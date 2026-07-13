Олимпиада чемпионкаси Диёра Келдиёрова туғилган кунидан унутилмас лавҳалар улашди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Дзюдо бўйича Олимпиада чемпионкаси Диёрa Келдиёрова бугун 28 ёшини нишонламоқда.
Спортчи ижтимоий тармоқдаги саҳифасида туғилган кунидан лавҳаларни мухлислари билан бўлишди. У бу галги сана ўзи учун алоҳида аҳамиятга эга эканини ёзган.
"Happy 28. Она ролидаги илк туғилган куним. Бу галги туғилган кунимни унутилмас қилиб табриклаганингиз учун миннатдорман. Табриклар учун ҳаммага катта раҳмат, мен учун бу жуда ҳам ёқимли", деб ёзди Диёрa Келдиёрова.
Ушбу сўзлари орқали спортчи турмуш ўртоғи томонидан тайёрланган сюрприздан миннатдорлигини ҳам билдирган.
Диёрa Келдиёрова туғилган куни билан боғлиқ сурат ва видеоларни ижтимоий тармоқларда жойлаб бормоқда. Мухлислари эса изоҳларда унга самимий тилаклар йўлламоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…