Хитой авиация саноатида инқилоб: КОМАК C929 лайнери Boeing ва Аирбус билан рақобатлашади

·0·Техно
Хитой авиация саноатида инқилоб: КОМАК C929 лайнери Boeing ва Аирбус билан рақобатлашади

Хитойнинг КОМАК авиация корпорацияси глобал фуқаро авиацияси бозорида АҚШ ва Европа гегемонлигига чек қўйиш йўлидаги навбатдаги қадамини ташлади. Фарнбороугҳ Air Шов авиасалонида компания ўзининг энг янги ишланмаси — узоқ масофага учувчи кенг фюзеляжли КОМАК C929 самолёти лойиҳаси режа асосида фаол босқичда давом этаётганини расман эълон қилди. Ушбу ҳаво кемаси жаҳон бозорида Boeing 787-9 Дреамлинер ва Аирбус A330neo каби гигантларнинг асосий рақибига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

КОМАК C929 лойиҳаси Хитойнинг ўз авиация саноатини мустақилликка олиб чиқиш стратегиясининг муҳим қисмидир. Тахминан 290 нафар йўловчига мўлжалланган ушбу лайнер қитъалараро парвозларни амалга ошириш имкониятига эга бўлади. Мутахассисларнинг фикрича, C929 нинг муваффақияти нафақат Хитой ички бозори, балки халқаро авиаташувчилар учун ҳам янги ва арзонроқ муқобил вариантни тақдим этади.

Авиация бозоридаги янги иерархия

Фарнбороугҳ кўргазмасида КОМАК фақатгина C929 билан чекланиб қолгани йўқ. Компания ўзининг тўлиқ фуқаро авиацияси линиясини намойиш этди. Бунга қуйидагилар киради:

  • C909 — 90 ўринли минтақавий самолёт (собиқ ARJ21), у аллақачон ўндан ортиқ буюртмачиларга етказиб берилган;
  • C919 — 190 ўринли тор фюзеляжли лайнер, у Boeing 737 ва Аирбус A320 оиласига рақобатчи ҳисобланади;
  • C929 — узоқ масофали кенг фюзеляжли флагман лойиҳаси.
ixbt.com маълумотига кўра, C909 модели нафақат йўловчи ташиш, балки махсус вазифалар учун ҳам мослаштирилган. Ишлаб чиқарувчи унинг тиббий тез ёрдам, ёнғин ўчириш, юк ташиш, бизнес-джет ва фавқулодда вазиятлар учун ҳаво қўмондонлик пункти каби модификацияларини ҳам тақдим этди. Бу эса Хитой самолётларининг универсал эканлигини кўрсатади.

Муваффақиятли эксплуатация ва истиқболлар

Ҳозирги кунда C919 модели Хитойнинг энг йирик авиакомпаниялари — Чина Эастерн, Air Чина ва Чина Соутерн томонидан муваффақиятли фойдаланилмоқда. Хитой Саноат ва ахборот технологиялари вазирлиги берган маълумотларга кўра, бугунги кунга қадар 41 дона C919 самолёти эксплуатацияга топширилган. Бу рақамлар Хитой техникасига бўлган ишонч ортиб бораётганидан далолат беради.

Ўзбекистон ва Марказий Осиё минтақаси учун ҳам ушбу янгиликлар аҳамиятли. Арзон ва замонавий ҳаво кемаларининг пайдо бўлиши келажакда минтақавий авиакомпаниялар учун паркни янгилашда янги имкониятлар очиши мумкин. Ҳозирда C909 моделлари Жануби-Шарқий Осиё мамлакатларида фаол ишлатилмоқда, бу эса Хитой авиациясининг экспорт салоҳияти юқори эканини тасдиқлайди.

Хулоса қилиб айтганда, КОМАК C929 лойиҳасининг муваффақияти Boeing ва Аирбус ўртасидаги ўн йиллик дуополияни бузиши мумкин. Хитойлик муҳандислар замонавий технологияларни жорий этиш орқали ёқилғи тежамкорлиги ва йўловчилар қулайлигини оширишга асосий урғу бермоқда.

КОМАКC929АвиацияBoeingАирбус
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NVIDIA раҳбари Женсен Ҳуангнинг чарм курткаси аукционда қарийб 1 миллион долларга сотилдиNVIDIA раҳбари Женсен Ҳуангнинг чарм курткаси аукционда қарийб 1 миллион долларга сотилдиБугун, 02:28Google янги авлод Фрозен v2 чиплари устида ишламоқда: Gemini янада тезлашадиGoogle янги авлод Фрозен v2 чиплари устида ишламоқда: Gemini янада тезлашадиБугун, 02:25Арчер ва Anduril янги Тундер гибрид учиш аппаратини тақдим этдиАрчер ва Anduril янги Тундер гибрид учиш аппаратини тақдим этдиБугун, 01:55Сунъий интеллект оламида муҳим бурилиш: МКП протоколи янги босқичга кўтарилмоқдаСунъий интеллект оламида муҳим бурилиш: МКП протоколи янги босқичга кўтарилмоқдаБугун, 01:50Xiaomi ҳамёнбоп ва қуввати 90 кунга етадиган янги Mijia Электрик Шоуерни тақдим этдиXiaomi ҳамёнбоп ва қуввати 90 кунга етадиган янги Mijia Электрик Шоуерни тақдим этдиБугун, 01:23Boeing 787 двигатели рекорд ўрнатди: 50 миллион соатлик парвоз ва мислсиз ишончлиликBoeing 787 двигатели рекорд ўрнатди: 50 миллион соатлик парвоз ва мислсиз ишончлиликБугун, 00:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда