайта киришда юзага келадиган юқори ҳароратда ҳимоя қатламининг шикастланишини ёки плиталар кўчиб тушишини аниқ қайд этиш имконини беради.

Ушбу синовлар SpaceX учун жуда муҳим, чунки Starship келажакда Ойни ва Марсни забт этишда асосий транспорт воситаси бўлиши кутилмоқда. Кеманинг Ерга хавфсиз қайтиши унинг иссиқлик қалқони ишончлилигига бевосита боғлиқ. Starlink V3 қурилмаларининг бундай "камикадзе" миссияси келажакдаги хавфсиз парвозлар учун қимматли маълумотлар базасини тақдим этади.

Ҳозирги режаларга кўра, Starship тизимининг навбатдаги парвози 16-июль санасига белгиланган. Агар барчаси муваффақиятли ўтса, ушбу миссия нафақат янги авлод интернет сунъий йўлдошларининг имкониятларини, балки энг йирик ракета тизимининг чидамлилигини ҳам исботлаб беради.

SpaceXStarlinkStarshipИлон МаскТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX коинотда сунъий интеллект учун маълумотлар марказларини ишга туширадиSpaceX коинотда сунъий интеллект учун маълумотлар марказларини ишга туширадиБугун, 12:22Коинотни забт этишда янги қадам: SpaceX Starship V3 парвозига сўнгги тайёргарлик кўрмоқдаКоинотни забт этишда янги қадам: SpaceX Starship V3 парвозига сўнгги тайёргарлик кўрмоқдаБугун, 10:57Коинот ҳақидаги тасаввурларимиз нотўғрими? Коперник принципи шубҳа остида қолдиКоинот ҳақидаги тасаввурларимиз нотўғрими? Коперник принципи шубҳа остида қолдиБугун, 10:24Сунъий интеллект Линух ядросида 15 йилдан бери яширинган хавфли заифликни аниқладиСунъий интеллект Линух ядросида 15 йилдан бери яширинган хавфли заифликни аниқладиБугун, 07:51Сунъий интеллект пойгаси: Технологик гигантларнинг қарзи 350 миллиард долларга етдиСунъий интеллект пойгаси: Технологик гигантларнинг қарзи 350 миллиард долларга етдиБугун, 06:54AMD компанияси 11 та янги Ryzen процессорини тақдим этди: Zen 5 архитектураси қаерда?AMD компанияси 11 та янги Ryzen процессорини тақдим этди: Zen 5 архитектураси қаерда?Бугун, 05:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди