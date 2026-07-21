PSJ Айёуб Боуадди учун курашдан чиқди: Реал Мадрид ва Барселона учун йўл очилди
Франциянинг Пари Сен-Жермен клуби "Лилл" жамоасининг 18 ёшли иқтидорли ярим ҳимоячиси Айёуб Боуадди трансфери бўйича режалардан воз кечди. Европанинг энг истиқболли ёш юлдузларидан бири ҳисобланган марокашлик футболчи учун курашда энди Испания гигантлари — Реал Мадрид ва Барселона асосий даъвогар бўлиб қолмоқда. Ушбу қарор трансфер бозоридаги кучлар мувозанатини сезиларли даражада ўзгартириши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ЛЪEқуипе нашри тарқатган маълумотларга кўра, Париж клуби раҳбарияти Луис Энрике ихтиёридаги таркибни таҳлил қилиб, марказий ярим ҳимоя чизиғига янги ўйинчи сотиб олишни устувор вазифа деб ҳисобламаяпти. PSJ мутасаддилари мавсум бошида футболчининг трансфер нархи ва шартлари билан қизиққан бўлсалар-да, якунда стратегик йўналишни ўзгартиришга қарор қилишди.
Парижликларнинг янги стратегиясиPSJнинг ушбу қарори ортида клубнинг ўз тарбияланувчилари ва мавжуд ёш иқтидорларига кўпроқ имконият бериш истаги ётибди. Хусусан, Сеннй Маюлу, Фабиан Руиз ва Лукас Бералдо каби футболчилар билан шартномаларнинг узайтирилиши, шунингдек, Десире Доуе каби ёшларнинг жамоа ўйинидаги роли ортиб бораётгани раҳбариятни қониқтирмоқда. Клуб ички ресурслар ҳисобига ўсишни афзал кўрмоқда.
Айёуб Боуадди эса ўз тенгқурлари орасида энг талабгир ўйинчилардан бири бўлиб қолмоқда. Унинг Жаҳон чемпионатидаги ёрқин иштироки Европанинг етакчи скаутлари эътиборини тортган. Ҳозирча Реал Мадрид ва Барселона томонидан расмий таклифлар берилмаган бўлса-да, PSJнинг пойгадан чиқиши Испания клублари учун музокараларни анча осонлаштиради.
Goal.com хабарига кўра, Боуадди "Лилл" академияси тарбияланувчиси сифатида Франция чемпионатида ўзига хос рекорд ўрнатган. У Лига 1 тарихида 50 та ўйинда майдонга тушган энг ёш футболчига айланди ва бу борада афсонавий Эден Ҳазард ўрнатган натижани янгилади. Бу кўрсаткич ёш ярим ҳимоячининг ўз ёшига нисбатан анча пишган ва барқарор ўйин намойиш этишидан далолат беради.
Марокаш терма жамоаси сафида 2026-йилги Жаҳон чемпионатида чорак финалга қадар етиб борган Боуадди, бешта учрашувда иштирок этди. У мундиал тарихида чорак финалда асосий таркибда майдонга тушган иккинчи энг ёш футболчи сифатида қайд этилди (бу борада фақат Пеле ундан ёшроқ бўлган). Бундай нуфузли турнирдаги тажриба унинг трансфер қийматини янада ошириши шубҳасиз.
Мутахассислар Боуаддини замонавий футболнинг стратегик активи сифатида баҳолашмоқда. Унинг техник салоҳияти ва майдонни кўриш қобилияти топ-клублар талабига тўлиқ жавоб беради. Эндиликда Реал Мадрид ва Барселона ёзги трансфер ойнасида ушбу иқтидор учун ўзаро рақобатга киришиши кутилмоқда, чунки PSJдек молиявий бақувват рақибнинг йўқлиги трансфер нархини маълум маънода назорат қилиш имконини беради.
…