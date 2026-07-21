Google янги Фрозен v2 процессорини ишлаб чиқмоқда: Gemini бевосита чипга жойланади

·0·Техно
Google янги Фрозен v2 процессорини ишлаб чиқмоқда: Gemini бевосита чипга жойланади

Google корпорацияси сунъий интеллект технологиялари самарадорлигини кескин ошириш мақсадида инқилобий қадам ташлашни режалаштирмоқда. Компания Gemini нейротармоғини тўғридан-тўғри процессор архитектурасига интеграция қилувчи Фрозен v2 деб номланган ихтисослашган сервер чипи устида иш олиб бормоқда. Ушбу ёндашув сунъий интеллект унумдорлигини ҳозирги кўрсаткичлардан 10 бараваргача ошириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Те Информатион нашри берган маълумотларга кўра, янги процессорнинг ўзига хослиги шундаки, Gemini модели хотирадан юкланмайди, балки чипнинг ажралмас қисмига айланади. Ҳозирги кунда сунъий интеллект тезлаткичлари универсал бўлиб, модел хотирада сақланади ва процессор иш жараёнида у билан доимий маълумот алмашади. Фрозен v2 лойиҳасида эса нейротармоқ структураси тўғридан-тўғри “силикон ичига тикиб қўйилади”.

Энергия самарадорлиги ва техник имкониятлар

Бундай конструкция энергия самарадорлигини 6 баравардан 10 бараваргача ошириш имконини беради. Бу эса Google учун миллиардлаб сўровларга хизмат кўрсатиш харажатларини сезиларли даражада камайтиришни англатади. Янги чип бир бирлик энергия сарфи эвазига ҳозирги TPU (Тенсор Просессинг Унит) тезлаткичларига қараганда анча кўп токенни қайта ишлашга қодир бўлади.

Таъкидлаш жоизки, Фрозен v2 мавжуд процессорлар ўрнини тўлиқ эгалламайди, балки уларни тўлдирувчи алоҳида маҳсулот линияси сифатида ривожлантирилади. Чипда фақат моделнинг “вазни”, яни ўқитиш жараёнида олинган параметрлар янгиланиши мумкин бўлади, унинг асосий архитектураси эса ўзгаришсиз қолади. Бу эса муайян бир модел учун максимал даражадаги оптимизацияни таъминлайди.

Ресурслар танқислиги ва келажак истиқболлари

Google ушбу лойиҳага қўл ураётганининг асосий сабабларидан бири — ҳисоблаш қувватларининг етишмаслигидир. Ҳозирда Google Cloud ресурсларига талаб шу қадар юқорики, компания баъзи ташқи мижозларга хизмат кўрсатишни рад этишга мажбур бўлмоқда. Юқори унумдорликка эга чиплар камроқ серверлар ёрдамида кўпроқ вазифаларни бажариш имконини беради, бу эса Ўзбекистон каби глобал булутли хизматлардан фойдаланувчи ҳудудлар учун ҳам хизматлар нархи ва тезлигига ижобий таъсир кўрсатиши мумкин.

Бироқ, бу технологиянинг ўзига хос хатарлари ҳам мавжуд. Сунъий интеллект соҳаси шиддат билан ривожланаётган бир пайтда, аппарат даражасида муҳрланган архитектура чип тайёр бўлгунга қадар (тахминан 2028-йил) эскириб қолиши ҳеч гап эмас. Шунга қарамай, Таалас каби стартаплар ҳам худди шундай “муҳрланган” чиплар устида ишламоқда, бу эса соҳада янги тренд шаклланаётганидан далолат беради.

Ҳозирча Google бу лойиҳани расман тасдиқлагани йўқ, фақат юқори самарали ҳисоблаш ечимлари устида тажрибалар ўтказилаётганини билдириш билан чекланмоқда. Агар Фрозен v2 муваффақиятли амалга ошса, бу сунъий интеллект инфратузилмасида янги даврни бошлаб бериши мумкин.

GoogleGeminiПроцессорСунъий ИнтеллектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Йўқолиб кетган ҳайвонларни тирилтирувчи Колоссал Биоссиенсес қиймати 30 миллиард долларга етиши мумкинЙўқолиб кетган ҳайвонларни тирилтирувчи Колоссал Биоссиенсес қиймати 30 миллиард долларга етиши мумкинБугун, 04:56Хитойда фикр кучи билан бошқариладиган роботлар тақдим этилдиХитойда фикр кучи билан бошқариладиган роботлар тақдим этилдиБугун, 04:23Атлантика океанида ноёб иқлимий ҳодиса: Дунё об-ҳавосида кутилмаган ўзгаришларАтлантика океанида ноёб иқлимий ҳодиса: Дунё об-ҳавосида кутилмаган ўзгаришларБугун, 03:58Хитой авиация саноатида инқилоб: КОМАК C929 лайнери Boeing ва Аирбус билан рақобатлашадиХитой авиация саноатида инқилоб: КОМАК C929 лайнери Boeing ва Аирбус билан рақобатлашадиБугун, 02:55NVIDIA раҳбари Женсен Ҳуангнинг чарм курткаси аукционда қарийб 1 миллион долларга сотилдиNVIDIA раҳбари Женсен Ҳуангнинг чарм курткаси аукционда қарийб 1 миллион долларга сотилдиБугун, 02:28Google янги авлод Фрозен v2 чиплари устида ишламоқда: Gemini янада тезлашадиGoogle янги авлод Фрозен v2 чиплари устида ишламоқда: Gemini янада тезлашадиБугун, 02:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда