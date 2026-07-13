Сўхда транспорт инқилоби: мунтазам авиақатновлар йўлга қўйилмоқда

·0·Ўзбекистон
Сўхда транспорт инқилоби: мунтазам авиақатновлар йўлга қўйилмоқда

Фарғона вилоятининг Сўх туманида транспорт инфратузилмасини тубдан яхшилаш ва ҳудуднинг логистика салоҳиятини ошириш бўйича йирик лойиҳаларга старт берилди. Президентнинг 2026 йил 8 июлдаги ПҚ–258-сонли қарори билан Сўх туманини 2026–2028 йилларда ривожлантириш дастури тасдиқланди.

Ушбу тарихий ҳужжат Сўх аҳолиси учун қандай енгилликлар олиб келиши ҳақида Zamin.uz материалида танишинг.

Кичик авиация ва учиш-қўниш майдонининг кенгайтирилиши

Қарорга мувофиқ, Сўх туманида аҳолининг ҳаракатланиш имкониятларини кенгайтириш мақсадида мунтазам авиақатновлар йўлга қўйилади. Бунинг учун маҳаллий аэродром инфратузилмаси жиддий янгиланади:

  • Қўшимча ер майдони: Мунтазам парвозларни хавфсиз ташкил этиш, учиш-қўниш майдони ва йўлагини кенгайтириш учун қўшимча 13 гектар ер ажратилади.

  • Ҳаво кемалари: Қатновлар машҳур ва ишончли Cessna-208 Caravan ҳамда L-410 русумли ҳаво кемалари орқали амалга оширилади.

  • Янги йўналишлар: Аҳоли эҳтиёжи юқори бўлган янги авиайўналишлар очилиб, Сўхнинг Ўзбекистоннинг бошқа шаҳарлари билан транспорт алоқаси мустаҳкамланади.

Чегарада навбатлар камаяди: Ўтказиш пунктлари имконияти 2 бараварга ошади

Анклав ҳудуд аҳолиси учун чегара тизимидаги қулайликлар жуда муҳим аҳамиятга эга. Шу боис, янги дастурда чегара божхона ва ўтказиш пунктлари фаолиятини соддалаштиришга алоҳида эътибор қаратилган.

Транспорт ва чегара соҳасидаги асосий ўзгаришлар

Чегара ўтказиш пунктлари

Рўйхатга олиш дарчалари сони икки бараварга кўпайтирилади. Бу фуқароларнинг давлат чегарасидан ўтиш жараёнини бир неча бор тезлаштиради.

Жамоат транспорти

Сўх туманидан республиканинг бошқа шаҳар ва туманларига доимий ва мунтазам жамоат транспорти қатновлари ташкил этилади.

Мақсад ва кутилаётган натижа: Мазкур чора-тадбирлар Сўх туманининг йиллар давомида тўпланиб қолган транспорт-логистика муаммоларини ҳал этиш, аҳоли мобиллигини таъминлаш ҳамда ҳудудда тадбиркорлик ва бандликни жадал ривожлантиришга хизмат қилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент метросида янгилик: яна учта замонавий поезд қўшилдиТошкент метросида янгилик: яна учта замонавий поезд қўшилдиБугун, 12:05Ҳафта охиригача жазирама кучаяди: +44 даража кутилмоқдаҲафта охиригача жазирама кучаяди: +44 даража кутилмоқдаБугун, 11:50Тошкент–Бекобод йўлида янги давр: 586 ўринли электропоезд қатнови йўлга қўйилдиТошкент–Бекобод йўлида янги давр: 586 ўринли электропоезд қатнови йўлга қўйилдиБугун, 11:2713–17 июль кунлари ҳарорат 48 даражагача кўтарилиши мумкин13–17 июль кунлари ҳарорат 48 даражагача кўтарилиши мумкинБугун, 11:26Ўзбекистонда энергетика тизими кучайтирилган режимга ўтказилдиЎзбекистонда энергетика тизими кучайтирилган режимга ўтказилдиБугун, 11:19Энди Ўзбекистонда 10 миндан ортиқ мактаб Canva платформасидан бепул фойдалана оладиЭнди Ўзбекистонда 10 миндан ортиқ мактаб Canva платформасидан бепул фойдалана оладиБугун, 08:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?