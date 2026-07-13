399 мингдан ортиқ огоҳлантириш: йўлларда қайси қоида кўп бузилди?
Ўзбекистонда йўл ҳаракати қоидаларини бузиш ҳолатлари бўйича янги рақамлар эълон қилинди. 4 февралдан 10 июлгача бўлган даврда қарийб 400 минг нафар фуқарога маъмурий огоҳлантириш берилган, 671 нафар ҳайдовчи эса 12 баллдан ортиқ жарима балли тўплаган.
399 269 нафар фуқарога огоҳлантириш берилган
Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати маълумотига кўра, 2026 йил 4 февралдан 10 июлгача бўлган даврда йўл ҳаракати қоидаларини бузгани учун 399 269 нафар фуқарога нисбатан маъмурий огоҳлантириш чораси қўлланган.
Бу рақам йўлларда қоидабузарликлар ҳали ҳам жиддий муаммо бўлиб қолаётганини кўрсатади. Энг ёмони, кўп ҳолатлар оддий эҳтиётсизликдан эмас, кундалик одатга айланган бепарволикдан келиб чиқади.
Энг кўп қайси қоидабузарликлар қайд этилган?
Маълумотларга кўра, ҳисобот даврида бир нечта қоидабузарлик турлари энг кўп учраган.
Қоидабузарлик тури
Нима учун хавфли?
Хавфсизлик камарини тақмаслик
ЙТҲда оғир жароҳат хавфини оширади
Рулда телефондан фойдаланиш
Ҳайдовчининг диққатини йўлдан узади
Ҳаракат вақтида видео томоша қилиш
Бир неча сониялик чалғиш ҳам фалокатга олиб келиши мумкин
Тезликни ошириш
Тормоз масофасини узайтиради
Тўхташ ва тўхтаб туриш қоидаларини бузиш
Тирбандлик ва авария хавфини кучайтиради
ЙҲҚ талабларига риоя қилмаслик
Барча ҳаракат иштирокчилари учун хавф туғдиради
Айниқса, рулда телефондан фойдаланиш ва ҳаракат вақтида видео томоша қилиш ҳолатлари хавфли. Чунки бундай пайтда ҳайдовчи йўлни эмас, экранни кузатади. Йўл эса “пауза” тугмасини босиб турмайди.
Пиёдалар ҳам қоидабузарлар қаторида
ЙҲХ хизмати маълумотида пиёдалар томонидан ҳам қоидалар кўп бузилаётгани қайд этилган.
Хусусан, йўлнинг қатнов қисмини белгиланмаган жойдан кесиб ўтиш ҳолатлари энг кўп учраган қоидабузарликлар қаторига киритилган.
Бу ерда муаммо фақат ҳайдовчиларда эмас. Йўл хавфсизлиги — икки томонлама масъулият: ҳайдовчи ҳам, пиёда ҳам қоидага амал қилмаса, хавф бир неча баробар ортади.
671 нафар ҳайдовчи 12 баллдан ошган
Маълум қилинишича, ҳозирга қадар 671 нафар ҳайдовчи 12 баллдан ортиқ жарима балли тўплаган.
Амалдаги қонунчиликка мувофиқ, бундай ҳолларда уларга нисбатан белгиланган тартибда жавобгарлик чоралари қўлланади.
Жарима баллари тизими ҳайдовчини фақат бир мартаги қоидабузарлик учун эмас, такрорий хавфли ҳаракатлар учун ҳам назорат қилишга хизмат қилади. Яъни бир марта адашиш бошқа, қоидабузарликни одатга айлантириш бошқа.
ЙҲХ хизмати огоҳлантирди
Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати ҳайдовчилар ва пиёдаларни йўл ҳаракати қоидаларига қатъий риоя қилишга чақирди.
Таъкидланишича, қоидаларга амал қилиш йўл-транспорт ҳодисаларининг олдини олиш ва барча ҳаракат иштирокчилари хавфсизлигини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга.
Йўлдаги хавф оддий қоидадан бошланади
399 мингдан ортиқ огоҳлантириш — бу фақат статистика эмас. Бу ҳар куни йўлларда юзага келаётган хавфли одатлар ҳақидаги сигнал.
Хавфсизлик камарини тақиш, телефонни четга қўйиш, тезликни оширмаслик ёки йўлни белгиланган жойдан кесиб ўтиш оддий ҳаракатдек туюлиши мумкин. Аммо айнан шу оддий қоидалар кўп ҳолларда инсон ҳаётини сақлаб қолади.
Сизнингча, йўлларда интизомни ошириш учун жарималар кучайтирилиши керакми ёки тушунтириш ишлари кўпроқ самара берадими?
…