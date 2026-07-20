Дурдона Қурбонованинг “таппи” ёпиштиришга урунгани акс этган видео тармоқларда барчани кулдирди! (видео)

·77·Маданият
Дурдона Қурбонованинг “таппи” ёпиштиришга урунгани акс этган видео тармоқларда барчани кулдирди! (видео)

Шаҳзод Муродовнинг янги клипини суратга олиш ишлари давомида актриса Дурдона Қурбонова учун одатий бўлмаган ҳолат юз берди. Қишлоқ ҳаёти акс эттирилган саҳналардан бирида у биринчи марта "таппи"ни деворга ёпиштириб кўришга ҳаракат қилди. Бироқ актрисанинг уриниши муваффақиятли чиқмади.

Жараёндан олинган лавҳалар ижтимоий тармоқларда пайдо бўлгач, фойдаланувчилар бу ҳолатни қизғин муҳокама қила бошлади. Изоҳларда кўпчилик ҳазил оҳангида фикр билдирди. "Ҳамма нарсани қила оламан дегандингиз, буни эса уддалай олмадингиз", деган мазмундаги шарҳлар ҳам қолдирилди.

Мазкур кадрлар Шаҳзод Муродовнинг навбатдаги мусиқий лойиҳасига қизиқишни оширди. Клипнинг қачон тақдим этилиши ҳозирча очиқланмаган бўлса-да, хонанданинг мухлислари унинг премьерасини кутишмоқда.

Дурдона ҚурбоноваШаҳзод Муродов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахоннинг туғруқхонадан дабдабасиз чиқиши эътирофга сазовор бўлди (видео)Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахоннинг туғруқхонадан дабдабасиз чиқиши эътирофга сазовор бўлди (видео)Бугун, 18:58БТС Жаҳон чемпионати финалида саҳнани ларзага солдиБТС Жаҳон чемпионати финалида саҳнани ларзага солдиБугун, 18:24Приянка Чопра 44 ёшда - буллингга учраган қиз қандай қилиб Голливуд юлдузига айланди?Приянка Чопра 44 ёшда - буллингга учраган қиз қандай қилиб Голливуд юлдузига айланди?Бугун, 15:24Кажолнинг ҳаётини ўзгартирган авария: у Ажай Девганни қандай севиб қолган?Кажолнинг ҳаётини ўзгартирган авария: у Ажай Девганни қандай севиб қолган?Бугун, 14:26Жаҳонгир Отажонов қимматбаҳо автомобилини сотувга қўйди (видео)Жаҳонгир Отажонов қимматбаҳо автомобилини сотувга қўйди (видео)Бугун, 13:29Хонанда Сардор Таиров гўзал қизининг туғилган кунидан лавҳалар улашди!Хонанда Сардор Таиров гўзал қизининг туғилган кунидан лавҳалар улашди!Бугун, 11:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)