"Жазирама иссиқда туғилган" Паризоданинг қизи Саъдия 11 ёшини Виэтнамда нишонлади!
Раққоса Паризоданинг 20 июль куни туғилган иккинчи қизи Саъдия 11 ёшни қарши олди. Оила бу санани Виэтнамда, очиқ ҳавода ташкил этилган оилавий даврада нишонлади. Байрам жараёнидан олинган кадрлар ижтимоий тармоқларда ҳам эълон қилинди.
Қизини табриклар экан, Паризода Саъдия исмининг танланиши ҳақида гапирди. Раққосанинг айтишича, фарзанди хонадонга шодлик, кулги ва кўтаринки кайфият олиб кирсин, деган ниятда унга шу исм берилган.
Паризода табригида қизининг 11 ёшга тўлганини қайд этиб, уни дунёга келтирган кунини ҳам ёдга олди. "11 йил аввал жазирама иссиқда мен бу қизни дунёга келтирган эдим", деб ёзди у.
Айни пайтда Паризода оила аъзолари билан Вьетнамда ҳордиқ чиқармоқда. Раққоса саёҳат пайтидаги кундалик лавҳаларни саҳифаси орқали кузатувчиларига кўрсатиб бормоқда.
…