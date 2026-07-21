Хитойда фикр кучи билан бошқариладиган роботлар тақдим этилди
Хитойнинг БраинКо компанияси робототехника оламида инқилобий қадам ташлаб, машиналарни инсон фикри ёрдамида бошқариш имконини берувчи янги платформани намойиш этди. Шанхайда бўлиб ўтган Бутунжаҳон сунъий интеллект конференцияси (ВАИК) доирасида тақдим этилган ушбу тизим инсон мияси ва технология ўртасидаги тўсиқларни бартараф этишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Браин-Контроллед Робот AI Платформ деб номланган ушбу тизим махсус ЭEГ-шлем орқали ишлайди. Фойдаланувчи ҳеч қандай тугмаларни босмасдан, овозли буйруқ бермасдан ёки жисмоний ҳаракатларсиз, шунчаки миясида маълум бир ниятни шакллантириши кифоя. Робот инсоннинг ушбу ўй-фикрларини дарҳол қабул қилади ва тегишли амални бажаради.
ixbt.com маълумотига кўра, тизимнинг ишлаш жараёни учта асосий босқичдан иборат. Дастлаб электроэнцефалография гарнитураси мия сигналларини ўқийди. Сўнгра сунъий интеллект ушбу сигналларни таҳлил қилиб, инсоннинг ниятини (масалан, "объектни олиш") аниқлайди. Якуний босқичда эса бу ният робот учун тушунарли рақамли буйруққа айлантирилади.
Тезкорлик ва кенг кўламли имкониятларБраинКо мутахассисларининг таъкидлашича, мия сигналлари юборилганидан то робот ҳаракатга келгунига қадар 200 миллисекунддан камроқ вақт сарфланади. Кўргазма давомида намойиш этилган роботлаштирилган қўл инсон фикри ёрдамида стаканни олиш ва олмани кўтариш каби мураккаб вазифаларни муваффақиятли бажарди.
Янги платформанинг ўзига хос жиҳати шундаки, у турли хил роботлар билан мослаша олади. Буларга қуйидагилар киради:
- Гуманоид (одаmsимон) роботлар;
- Саноат манипуляторлари;
- Тўрт оёқли робот-итлар.
БраинКо 2015-йилдан буён мия-компьютер интерфейслари (БСИ) устида иш олиб боради. Аввалроқ компания асаб ва мушак сигналлари орқали бошқариладиган протезлар каби тиббий реабилитация технологиялари билан танилган эди. Эндиликда ушбу тажриба робототехника соҳасига кўчирилмоқда, бу эса келажакда ногиронлиги бўлган шахслар учун ҳам, юқори аниқликдаги саноат ишлари учун ҳам янги уфқлар очади.
…