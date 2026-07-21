PSJ Айёуб Боуадди учун курашдан чиқди: Реал Мадрид ва Барселона учун йўл очилди

·19·Спорт
PSJ Айёуб Боуадди учун курашдан чиқди: Реал Мадрид ва Барселона учун йўл очилди

Франциянинг Пари Сен-Жермен клуби "Лилл" жамоасининг 18 ёшли иқтидорли ярим ҳимоячиси Айёуб Боуадди трансфери бўйича режалардан воз кечди. Европанинг энг истиқболли ёш юлдузларидан бири ҳисобланган марокашлик футболчи учун курашда энди Испания гигантлари — Реал Мадрид ва Барселона асосий даъвогар бўлиб қолмоқда. Ушбу қарор трансфер бозоридаги кучлар мувозанатини сезиларли даражада ўзгартириши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ЛЪEқуипе нашри тарқатган маълумотларга кўра, Париж клуби раҳбарияти Луис Энрике ихтиёридаги таркибни таҳлил қилиб, марказий ярим ҳимоя чизиғига янги ўйинчи сотиб олишни устувор вазифа деб ҳисобламаяпти. PSJ мутасаддилари мавсум бошида футболчининг трансфер нархи ва шартлари билан қизиққан бўлсалар-да, якунда стратегик йўналишни ўзгартиришга қарор қилишди.

Парижликларнинг янги стратегияси

PSJнинг ушбу қарори ортида клубнинг ўз тарбияланувчилари ва мавжуд ёш иқтидорларига кўпроқ имконият бериш истаги ётибди. Хусусан, Сеннй Маюлу, Фабиан Руиз ва Лукас Бералдо каби футболчилар билан шартномаларнинг узайтирилиши, шунингдек, Десире Доуе каби ёшларнинг жамоа ўйинидаги роли ортиб бораётгани раҳбариятни қониқтирмоқда. Клуб ички ресурслар ҳисобига ўсишни афзал кўрмоқда.

Айёуб Боуадди эса ўз тенгқурлари орасида энг талабгир ўйинчилардан бири бўлиб қолмоқда. Унинг Жаҳон чемпионатидаги ёрқин иштироки Европанинг етакчи скаутлари эътиборини тортган. Ҳозирча Реал Мадрид ва Барселона томонидан расмий таклифлар берилмаган бўлса-да, PSJнинг пойгадан чиқиши Испания клублари учун музокараларни анча осонлаштиради.

Goal.com хабарига кўра, Боуадди "Лилл" академияси тарбияланувчиси сифатида Франция чемпионатида ўзига хос рекорд ўрнатган. У Лига 1 тарихида 50 та ўйинда майдонга тушган энг ёш футболчига айланди ва бу борада афсонавий Эден Ҳазард ўрнатган натижани янгилади. Бу кўрсаткич ёш ярим ҳимоячининг ўз ёшига нисбатан анча пишган ва барқарор ўйин намойиш этишидан далолат беради.

Марокаш терма жамоаси сафида 2026-йилги Жаҳон чемпионатида чорак финалга қадар етиб борган Боуадди, бешта учрашувда иштирок этди. У мундиал тарихида чорак финалда асосий таркибда майдонга тушган иккинчи энг ёш футболчи сифатида қайд этилди (бу борада фақат Пеле ундан ёшроқ бўлган). Бундай нуфузли турнирдаги тажриба унинг трансфер қийматини янада ошириши шубҳасиз.

Мутахассислар Боуаддини замонавий футболнинг стратегик активи сифатида баҳолашмоқда. Унинг техник салоҳияти ва майдонни кўриш қобилияти топ-клублар талабига тўлиқ жавоб беради. Эндиликда Реал Мадрид ва Барселона ёзги трансфер ойнасида ушбу иқтидор учун ўзаро рақобатга киришиши кутилмоқда, чунки PSJдек молиявий бақувват рақибнинг йўқлиги трансфер нархини маълум маънода назорат қилиш имконини беради.

PSJРеал МадридБарселонаАйёуб БоуаддиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Юнайтед Ману Коне трансфери борасида Арсенални ортда қолдирмоқдаМанчестер Юнайтед Ману Коне трансфери борасида Арсенални ортда қолдирмоқдаБугун, 02:31Гундўған Родрини ЖЧ–2026нинг энг яхши футболчиси деб атадиГундўған Родрини ЖЧ–2026нинг энг яхши футболчиси деб атадиБугун, 02:21Тўлагановнинг 90-дақиқадаги голи Ўзбекистон U20ни мағлубиятдан қутқардиТўлагановнинг 90-дақиқадаги голи Ўзбекистон U20ни мағлубиятдан қутқардиБугун, 01:18Бавария ўзининг энг меҳнаткаш футболчиси Конрад Лаимер билан шартномани узайтирдиБавария ўзининг энг меҳнаткаш футболчиси Конрад Лаимер билан шартномани узайтирдиБугун, 01:12Гвардиола Италияга рад жавобини бердими? Имконият пасайди...Гвардиола Италияга рад жавобини бердими? Имконият пасайди...Бугун, 01:11Лионель Месси ЖЧ-2026 финалидаги мағлубиятдан сўнг илк бор баёнот бердиЛионель Месси ЖЧ-2026 финалидаги мағлубиятдан сўнг илк бор баёнот бердиБугун, 00:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди