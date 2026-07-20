Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахоннинг туғруқхонадан дабдабасиз чиқиши эътирофга сазовор бўлди (видео)

·45·Маданият
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахоннинг туғруқхонадан дабдабасиз чиқиши эътирофга сазовор бўлди (видео)

Ўзбекистон халқ артисти Муҳаммадали Абдуқундузов оиласида қувончли воқеа юз берди. Санъаткорнинг катта набираси, актёр Шоҳруҳ Мирзо Абдуқундузов ва блогер Ойшахон илк бор ота-оналик бахтини ҳис қилди.

Ойшахон ушбу қувончли лаҳзаларни ўзининг Instagram саҳифасида мухлислари билан бўлишди. У туғруқхонадан чақалоғи билан уйга қайтган жараён акс этган видеони эълон қилиб, унга "Ма Шаа Аллоҳ" дея самимий изоҳ қолдирди.

Видеодан кўринишича, ёш ота-оналар фарзандини ортиқча дабдаба ва ҳашаматларсиз, содда, ихчам ҳамда файзли тарзда уйига олиб келишган. Айниқса, чақалоқни бобоси Муҳаммадали Абдуқундузов бағрига босиб, хонадонга олиб киргани тасвирланган лаҳзалар кўпчиликнинг қалбидан жой олди.

Яқинлари ёш оилани ушбу қувончли воқеа билан табриклаб, эзгу тилакларини билдиришди. Ижтимоий тармоқларда ҳам кузатувчилар Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахонни илк ота-оналик бахти билан қутлаб, фарзандига соғлик, оиласига эса бахт ва тотувлик тилашмоқда.

Кўпчилик айнан уларнинг дабдабасиз, самимий ва камтарона тарзда чақалоғини кутиб олганини алоҳида эътироф этиб, бу ҳолатни ижобий баҳоламоқда.

Эслатиб ўтамиз, Ойшахон жорий йилнинг 30 июль куни ўғил фарзандни дунёга келтирган.

Муҳаммадали АбдуқундузовШоҳруҳ МирзоОйшахонЎзбекистонInstagram
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

БТС Жаҳон чемпионати финалида саҳнани ларзага солдиБТС Жаҳон чемпионати финалида саҳнани ларзага солдиБугун, 18:24Приянка Чопра 44 ёшда - буллингга учраган қиз қандай қилиб Голливуд юлдузига айланди?Приянка Чопра 44 ёшда - буллингга учраган қиз қандай қилиб Голливуд юлдузига айланди?Бугун, 15:24Кажолнинг ҳаётини ўзгартирган авария: у Ажай Девганни қандай севиб қолган?Кажолнинг ҳаётини ўзгартирган авария: у Ажай Девганни қандай севиб қолган?Бугун, 14:26Жаҳонгир Отажонов қимматбаҳо автомобилини сотувга қўйди (видео)Жаҳонгир Отажонов қимматбаҳо автомобилини сотувга қўйди (видео)Бугун, 13:29Хонанда Сардор Таиров гўзал қизининг туғилган кунидан лавҳалар улашди!Хонанда Сардор Таиров гўзал қизининг туғилган кунидан лавҳалар улашди!Бугун, 11:53Хонанда Афруза муҳаббат шаҳри бўлган Парижда оиласи билан!Хонанда Афруза муҳаббат шаҳри бўлган Парижда оиласи билан!Бугун, 11:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)