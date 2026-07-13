399 мингдан ортиқ огоҳлантириш: йўлларда қайси қоида кўп бузилди?

·1·Авто
399 мингдан ортиқ огоҳлантириш: йўлларда қайси қоида кўп бузилди?

Ўзбекистонда йўл ҳаракати қоидаларини бузиш ҳолатлари бўйича янги рақамлар эълон қилинди. 4 февралдан 10 июлгача бўлган даврда қарийб 400 минг нафар фуқарога маъмурий огоҳлантириш берилган, 671 нафар ҳайдовчи эса 12 баллдан ортиқ жарима балли тўплаган.

399 269 нафар фуқарога огоҳлантириш берилган

Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати маълумотига кўра, 2026 йил 4 февралдан 10 июлгача бўлган даврда йўл ҳаракати қоидаларини бузгани учун 399 269 нафар фуқарога нисбатан маъмурий огоҳлантириш чораси қўлланган.

Бу рақам йўлларда қоидабузарликлар ҳали ҳам жиддий муаммо бўлиб қолаётганини кўрсатади. Энг ёмони, кўп ҳолатлар оддий эҳтиётсизликдан эмас, кундалик одатга айланган бепарволикдан келиб чиқади.

Энг кўп қайси қоидабузарликлар қайд этилган?

Маълумотларга кўра, ҳисобот даврида бир нечта қоидабузарлик турлари энг кўп учраган.

Қоидабузарлик тури

Нима учун хавфли?

Хавфсизлик камарини тақмаслик

ЙТҲда оғир жароҳат хавфини оширади

Рулда телефондан фойдаланиш

Ҳайдовчининг диққатини йўлдан узади

Ҳаракат вақтида видео томоша қилиш

Бир неча сониялик чалғиш ҳам фалокатга олиб келиши мумкин

Тезликни ошириш

Тормоз масофасини узайтиради

Тўхташ ва тўхтаб туриш қоидаларини бузиш

Тирбандлик ва авария хавфини кучайтиради

ЙҲҚ талабларига риоя қилмаслик

Барча ҳаракат иштирокчилари учун хавф туғдиради

Айниқса, рулда телефондан фойдаланиш ва ҳаракат вақтида видео томоша қилиш ҳолатлари хавфли. Чунки бундай пайтда ҳайдовчи йўлни эмас, экранни кузатади. Йўл эса “пауза” тугмасини босиб турмайди.

Пиёдалар ҳам қоидабузарлар қаторида

ЙҲХ хизмати маълумотида пиёдалар томонидан ҳам қоидалар кўп бузилаётгани қайд этилган.

Хусусан, йўлнинг қатнов қисмини белгиланмаган жойдан кесиб ўтиш ҳолатлари энг кўп учраган қоидабузарликлар қаторига киритилган.

Бу ерда муаммо фақат ҳайдовчиларда эмас. Йўл хавфсизлиги — икки томонлама масъулият: ҳайдовчи ҳам, пиёда ҳам қоидага амал қилмаса, хавф бир неча баробар ортади.

671 нафар ҳайдовчи 12 баллдан ошган

Маълум қилинишича, ҳозирга қадар 671 нафар ҳайдовчи 12 баллдан ортиқ жарима балли тўплаган.

Амалдаги қонунчиликка мувофиқ, бундай ҳолларда уларга нисбатан белгиланган тартибда жавобгарлик чоралари қўлланади.

Жарима баллари тизими ҳайдовчини фақат бир мартаги қоидабузарлик учун эмас, такрорий хавфли ҳаракатлар учун ҳам назорат қилишга хизмат қилади. Яъни бир марта адашиш бошқа, қоидабузарликни одатга айлантириш бошқа.

ЙҲХ хизмати огоҳлантирди

Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати ҳайдовчилар ва пиёдаларни йўл ҳаракати қоидаларига қатъий риоя қилишга чақирди.

Таъкидланишича, қоидаларга амал қилиш йўл-транспорт ҳодисаларининг олдини олиш ва барча ҳаракат иштирокчилари хавфсизлигини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга.

Йўлдаги хавф оддий қоидадан бошланади

399 мингдан ортиқ огоҳлантириш — бу фақат статистика эмас. Бу ҳар куни йўлларда юзага келаётган хавфли одатлар ҳақидаги сигнал.

Хавфсизлик камарини тақиш, телефонни четга қўйиш, тезликни оширмаслик ёки йўлни белгиланган жойдан кесиб ўтиш оддий ҳаракатдек туюлиши мумкин. Аммо айнан шу оддий қоидалар кўп ҳолларда инсон ҳаётини сақлаб қолади.

Сизнингча, йўлларда интизомни ошириш учун жарималар кучайтирилиши керакми ёки тушунтириш ишлари кўпроқ самара берадими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Audi Q3 иккинчи авлоди: Ҳамёнбоп нархда ҳашаматли кроссовер сотиб олиш бўйича тавсияларAudi Q3 иккинчи авлоди: Ҳамёнбоп нархда ҳашаматли кроссовер сотиб олиш бўйича тавсияларБугун, 09:30Купе автомобиллар даври якунланмоқдами: Mercedes-Benz, BMW ва Audi мисолида таҳлилКупе автомобиллар даври якунланмоқдами: Mercedes-Benz, BMW ва Audi мисолида таҳлилБугун, 08:23Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятларToyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятларБугун, 05:21BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етдиBYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етдиБугун, 04:55Xiaomi ўзининг илк гибрид кроссоверини тақдим этади: Sky Номад N90 хусусиятлари маълумXiaomi ўзининг илк гибрид кроссоверини тақдим этади: Sky Номад N90 хусусиятлари маълумБугун, 03:57Volkswagen ўз модел қаторини 50 фоизга қисқартириб, ишлаб чиқаришни оптималлаштирадиVolkswagen ўз модел қаторини 50 фоизга қисқартириб, ишлаб чиқаришни оптималлаштирадиБугун, 03:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари