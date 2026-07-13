Жуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасидаги зиддият: Англия терма жамоасида нима бўляпти?

·28·Спорт
Жуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасидаги зиддият: Англия терма жамоасида нима бўляпти?

Англия терма жамоасининг юлдузи Жуд Беллингем ва бош мураббий Томас Тухель ўртасидаги муносабатлар футбол жамоатчилиги диққат марказида бўлиб турибди. Маями шаҳрида Норвегия устидан қозонилган 2:1 ҳисобидаги қийин ғалабадан сўнг, мураббийнинг жамоа ўйинидан кўнгли тўлмагани ҳақидаги баёноти Реал Мадрид ярим ҳимоячисининг кескин муносабатига сабаб бўлди. Бу ҳолат жамоа ичидаги муҳит ва икки етакчи шахс ўртасидаги "севги ва нафрат" муносабатларини яна бир бор кун тартибига чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйиндан кейинги интервю давомида Беллингэмга Тухельнинг ўйиндан норози эканлиги айтилганда, у қисқа ва лўнда қилиб "Менга фарқи йўқ" (Whатевер) деб жавоб қайтарди. Ушбу жавоб ижтимоий тармоқларда тезда тарқалиб, мутахассислар ва мухлислар ўртасида турли муҳокамаларга сабаб бўлди. Бир томондан мураббийнинг талабчанлиги, иккинчи томондан эса ёш юлдузнинг ўз жамоадошларини ҳимоя қилиши ўртасидаги тафовут яққол кўриниб қолди.

Майдондаги натижа ва шахсий келишмовчиликлар

Томас Тухель матбуот анжуманларида мунтазам равишда Беллингэмнинг сўзлари ва унинг жамоавий ўйинга таъсири ҳақидаги саволларга дуч келмоқда. Мураббий баъзида Жудени ҳар доим ҳам жамоавий ўйинчи эмаслигига шама қилса, футболчи бунга майдондаги ҳаракатлари билан жавоб бермоқда. Норвегияга қарши баҳсда дубл қайд этган Беллингэм ўзининг нақадар муҳим фигура эканлигини яна бир бор исботлади.

Гарчи ташқаридан қараганда бу муносабатлар зиддиятли бўлиб кўринса-да, кўплаб таҳлилчилар бу ҳолатни жамоа учун фойдали деб ҳисобламоқда. Мураббий ва футболчи ўртасидаги бундай "психологик ўйинлар" ўйинчини янада кўпроқ ишлашга ва ўзини кўрсатишга ундаши мумкин. Ҳозирча бу услуб Англия терма жамоаси учун натижа келтирмоқда.

Беллингэмнинг майдондаги етакчилиги ва қийин вазиятларда масъулиятни ўз зиммасига олиши Тухельнинг танқидларига энг яхши жавоб бўляпти. Футболчи гол ургач, мухлислар қаршисида туриб ўз ғалабасини нишонлаши унинг нафақат жисмоний, балки руҳий жиҳатдан ҳам жуда кучли эканлигидан далолат беради.

Хулоса қилиб айтганда, Тухель ва Беллингэм бир-бирларини ёқтиришлари ёки ёқтирмасликлари иккинчи даражали масаладир. Муҳими, бу зиддият майдонда ижобий натижаларга айланмоқда. Англиялик ишқибозлар учун эса асосийси — жамоанинг ғалаба қозониши ва юлдуз футболчиларнинг юқори спорт формасида бўлишидир. Бироқ, бундай таранглик узоқ давом этса, жамоа ичидаги умумий муҳитга қандай таъсир қилиши ҳозирча савол остида қолмоқда.

АнглияЖуде БеллингэмТомас ТухельФутболРеал Мадрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Испанияга қарши: Танқидчиларга жавоб бериш учун сўнгги имкониятКилиан Мбаппе Испанияга қарши: Танқидчиларга жавоб бериш учун сўнгги имкониятБугун, 12:33Рубен Аморим Манчестер Юнайтед юлдузларини Милан сафига чорламоқдаРубен Аморим Манчестер Юнайтед юлдузларини Милан сафига чорламоқдаБугун, 12:31Коул Палмер янги Эден Ҳазард бўла оладими: Мутахассислар футболчининг пасайиши сабабини айтдиКоул Палмер янги Эден Ҳазард бўла оладими: Мутахассислар футболчининг пасайиши сабабини айтдиБугун, 12:19Жо Коул: “Англия Лионель Месси ва Аргентинани турнирдан чиқариб юборади”Жо Коул: “Англия Лионель Месси ва Аргентинани турнирдан чиқариб юборади”Бугун, 11:35Уимблдон–2026: Янник Синнер чемпионлик тахтини сақлаб қолдиУимблдон–2026: Янник Синнер чемпионлик тахтини сақлаб қолдиБугун, 11:16Муҳаммад Салоҳ Туркияга йўл оладими? «Бешиктош» варианти очилдиМуҳаммад Салоҳ Туркияга йўл оладими? «Бешиктош» варианти очилдиБугун, 11:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди