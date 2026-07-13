SpaceX коинотда сунъий интеллект учун маълумотлар марказларини ишга туширади

·23·Техно
SpaceX коинотда сунъий интеллект учун маълумотлар марказларини ишга туширади

Илон Маск бошчилигидаги SpaceX компанияси глобал технологик инфратузилмани янги босқичга олиб чиқишни режалаштирмоқда. Компания 2025-йилдан бошлаб Ер орбитасига сунъий интеллект (AI) тизимларига хизмат кўрсатувчи илк маълумотлар марказларини (дата-сентер) учиришни бошлайди. Бу лойиҳа нафақат ҳисоблаш қувватларини ошириш, балки Ер ресурсларини тежаш борасида ҳам инқилобий қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

SpaceX раҳбари Техас губернатори Грег Эббот билан суҳбатда ушбу стратегик режанинг тафсилотларини очиқлади. Унинг сўзларига кўра, келаси йили илк синов сунъий йўлдошлари коинотга йўлланади, 2027-2028-йилларга келиб эса ушбу жараён кенг кўламли тус олади. Бу орқали коинотда сунъий интеллект вазифаларини бажарувчи улкан ҳисоблаш тармоғи шакллантирилади.

Ер ресурсларини асраш ва Старминд лойиҳаси

Илон Маскнинг таъкидлашича, ҳисоблаш қувватларини коинотга кўчиришнинг асосий сабабларидан бири — Ер юзасидаги чекланган ресурслардир. Маълумотлар марказлари жуда катта миқдорда электр энергияси ва совутиш учун сув талаб қилади. Коинотда эса бу эҳтиёжларни қуёш энергияси ва вакуум шароитидаги табиий совутиш тизимлари орқали қондириш мумкин. Бу эса сайёрамиз экологиясига салбий таъсирни камайтиради.

Ушбу ташаббус SpaceX томонидан ишлаб чиқилаётган Старминд лойиҳасининг бир қисмидир. Старминд — бу сунъий интеллект алгоритмларини қайта ишлашга ихтисослашган дунёдаги энг йирик орбитал инфратузилмага айланиши керак.ixbt.com маълумотига кўра, мазкур лойиҳа доирасида коинотдаги ҳисоблаш қувватлари Starlink сунъий йўлдошлари билан интеграция қилиниши ҳам эҳтимолдан холи эмас.

Янги завод ва ишлаб чиқариш қуввати

Режаларни амалга ошириш учун SpaceX ҳозирда майдони 1 миллион квадрат метрга тенг бўлган улкан завод қурилишини давом эттирмоқда. Ушбу корхонада айнан сунъий интеллектга мўлжалланган янги авлод сунъий йўлдошлари ишлаб чиқарилади. Шуниси қизиқки, Маскнинг фикрича, бундай орбитал дата-центрларни лойиҳалаш ва йиғиш ҳозирги Starlink алоқа сунъий йўлдошларига қараганда анча осонроқ кечади.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва маҳаллий технологик ҳамжамият учун бу янгилик коинот технологиялари ва сунъий интеллектнинг ўзаро боғлиқлиги нуқтаи назаридан муҳимдир. Агар лойиҳа муваффақиятли амалга ошса, келажакда ChatGPT каби мураккаб тизимлар ёки NVIDIA чиплари асосидаги ҳисоблаш жараёнлари бевосита орбитанинг ўзида амалга оширилиши мумкин. Бу эса маълумотларни узатиш тезлигини ошириб, глобал рақамли иқтисодиётга янги суръат бағишлайди.

SpaceXElon MuskСунъий ИнтеллектСтарминдТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX янги авлод Starlink сунъий йўлдошларини атайин атмосферада ёқиб юборадиSpaceX янги авлод Starlink сунъий йўлдошларини атайин атмосферада ёқиб юборадиБугун, 12:51Коинотни забт этишда янги қадам: SpaceX Starship V3 парвозига сўнгги тайёргарлик кўрмоқдаКоинотни забт этишда янги қадам: SpaceX Starship V3 парвозига сўнгги тайёргарлик кўрмоқдаБугун, 10:57Коинот ҳақидаги тасаввурларимиз нотўғрими? Коперник принципи шубҳа остида қолдиКоинот ҳақидаги тасаввурларимиз нотўғрими? Коперник принципи шубҳа остида қолдиБугун, 10:24Сунъий интеллект Линух ядросида 15 йилдан бери яширинган хавфли заифликни аниқладиСунъий интеллект Линух ядросида 15 йилдан бери яширинган хавфли заифликни аниқладиБугун, 07:51Сунъий интеллект пойгаси: Технологик гигантларнинг қарзи 350 миллиард долларга етдиСунъий интеллект пойгаси: Технологик гигантларнинг қарзи 350 миллиард долларга етдиБугун, 06:54AMD компанияси 11 та янги Ryzen процессорини тақдим этди: Zen 5 архитектураси қаерда?AMD компанияси 11 та янги Ryzen процессорини тақдим этди: Zen 5 архитектураси қаерда?Бугун, 05:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди