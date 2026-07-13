Сўхда транспорт инқилоби: мунтазам авиақатновлар йўлга қўйилмоқда
Фарғона вилоятининг Сўх туманида транспорт инфратузилмасини тубдан яхшилаш ва ҳудуднинг логистика салоҳиятини ошириш бўйича йирик лойиҳаларга старт берилди. Президентнинг 2026 йил 8 июлдаги ПҚ–258-сонли қарори билан Сўх туманини 2026–2028 йилларда ривожлантириш дастури тасдиқланди.
Ушбу тарихий ҳужжат Сўх аҳолиси учун қандай енгилликлар олиб келиши ҳақида Zamin.uz материалида танишинг.
Кичик авиация ва учиш-қўниш майдонининг кенгайтирилиши
Қарорга мувофиқ, Сўх туманида аҳолининг ҳаракатланиш имкониятларини кенгайтириш мақсадида мунтазам авиақатновлар йўлга қўйилади. Бунинг учун маҳаллий аэродром инфратузилмаси жиддий янгиланади:
Қўшимча ер майдони: Мунтазам парвозларни хавфсиз ташкил этиш, учиш-қўниш майдони ва йўлагини кенгайтириш учун қўшимча 13 гектар ер ажратилади.
Ҳаво кемалари: Қатновлар машҳур ва ишончли Cessna-208 Caravan ҳамда L-410 русумли ҳаво кемалари орқали амалга оширилади.
Янги йўналишлар: Аҳоли эҳтиёжи юқори бўлган янги авиайўналишлар очилиб, Сўхнинг Ўзбекистоннинг бошқа шаҳарлари билан транспорт алоқаси мустаҳкамланади.
Чегарада навбатлар камаяди: Ўтказиш пунктлари имконияти 2 бараварга ошади
Анклав ҳудуд аҳолиси учун чегара тизимидаги қулайликлар жуда муҳим аҳамиятга эга. Шу боис, янги дастурда чегара божхона ва ўтказиш пунктлари фаолиятини соддалаштиришга алоҳида эътибор қаратилган.
Транспорт ва чегара соҳасидаги асосий ўзгаришлар
Чегара ўтказиш пунктлари
Рўйхатга олиш дарчалари сони икки бараварга кўпайтирилади. Бу фуқароларнинг давлат чегарасидан ўтиш жараёнини бир неча бор тезлаштиради.
Жамоат транспорти
Сўх туманидан республиканинг бошқа шаҳар ва туманларига доимий ва мунтазам жамоат транспорти қатновлари ташкил этилади.
Мақсад ва кутилаётган натижа: Мазкур чора-тадбирлар Сўх туманининг йиллар давомида тўпланиб қолган транспорт-логистика муаммоларини ҳал этиш, аҳоли мобиллигини таъминлаш ҳамда ҳудудда тадбиркорлик ва бандликни жадал ривожлантиришга хизмат қилади.
…