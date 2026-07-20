Фахрие Эвчен 40 ёшда: актрисанинг янги кадрларига мухлислар изоҳ қолдирмоқда
Туркиянинг машҳур актрисаси Фахрие Эвчен 40 ёшга тўлди. У туғилган кунини яқин дўстлари даврасида нишонлади ва маросимдан олинган кадрлар ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинди.
Актриса одатда шахсий ҳаётини кўп намойиш қилмайди. Шунинг учун унинг туғилган кун лавҳалари мухлислар орасида тез тарқалди. Фойдаланувчилар Фахрие Эвченга табриклар ёзиб, унинг ташқи кўриниши ҳақида ҳам фикр билдиришди.
Тармоқларда актрисага нисбатан “йиллар унга таъсир қилмаяпти”, “40 ёшга ўхшамайди” мазмунидаги изоҳлар қолдирилган. Бу постлар унинг мухлислари ҳануз фаол эканини кўрсатди.
Фахрие Эвчен “Япроқ тўкими”, “Чолиқуши” ва “Алпарслан: Буюк Салжуқий” сериаллари орқали ўзбек томошабинларига ҳам яхши таниш. У ижодий фаолияти билан бирга оилавий ҳаётига ҳам катта эътибор қаратиши билан ажралиб туради.
…