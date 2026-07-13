SpaceX коинотда сунъий интеллект учун маълумотлар марказларини ишга туширади
Илон Маск бошчилигидаги SpaceX компанияси глобал технологик инфратузилмани янги босқичга олиб чиқишни режалаштирмоқда. Компания 2025-йилдан бошлаб Ер орбитасига сунъий интеллект (AI) тизимларига хизмат кўрсатувчи илк маълумотлар марказларини (дата-сентер) учиришни бошлайди. Бу лойиҳа нафақат ҳисоблаш қувватларини ошириш, балки Ер ресурсларини тежаш борасида ҳам инқилобий қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
SpaceX раҳбари Техас губернатори Грег Эббот билан суҳбатда ушбу стратегик режанинг тафсилотларини очиқлади. Унинг сўзларига кўра, келаси йили илк синов сунъий йўлдошлари коинотга йўлланади, 2027-2028-йилларга келиб эса ушбу жараён кенг кўламли тус олади. Бу орқали коинотда сунъий интеллект вазифаларини бажарувчи улкан ҳисоблаш тармоғи шакллантирилади.
Ер ресурсларини асраш ва Старминд лойиҳасиИлон Маскнинг таъкидлашича, ҳисоблаш қувватларини коинотга кўчиришнинг асосий сабабларидан бири — Ер юзасидаги чекланган ресурслардир. Маълумотлар марказлари жуда катта миқдорда электр энергияси ва совутиш учун сув талаб қилади. Коинотда эса бу эҳтиёжларни қуёш энергияси ва вакуум шароитидаги табиий совутиш тизимлари орқали қондириш мумкин. Бу эса сайёрамиз экологиясига салбий таъсирни камайтиради.
Ушбу ташаббус SpaceX томонидан ишлаб чиқилаётган Старминд лойиҳасининг бир қисмидир. Старминд — бу сунъий интеллект алгоритмларини қайта ишлашга ихтисослашган дунёдаги энг йирик орбитал инфратузилмага айланиши керак.ixbt.com маълумотига кўра, мазкур лойиҳа доирасида коинотдаги ҳисоблаш қувватлари Starlink сунъий йўлдошлари билан интеграция қилиниши ҳам эҳтимолдан холи эмас.
Янги завод ва ишлаб чиқариш қувватиРежаларни амалга ошириш учун SpaceX ҳозирда майдони 1 миллион квадрат метрга тенг бўлган улкан завод қурилишини давом эттирмоқда. Ушбу корхонада айнан сунъий интеллектга мўлжалланган янги авлод сунъий йўлдошлари ишлаб чиқарилади. Шуниси қизиқки, Маскнинг фикрича, бундай орбитал дата-центрларни лойиҳалаш ва йиғиш ҳозирги Starlink алоқа сунъий йўлдошларига қараганда анча осонроқ кечади.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва маҳаллий технологик ҳамжамият учун бу янгилик коинот технологиялари ва сунъий интеллектнинг ўзаро боғлиқлиги нуқтаи назаридан муҳимдир. Агар лойиҳа муваффақиятли амалга ошса, келажакда ChatGPT каби мураккаб тизимлар ёки NVIDIA чиплари асосидаги ҳисоблаш жараёнлари бевосита орбитанинг ўзида амалга оширилиши мумкин. Бу эса маълумотларни узатиш тезлигини ошириб, глобал рақамли иқтисодиётга янги суръат бағишлайди.
…