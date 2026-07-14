Бугун халқ артисти Муҳаммадали Абдуқундузов таваллуд топган кун

·42·Маданият
Бугун халқ артисти Муҳаммадали Абдуқундузов таваллуд топган кун

Бугун, 14 июль куни Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон халқ артисти, Ўзбек Миллий академик драма театри устоз санъаткори, Халқаро Бобур мукофоти совриндори Муҳаммадали Абдуқундузов ўзининг 74 ёшини қарши олмоқда. У 1952 йил 14 июльда Фарғона вилоятининг Ўзбекистон туманидаги Яйпан қишлоғида таваллуд топган.

Муҳаммадали Абдуқундузов театр ва кино санъатида кўплаб унутилмас образларни яратган истеъдодли актёрлардан биридир. У саҳнада Фердинанд, Отабек, Ҳусайн Бойқаро, Умархон, Чўлпон каби қаҳрамонларни маҳорат билан гавдалантирган. Шунингдек, "Бобур", "Лайли ва Мажнун", "Меҳробдан чаён", "Кеча ва кундуз" каби видеофильмлардаги роллари ҳам томошабинлар ёдидан чуқур ўрин олган. Айниқса, унинг Бобур образидаги вазмин ва теран ижроси актёр ижодининг энг ёрқин саҳифаларидан бири сифатида эътироф этилади.

У ўзининг юксак маҳорати, бетакрор ижроси ва санъатга бўлган фидойилиги билан ўзбек маданияти равнақига муносиб ҳисса қўшиб келмоқда.

Бугунги қутлуғ сана муносабати билан устоз санъаткорни таваллуд айёми билан самимий муборакбод этамиз. Унга мустаҳкам соғлик, узоқ ва баракали умр, оилавий бахт-саодат, хотиржамлик ҳамда янги ижодий ютуқлар тилаймиз.

Муҳаммадали АбдуқундузовЎзбекистонЎзбек Миллий академик драма театриФарғонаБобур
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўйдан 3 кун ўтмай, Аббос Файзуллаев машғулотларга қайтди (видео)Тўйдан 3 кун ўтмай, Аббос Файзуллаев машғулотларга қайтди (видео)Бугун, 11:45Шоир Икром Отамурод 75 ёшида вафот этдиШоир Икром Отамурод 75 ёшида вафот этдиБугун, 05:25Хамдам Собиров янги қўшиғидан илк лавҳани эълон қилди (видео)Хамдам Собиров янги қўшиғидан илк лавҳани эълон қилди (видео)Бугун, 04:58Ҳувайдо Жумаева: "Комик актриса бўламан, деб ҳеч ўйламагандим" (видео)Ҳувайдо Жумаева: "Комик актриса бўламан, деб ҳеч ўйламагандим" (видео)Бугун, 04:08"Юра даври боғи" юлдузи Сем Нилл 78 ёшида вафот этди"Юра даври боғи" юлдузи Сем Нилл 78 ёшида вафот этдиБугун, 02:50Рианна уч йиллик танаффусдан сўнг яна катта саҳнага қайтдиРианна уч йиллик танаффусдан сўнг яна катта саҳнага қайтдиБугун, 02:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди