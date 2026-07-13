Жуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасидаги зиддият: Англия терма жамоасида нима бўляпти?
Англия терма жамоасининг юлдузи Жуд Беллингем ва бош мураббий Томас Тухель ўртасидаги муносабатлар футбол жамоатчилиги диққат марказида бўлиб турибди. Маями шаҳрида Норвегия устидан қозонилган 2:1 ҳисобидаги қийин ғалабадан сўнг, мураббийнинг жамоа ўйинидан кўнгли тўлмагани ҳақидаги баёноти Реал Мадрид ярим ҳимоячисининг кескин муносабатига сабаб бўлди. Бу ҳолат жамоа ичидаги муҳит ва икки етакчи шахс ўртасидаги "севги ва нафрат" муносабатларини яна бир бор кун тартибига чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйиндан кейинги интервю давомида Беллингэмга Тухельнинг ўйиндан норози эканлиги айтилганда, у қисқа ва лўнда қилиб "Менга фарқи йўқ" (Whатевер) деб жавоб қайтарди. Ушбу жавоб ижтимоий тармоқларда тезда тарқалиб, мутахассислар ва мухлислар ўртасида турли муҳокамаларга сабаб бўлди. Бир томондан мураббийнинг талабчанлиги, иккинчи томондан эса ёш юлдузнинг ўз жамоадошларини ҳимоя қилиши ўртасидаги тафовут яққол кўриниб қолди.
Майдондаги натижа ва шахсий келишмовчиликларТомас Тухель матбуот анжуманларида мунтазам равишда Беллингэмнинг сўзлари ва унинг жамоавий ўйинга таъсири ҳақидаги саволларга дуч келмоқда. Мураббий баъзида Жудени ҳар доим ҳам жамоавий ўйинчи эмаслигига шама қилса, футболчи бунга майдондаги ҳаракатлари билан жавоб бермоқда. Норвегияга қарши баҳсда дубл қайд этган Беллингэм ўзининг нақадар муҳим фигура эканлигини яна бир бор исботлади.
Гарчи ташқаридан қараганда бу муносабатлар зиддиятли бўлиб кўринса-да, кўплаб таҳлилчилар бу ҳолатни жамоа учун фойдали деб ҳисобламоқда. Мураббий ва футболчи ўртасидаги бундай "психологик ўйинлар" ўйинчини янада кўпроқ ишлашга ва ўзини кўрсатишга ундаши мумкин. Ҳозирча бу услуб Англия терма жамоаси учун натижа келтирмоқда.
Беллингэмнинг майдондаги етакчилиги ва қийин вазиятларда масъулиятни ўз зиммасига олиши Тухельнинг танқидларига энг яхши жавоб бўляпти. Футболчи гол ургач, мухлислар қаршисида туриб ўз ғалабасини нишонлаши унинг нафақат жисмоний, балки руҳий жиҳатдан ҳам жуда кучли эканлигидан далолат беради.
Хулоса қилиб айтганда, Тухель ва Беллингэм бир-бирларини ёқтиришлари ёки ёқтирмасликлари иккинчи даражали масаладир. Муҳими, бу зиддият майдонда ижобий натижаларга айланмоқда. Англиялик ишқибозлар учун эса асосийси — жамоанинг ғалаба қозониши ва юлдуз футболчиларнинг юқори спорт формасида бўлишидир. Бироқ, бундай таранглик узоқ давом этса, жамоа ичидаги умумий муҳитга қандай таъсир қилиши ҳозирча савол остида қолмоқда.
…