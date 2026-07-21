Google янги Фрозен v2 процессорини ишлаб чиқмоқда: Gemini бевосита чипга жойланади
Google корпорацияси сунъий интеллект технологиялари самарадорлигини кескин ошириш мақсадида инқилобий қадам ташлашни режалаштирмоқда. Компания Gemini нейротармоғини тўғридан-тўғри процессор архитектурасига интеграция қилувчи Фрозен v2 деб номланган ихтисослашган сервер чипи устида иш олиб бормоқда. Ушбу ёндашув сунъий интеллект унумдорлигини ҳозирги кўрсаткичлардан 10 бараваргача ошириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Те Информатион нашри берган маълумотларга кўра, янги процессорнинг ўзига хослиги шундаки, Gemini модели хотирадан юкланмайди, балки чипнинг ажралмас қисмига айланади. Ҳозирги кунда сунъий интеллект тезлаткичлари универсал бўлиб, модел хотирада сақланади ва процессор иш жараёнида у билан доимий маълумот алмашади. Фрозен v2 лойиҳасида эса нейротармоқ структураси тўғридан-тўғри “силикон ичига тикиб қўйилади”.
Энергия самарадорлиги ва техник имкониятларБундай конструкция энергия самарадорлигини 6 баравардан 10 бараваргача ошириш имконини беради. Бу эса Google учун миллиардлаб сўровларга хизмат кўрсатиш харажатларини сезиларли даражада камайтиришни англатади. Янги чип бир бирлик энергия сарфи эвазига ҳозирги TPU (Тенсор Просессинг Унит) тезлаткичларига қараганда анча кўп токенни қайта ишлашга қодир бўлади.
Таъкидлаш жоизки, Фрозен v2 мавжуд процессорлар ўрнини тўлиқ эгалламайди, балки уларни тўлдирувчи алоҳида маҳсулот линияси сифатида ривожлантирилади. Чипда фақат моделнинг “вазни”, яни ўқитиш жараёнида олинган параметрлар янгиланиши мумкин бўлади, унинг асосий архитектураси эса ўзгаришсиз қолади. Бу эса муайян бир модел учун максимал даражадаги оптимизацияни таъминлайди.
Ресурслар танқислиги ва келажак истиқболлариGoogle ушбу лойиҳага қўл ураётганининг асосий сабабларидан бири — ҳисоблаш қувватларининг етишмаслигидир. Ҳозирда Google Cloud ресурсларига талаб шу қадар юқорики, компания баъзи ташқи мижозларга хизмат кўрсатишни рад этишга мажбур бўлмоқда. Юқори унумдорликка эга чиплар камроқ серверлар ёрдамида кўпроқ вазифаларни бажариш имконини беради, бу эса Ўзбекистон каби глобал булутли хизматлардан фойдаланувчи ҳудудлар учун ҳам хизматлар нархи ва тезлигига ижобий таъсир кўрсатиши мумкин.
Бироқ, бу технологиянинг ўзига хос хатарлари ҳам мавжуд. Сунъий интеллект соҳаси шиддат билан ривожланаётган бир пайтда, аппарат даражасида муҳрланган архитектура чип тайёр бўлгунга қадар (тахминан 2028-йил) эскириб қолиши ҳеч гап эмас. Шунга қарамай, Таалас каби стартаплар ҳам худди шундай “муҳрланган” чиплар устида ишламоқда, бу эса соҳада янги тренд шаклланаётганидан далолат беради.
Ҳозирча Google бу лойиҳани расман тасдиқлагани йўқ, фақат юқори самарали ҳисоблаш ечимлари устида тажрибалар ўтказилаётганини билдириш билан чекланмоқда. Агар Фрозен v2 муваффақиятли амалга ошса, бу сунъий интеллект инфратузилмасида янги даврни бошлаб бериши мумкин.
…