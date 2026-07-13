Килиан Мбаппе Испанияга қарши: Танқидчиларга жавоб бериш учун сўнгги имконият
Жаҳон чемпионати ярим финали доирасида бўлиб ўтадиган Франция ва Испания терма жамоалари ўртасидаги баҳс Килиан Мбаппе учун шунчаки финал йўлланмаси эмас, балки ўзига хос реванш ва исботлаш майдонига айланади. Икки йил аввал Евро-2024 ярим финалида айнан Ла Рожа (Испания)дан учралган мағлубият аламини олиш билан бирга, Мбаппе Мадрид матбуотининг тиниmsиз танқидларига муносиб жавоб қайтаришни мақсад қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда 27 ёшда бўлган франциялик ҳужумчи турнирга ўз фаолиятидаги энг яхши спорт формасида етиб келди. Бироқ унинг клуб даражасидаги ишлари кутилгандек силлиқ кечмаяпти. Реал Мадрид сафида ўтказган икки мавсуми давомида у ҳали бирорта ҳам йирик совринни қўлга кирита олмади. Бу эса Испания пойтахтидаги ОАВ ва мухлисларнинг унга нисбатан босимини кескин ошириб юборган.
Мадриддаги қийин давр ва матбуот билан зиддиятМбаппе 2024-йилда Пари Сен-Жермен клубидан эркин агент сифатида Реал Мадрид сафига ўтганидан буён испан журналистлари билан муносабати мураккаблашиб бормоқда. Гарчи у Мадрид клуби либосида 103 та ўйинда 86 та гол уришга эришган бўлса-да, жамоанинг умумий муваффақиятсизлиги бу кўрсаткичларни сояда қолдирди. Goal.com нашри маълумотига кўра, Лос Бланкос йирик совринларни бой бераётган бир пайтда, барча танқидлар ўқи айнан жамоа юлдузи Мбаппега қаратилмоқда.
Айниқса, 2025-26-йилги мавсум якуни футболчи учун ҳақиқий кабусга айланди. Реал Мадрид чемпионлик пойгасида ашаддий рақиби Барселона жамоасидан сезиларли даражада ортда қолиб кетди, Чемпионлар лигаси чорак финалида эса Бавария томонидан турнирдан чиқариб юборилди. Бу муваффақиятсизликлар фонида Мбаппенинг майдон ташқарисидаги хатти-ҳаракатлари ҳам испан матбуотида кескин муҳокама қилинди.
Франция сардорининг ўзига хос реваншиМбаппе ўтган мавсумда 40 тадан ортиқ гол урган бўлса-да, унинг мавсумнинг иккинчи ярмидаги самарадорлиги пасайиб кетгани танқидчилар учун янги мавзу бўлди. Феврал ойи ўрталаридан мавсум якунигача у жароҳатлар сабаб бор-йўғи тўрт бор рақиблар дарвозасини ишғол қила олди. Эндиликда у ўзи учун иккинчи уйга айланган мамлакат терма жамоасига қарши майдонга тушиб, барча шубҳаларга чек қўйишни истайди.
Жаҳон чемпионати ярим финалидаги ғалаба Мбаппе учун қуйидаги жиҳатлар билан муҳим:
- Евро-2024 ярим финалидаги мағлубият учун Испаниядан ўч олиш;
- Реал Мадрид мухлислари ва матбуотига ўзининг ҳали ҳам дунёнинг энг яхши футболчиси эканлигини исботлаш;
- Франция терма жамоасини кетма-кет иккинчи бор Жаҳон чемпионати финалига етаклаб бориш.
…