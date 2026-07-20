Фахрие Эвчен 40 ёшда: актрисанинг янги кадрларига мухлислар изоҳ қолдирмоқда

·45·Маданият
Фахрие Эвчен 40 ёшда: актрисанинг янги кадрларига мухлислар изоҳ қолдирмоқда

Туркиянинг машҳур актрисаси Фахрие Эвчен 40 ёшга тўлди. У туғилган кунини яқин дўстлари даврасида нишонлади ва маросимдан олинган кадрлар ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинди.

Актриса одатда шахсий ҳаётини кўп намойиш қилмайди. Шунинг учун унинг туғилган кун лавҳалари мухлислар орасида тез тарқалди. Фойдаланувчилар Фахрие Эвченга табриклар ёзиб, унинг ташқи кўриниши ҳақида ҳам фикр билдиришди.

Тармоқларда актрисага нисбатан “йиллар унга таъсир қилмаяпти”, “40 ёшга ўхшамайди” мазмунидаги изоҳлар қолдирилган. Бу постлар унинг мухлислари ҳануз фаол эканини кўрсатди.

Pushti libosdagi ayol stol ustidagi katta guldastaga qarab turibdi.

Фахрие Эвчен “Япроқ тўкими”, “Чолиқуши” ва “Алпарслан: Буюк Салжуқий” сериаллари орқали ўзбек томошабинларига ҳам яхши таниш. У ижодий фаолияти билан бирга оилавий ҳаётига ҳам катта эътибор қаратиши билан ажралиб туради.

Фахрие ЭвдженЯпрак дёкюрюЧалыкушуАлпарслан: Буюк Селжук
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хонанда Сардор Таиров гўзал қизининг туғилган кунидан лавҳалар улашди!Хонанда Сардор Таиров гўзал қизининг туғилган кунидан лавҳалар улашди!Бугун, 11:53Хонанда Афруза муҳаббат шаҳри бўлган Парижда оиласи билан!Хонанда Афруза муҳаббат шаҳри бўлган Парижда оиласи билан!Бугун, 11:45Миллий рақс ва замонавий услуб уйғунлиги: Ўзбекистон видеоси трендга айландиМиллий рақс ва замонавий услуб уйғунлиги: Ўзбекистон видеоси трендга айландиБугун, 11:02Шаҳло Салаева иккинчи тўйи қаерда ва қачон бўлишини ошкор қилди (видео)Шаҳло Салаева иккинчи тўйи қаерда ва қачон бўлишини ошкор қилди (видео)Бугун, 10:34Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйи ижтимоий тармоқларни забт этди (видео)Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйи ижтимоий тармоқларни забт этди (видео)Бугун, 09:28Шаҳло Салаева оқ келинлик либосида барчани ҳайратда қолдирди (видео)Шаҳло Салаева оқ келинлик либосида барчани ҳайратда қолдирди (видео)Бугун, 08:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)