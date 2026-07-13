Килиан Мбаппе Испанияга қарши: Танқидчиларга жавоб бериш учун сўнгги имконият

·30·Спорт
Килиан Мбаппе Испанияга қарши: Танқидчиларга жавоб бериш учун сўнгги имконият

Жаҳон чемпионати ярим финали доирасида бўлиб ўтадиган Франция ва Испания терма жамоалари ўртасидаги баҳс Килиан Мбаппе учун шунчаки финал йўлланмаси эмас, балки ўзига хос реванш ва исботлаш майдонига айланади. Икки йил аввал Евро-2024 ярим финалида айнан Ла Рожа (Испания)дан учралган мағлубият аламини олиш билан бирга, Мбаппе Мадрид матбуотининг тиниmsиз танқидларига муносиб жавоб қайтаришни мақсад қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда 27 ёшда бўлган франциялик ҳужумчи турнирга ўз фаолиятидаги энг яхши спорт формасида етиб келди. Бироқ унинг клуб даражасидаги ишлари кутилгандек силлиқ кечмаяпти. Реал Мадрид сафида ўтказган икки мавсуми давомида у ҳали бирорта ҳам йирик совринни қўлга кирита олмади. Бу эса Испания пойтахтидаги ОАВ ва мухлисларнинг унга нисбатан босимини кескин ошириб юборган.

Мадриддаги қийин давр ва матбуот билан зиддият

Мбаппе 2024-йилда Пари Сен-Жермен клубидан эркин агент сифатида Реал Мадрид сафига ўтганидан буён испан журналистлари билан муносабати мураккаблашиб бормоқда. Гарчи у Мадрид клуби либосида 103 та ўйинда 86 та гол уришга эришган бўлса-да, жамоанинг умумий муваффақиятсизлиги бу кўрсаткичларни сояда қолдирди. Goal.com нашри маълумотига кўра, Лос Бланкос йирик совринларни бой бераётган бир пайтда, барча танқидлар ўқи айнан жамоа юлдузи Мбаппега қаратилмоқда.

Айниқса, 2025-26-йилги мавсум якуни футболчи учун ҳақиқий кабусга айланди. Реал Мадрид чемпионлик пойгасида ашаддий рақиби Барселона жамоасидан сезиларли даражада ортда қолиб кетди, Чемпионлар лигаси чорак финалида эса Бавария томонидан турнирдан чиқариб юборилди. Бу муваффақиятсизликлар фонида Мбаппенинг майдон ташқарисидаги хатти-ҳаракатлари ҳам испан матбуотида кескин муҳокама қилинди.

Франция сардорининг ўзига хос реванши

Мбаппе ўтган мавсумда 40 тадан ортиқ гол урган бўлса-да, унинг мавсумнинг иккинчи ярмидаги самарадорлиги пасайиб кетгани танқидчилар учун янги мавзу бўлди. Феврал ойи ўрталаридан мавсум якунигача у жароҳатлар сабаб бор-йўғи тўрт бор рақиблар дарвозасини ишғол қила олди. Эндиликда у ўзи учун иккинчи уйга айланган мамлакат терма жамоасига қарши майдонга тушиб, барча шубҳаларга чек қўйишни истайди.

Жаҳон чемпионати ярим финалидаги ғалаба Мбаппе учун қуйидаги жиҳатлар билан муҳим:

  • Евро-2024 ярим финалидаги мағлубият учун Испаниядан ўч олиш;
  • Реал Мадрид мухлислари ва матбуотига ўзининг ҳали ҳам дунёнинг энг яхши футболчиси эканлигини исботлаш;
  • Франция терма жамоасини кетма-кет иккинчи бор Жаҳон чемпионати финалига етаклаб бориш.
Ушбу қарама-қаршилик нафақат икки кучли терма жамоа ўртасидаги кураш, балки бир суперюлдузнинг ўз репутациясини тиклаш йўлидаги жанги сифатида ҳам тарихда қолиши мумкин. Агар Мбаппе Испанияни тўхтата олса, у Мадридга ғолиб сифатида қайтади ва ўзига нисбатан бўлаётган негатив тўлқинни тўхтатишга эришади.

Килиан МбаппеРеал МадридФранцияИспанияЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жорге Жесус Португалия терма жамоасини бошқаради: Криштиано Роналдо сафда қоладиЖорге Жесус Португалия терма жамоасини бошқаради: Криштиано Роналдо сафда қоладиБугун, 12:53Рубен Аморим Манчестер Юнайтед юлдузларини Милан сафига чорламоқдаРубен Аморим Манчестер Юнайтед юлдузларини Милан сафига чорламоқдаБугун, 12:31Коул Палмер янги Эден Ҳазард бўла оладими: Мутахассислар футболчининг пасайиши сабабини айтдиКоул Палмер янги Эден Ҳазард бўла оладими: Мутахассислар футболчининг пасайиши сабабини айтдиБугун, 12:19Жуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасидаги зиддият: Англия терма жамоасида нима бўляпти?Жуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасидаги зиддият: Англия терма жамоасида нима бўляпти?Бугун, 12:10Жо Коул: “Англия Лионель Месси ва Аргентинани турнирдан чиқариб юборади”Жо Коул: “Англия Лионель Месси ва Аргентинани турнирдан чиқариб юборади”Бугун, 11:35Уимблдон–2026: Янник Синнер чемпионлик тахтини сақлаб қолдиУимблдон–2026: Янник Синнер чемпионлик тахтини сақлаб қолдиБугун, 11:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди