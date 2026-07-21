Хитойда фикр кучи билан бошқариладиган роботлар тақдим этилди

·18·Техно
Хитойда фикр кучи билан бошқариладиган роботлар тақдим этилди

Хитойнинг БраинКо компанияси робототехника оламида инқилобий қадам ташлаб, машиналарни инсон фикри ёрдамида бошқариш имконини берувчи янги платформани намойиш этди. Шанхайда бўлиб ўтган Бутунжаҳон сунъий интеллект конференцияси (ВАИК) доирасида тақдим этилган ушбу тизим инсон мияси ва технология ўртасидаги тўсиқларни бартараф этишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Браин-Контроллед Робот AI Платформ деб номланган ушбу тизим махсус ЭEГ-шлем орқали ишлайди. Фойдаланувчи ҳеч қандай тугмаларни босмасдан, овозли буйруқ бермасдан ёки жисмоний ҳаракатларсиз, шунчаки миясида маълум бир ниятни шакллантириши кифоя. Робот инсоннинг ушбу ўй-фикрларини дарҳол қабул қилади ва тегишли амални бажаради.

ixbt.com маълумотига кўра, тизимнинг ишлаш жараёни учта асосий босқичдан иборат. Дастлаб электроэнцефалография гарнитураси мия сигналларини ўқийди. Сўнгра сунъий интеллект ушбу сигналларни таҳлил қилиб, инсоннинг ниятини (масалан, "объектни олиш") аниқлайди. Якуний босқичда эса бу ният робот учун тушунарли рақамли буйруққа айлантирилади.

Тезкорлик ва кенг кўламли имкониятлар

БраинКо мутахассисларининг таъкидлашича, мия сигналлари юборилганидан то робот ҳаракатга келгунига қадар 200 миллисекунддан камроқ вақт сарфланади. Кўргазма давомида намойиш этилган роботлаштирилган қўл инсон фикри ёрдамида стаканни олиш ва олмани кўтариш каби мураккаб вазифаларни муваффақиятли бажарди.

Янги платформанинг ўзига хос жиҳати шундаки, у турли хил роботлар билан мослаша олади. Буларга қуйидагилар киради:

  • Гуманоид (одаmsимон) роботлар;
  • Саноат манипуляторлари;
  • Тўрт оёқли робот-итлар.
Бу хусусият мавжуд робототехника лабораторияларига махсус қўшимча ускуналар яратмасдан туриб, янги технологияни жорий этиш имконини беради. Шунингдек, компания "эмбодиед AI" — жисмоний дунёда ишловчи сунъий интеллект моделларини ўқитиш учун маълумотлар тўплаш тизимини ҳам кўрсатди.

БраинКо 2015-йилдан буён мия-компьютер интерфейслари (БСИ) устида иш олиб боради. Аввалроқ компания асаб ва мушак сигналлари орқали бошқариладиган протезлар каби тиббий реабилитация технологиялари билан танилган эди. Эндиликда ушбу тажриба робототехника соҳасига кўчирилмоқда, бу эса келажакда ногиронлиги бўлган шахслар учун ҳам, юқори аниқликдаги саноат ишлари учун ҳам янги уфқлар очади.

БраинКоРобототехникаСунъий интеллектБСИТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Атлантика океанида ноёб иқлимий ҳодиса: Дунё об-ҳавосида кутилмаган ўзгаришларАтлантика океанида ноёб иқлимий ҳодиса: Дунё об-ҳавосида кутилмаган ўзгаришларБугун, 03:58Хитой авиация саноатида инқилоб: КОМАК C929 лайнери Boeing ва Аирбус билан рақобатлашадиХитой авиация саноатида инқилоб: КОМАК C929 лайнери Boeing ва Аирбус билан рақобатлашадиБугун, 02:55NVIDIA раҳбари Женсен Ҳуангнинг чарм курткаси аукционда қарийб 1 миллион долларга сотилдиNVIDIA раҳбари Женсен Ҳуангнинг чарм курткаси аукционда қарийб 1 миллион долларга сотилдиБугун, 02:28Google янги авлод Фрозен v2 чиплари устида ишламоқда: Gemini янада тезлашадиGoogle янги авлод Фрозен v2 чиплари устида ишламоқда: Gemini янада тезлашадиБугун, 02:25Арчер ва Anduril янги Тундер гибрид учиш аппаратини тақдим этдиАрчер ва Anduril янги Тундер гибрид учиш аппаратини тақдим этдиБугун, 01:55Сунъий интеллект оламида муҳим бурилиш: МКП протоколи янги босқичга кўтарилмоқдаСунъий интеллект оламида муҳим бурилиш: МКП протоколи янги босқичга кўтарилмоқдаБугун, 01:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда